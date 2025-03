Des millions de Français ont droit à cette aide pour partir en vacances, mais ils ne le savent pas

Selon votre situation, vous pouvez bénéficier d'une aide pour financer vos vacances en famille ou envoyer vos enfants en colonie. Voici tout ce qu'il faut savoir pour en profiter.

Alors que le soleil pointe de nouveau timidement le bout de son nez, chacun commence tranquillement à organiser ses vacances d'été – il faut s'y prendre à l'avance pour profiter des meilleures offres ! Pourtant, tout le monde n'a pas ce luxe. Chaque année, 40 % des Français ne partent pas en vacances, souvent faute de moyens financiers, selon une étude de l'Observatoire des inégalités parue en août 2024. Une injustice sociale qui se fait particulièrement sentir au niveau des enfants, qui n'auront rien à raconter à leurs camarades de classe à la rentrée scolaire.

Pour remédier à ce problème, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) propose, en plus de ses aides habituelles et sous certaines conditions, un coup de pouce pour que les foyers les plus modestes puissent, eux aussi, partir en vacances. Il peut s'agir de séjours en famille ou de colos pour les enfants. Pourtant, ces aides restent souvent méconnues, alors que de nombreux ménages peuvent pourtant en profiter.

La CAF propose deux types d'aides : l'Aide aux Vacances Famille (AVF), qui couvre une partie des frais pour un séjour en famille dans un camping, un village vacances ou un hébergement labellisé Vacaf, et l'Aide aux Vacances Enfants (AVE), qui finance en partie les séjours en colonie de vacances, les camps, les classes découvertes ou les séjours linguistiques pour les enfants et les adolescents.

Pour profiter de ce coup de pouce, il faut obligatoirement déjà percevoir une prestation familiale de la CAF – allocations familiales, complément de libre choix du mode de garde, prestation partagée d'éducation de l'enfant, etc. –, avoir un ou plusieurs enfants à charge – attention, les critères d'attribution basés sur l'âge sont propres à chaque département – et avoir un quotient familial ne dépassant pas un plafond défini par chaque département – généralement autour de 700 à 850 €. Comme les critères varient en fonction des départements, il est recommandé de se renseigner directement auprès de sa CAF.

Le montant de l'aide dépend des ressources du foyer, de la composition familiale et de l'âge des enfants. En général, la CAF prend en charge entre 40 % et 80 % du coût du séjour, avec un plafond maximum de 850 € selon les départements. Parfois, une aide complémentaire pour les frais de transport peut être accordée – elle est calculée selon la distance entre le domicile et le lieu de vacances, ainsi que la période de départ.

La campagne d'aides aux vacances pour l'été 2025 a débuté le 11 mars dernier. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune démarche spécifique à effectuer pour en profiter. Les foyers éligibles seront directement et automatiquement informés par courrier, e-mail ou notification sur leur espace personnel.

Il n'y aura plus qu'à sélectionner le lieu de vacances sur le site Vacaf.org – il y a plus de 4 000 destinations en France et à l'étranger – et de réserver directement auprès de la structure, en précisant bien son statut de bénéficiaire d'une aide financière de la CAF. L'aide est versée directement à l'organisme de vacances, réduisant ainsi la facture finale. Il ne restera plus qu'à payer la différence entre le coût du séjour et le montant de l'aide. Ce serait dommage de passer à côté de ce coup de pouce !