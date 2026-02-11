CPF : comment consulter et utiliser votre compte formation en ligne ?

Créé pour faciliter l'accès à la formation, le CPF permet à des millions d'actifs de financer de nouvelles compétences. Mais entre les récentes réformes et la multiplication des arnaques, le dispositif est parfois difficile à décrypter.

Le compte personnel de formation (CPF) est un dispositif de financement public qui donne accès à des formations disponibles via la plateforme "Mon Compte Formation". Il a vu le jour en janvier 2015 et a connu une réforme majeure en 2019 afin de garantir à toute personne active d'acquérir des droits à la formation en euros – et non plus en heures.

Le CPF concerne tout personne travaillant en France âgée de 16 ans – ou 15 ans pour les apprentis –, qu'elle soit salariée du privé, un agent public, un indépendant ou un demandeur d'emploi, et respectant certaines conditions administratives (numéro de sécu, titre de séjour, etc.). Chaque année, le compte est alimenté à hauteur de 500 euros pour les salariés et de 800 euros pour ceux qui sont les moins qualifiés ou qui sont en situation de handicap, le tout respectivement plafonné à 5 000 euros et 8 000 euros. Chacun gère directement son compte, sans passer par l'employeur. Depuis le décret n° 2024-394 du 29 avril 2024, un reste à charge de 103,20 euros minimum est obligatoire pour le salarié, afin d'éviter d'éventuels abus. Attention, il s'agit d'une participation forfaitaire et non d'un montant variable selon formation.

Le CPF permet de financer des formations certifiantes ou qualifiantes (inscrites au RNCP ou Répertoire spécifique), des bilans de compétences, des VAE (validation des acquis de l'expérience), une création ou une reprise d'entreprise, ainsi que certaines formations linguistiques ou numériques – lorsque le budget 2026 entrera en vigueur (très bientôt normalement), il ne sera plus possible de financer son permis de conduire à moins d'être demandeur d'emploi. Voici comment créer votre compte, accéder à votre solde et éviter les arnaques en tous genres.

Pour accéder à votre compte personnel de formation, il suffit de se rendre sur le site moncompteformation.gouv.fr. Voici les étapes à suivre :

► Cliquez sur le bouton bleu S'identifier en haut à droite ;

► Une nouvelle page s'ouvre. Cliquez sur Créer mon compte, tout en bas ;

► Commencez par remplir les champs de saisie avec votre numéro de sécurité sociale et votre nom de naissance, puis cliquez sur le bouton bleu Continuer ;

► Remplissez les autres champs de saisie et cliquez de nouveau sur le bouton bleu Continuer ;

► Rendez-vous sur votre boîte mail, copiez le code à 6 chiffres et collez-le dans le champ de saisie sur le site, avant de cliquer sur le bouton bleu Continuer ;

► Continuez de renseigner vos coordonnées personnelles, et cliquez de nouveau sur le bouton bleu Continuer ;

► Faites de même avec cette dernière section ;

► Et voilà, votre compte est créé !

Pour commencer, vous devez vous connecter à votre compte CPF, soit par l'application France Identité, soit par vos identifiants impots.gouv, La Poste ou Ameli. Vous pouvez ensuite accéder à votre solde depuis l'onglet "Vos droits formation", en trouver une via "Rechercher une formation" ou consulter l'avancée de vos demandes depuis l'espace "Vos dossiers en formation".

À ce stade, vous pouvez solliciter gratuitement l'aide d'un conseiller pour affiner votre projet professionnel. Ceux qui préfèrent avancer en autonomie peuvent simplement saisir quelques mots-clés dans la barre de recherche et préciser leur région ou opter pour le distanciel.

S'affiche alors une sélection de formations, avec pour chacune la durée et le coût. Presque tous les domaines sont accessibles, en prise en charge totale ou partielle. Reste ensuite à faire un choix. Attention, toutes les formations ne sont pas éligibles, seules celles inscrites au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique peuvent être prises en charge financièrement – et le permis pour les demandeurs d'emploi.

Une fois votre formation trouvée, vous pouvez postuler en cliquant sur "Mes dossiers de formation", puis sur "Créer un dossier". Une fois que vous avez indiqué celle que vous avez choisie, vous devez accepter les conditions générales d'utilisation, et confirmez votre engagement à dépenser vos crédits CPF. Vous n'avez alors plus qu'à attendre que l'organisme accepte ou refuse votre demande – cela peut parfois prendre un certain temps. Si jamais votre solde est insuffisant pour couvrir l'intégralité de la formation, vous pouvez tenter d'obtenir un complément auprès de votre région, d'une OPCO (Opérateur de Compétences) ou de Pôle Emploi. Sinon, il faudra sortir le portefeuille…

CPF : un dispositif en proie aux arnaques

Bien évidemment, des personnes mal intentionnées ont très vite su tirer parti du CPF et en faire un business très lucratif. De nombreuses sociétés peu scrupuleuses tirent parti du manque de contrôle entourant les formations éligibles au CPF pour proposer leurs services, sans que les bénéficiaires puissent distinguer le sérieux de l'arnaque. Certaines vont jusqu'à recourir à des pratiques commerciales agressives, invoquant à tort le caractère obligatoire d'une formation ou la prétendue expiration des droits. Objectif : contraindre les personnes à s'inscrire malgré elles, détourner leurs fonds via des formations fantômes, voire usurper leur identité. Aussi, le Gouvernement interdit depuis 2022 "toute prospection commerciale des titulaires d'un compte personnel de formation", ce qui a permis de faire diminuer le nombre d'escroqueries (voir notre article).

Il faut garder en tête que le site moncompteformation.gouv.fr est géré par la Caisse des Dépôts. C'est le seul et unique site permettant d'accéder au CPF, il ne faut donc pas croire les plateformes promettant de jouer les intermédiaires : ce sont des tentatives d'arnaques. De même, il est primordial de toujours vérifier le sérieux de l'organisme de formation et de se méfier des promesses trop belles pour être vraies.