Des centaines de milliers de Français vont bientôt recevoir cet appel téléphonique inhabituel

Dans les prochaines semaines, 500 000 Français vont recevoir un appel non sollicité. Un appel étrange, qui pourrait donner envie de ne pas répondre pour éviter de tomber dans une énième arnaque téléphonique.

L'Assurance maladie est une des cibles préférées des cybercriminels, qui ont pris l'habitude d'usurper son identité pour piéger leurs victimes. Que ce soit par des mails ou des SMS de phishing – qui consistent à envoyer de faux messages pour récupérer des données bancaires ou personnelles, notamment le précieux numéro de sécurité sociale –, ou via des appels frauduleux, ils ne manquent pas d'imagination pour parvenir à leurs fins.

Le plus souvent, les escrocs envoient un SMS affirmant que votre carte Vitale a expiré et qu'il vous faut la renouveler, avec un lien vous menant à un faux site qui vous demande de payer quelques euros pour effectuer l'opération. D'autres fois, ils vous proposent un service en ligne payant de mise à jour de la carte Vitale ou vous informent d'un remboursement de l'Assurance Maladie avec un lien cliquable. Ils peuvent également vous demander d'actualiser votre dossier pour assurer le maintien des droits ou encore vous faire croire qu'une fraude sur votre compte bancaire ou Ameli est en cours. Aussi, il est normal – et même recommandé – de se méfier lorsque vous recevez un message ou un appel de sa part.

Il est possible que, au cours du mois de juin, vous receviez un appel de l'Assurance maladie. Face à la multiplication des escroqueries en ligne, vous pourriez être tenté de raccrocher immédiatement. Mais, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. En effet, l'organisme a annoncé qu'il mènerait une campagne d'appels où il a prévu de contacter 500 000 Français. Le but : sensibiliser les assurés atteints de diabète ou d'insuffisance cardiaque à l'importance de consultations régulières avec leur médecin généraliste.

Seront donc contactées un demi-million de personnes souffrant de ces deux maladies et ayant consulté un médecin généraliste moins de deux fois dans l'année, afin de s'assurer que leur parcours de soins se déroule dans de bonnes conditions et, si besoin, de les orienter vers leur médecin traitant.

"Quand on est atteint d'une maladie chronique, un suivi médical régulier par le médecin généraliste est indispensable pour préserver une bonne qualité de vie et éviter les complications", explique l'organisme dans un communiqué. "Consulter régulièrement son médecin généraliste permet d'adapter au mieux les traitements, de repérer rapidement toute aggravation et de limiter les risques d'hospitalisation en urgence liés à la maladie."

Nous vous conseillons donc, si vous êtes contacté, de prendre cet appel au sérieux et d'y répondre favorablement. Il reste juste à espérer que les escrocs ne profitent pas de cette période pour lancer, eux aussi, des campagnes téléphoniques frauduleuses. Aussi, gardez en tête que l'Assurance maladie ne demandera jamais vos identifiants de connexion à votre compte Ameli, vos informations médicales ou vos coordonnées bancaires, que ce soit par message ou par téléphone. Si des démarches sont nécessaires, vous pourrez les faire depuis votre espace personnel.