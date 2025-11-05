Voici comment enregistrer votre carte d'identité sur votre téléphone

Plus besoin de garder votre carte d'identité dans votre portefeuille : vous pouvez maintenant la conserver sous forme numérique dans votre smartphone grâce à une application pour vous authentifier facilement en cas de besoin.

Véritable sésame de la vie quotidienne, votre carte d'identité vous accompagne partout. Que ce soit pour un voyage, une inscription administrative ou simplement pour justifier de votre identité, elle est indispensable. Mais combien de fois l'avez-vous oubliée ? Combien de fois avez-vous fouillé votre sac pour la retrouver ? Et que dire des démarches administratives interminables que vous avez repoussées, faute de l'avoir sous la main ? Sans compter que, lorsque vous devez en envoyer une copie, elle peut être détournée ou subtilisée, et vos informations personnelles se retrouvent alors entre des mains malveillantes. Heureusement, il existe un moyen très simple de dématérialiser votre carte d'identité sur votre smartphone, le tout de façon sécurisée.

Pour cela, vous devez passer par l'application mobile France Identité, disponible gratuitement sur le Play Store pour Android et l'App Store pour l'iPhone. Développée par le Gouvernement dans le cadre du plan d'action pour la transformation numérique de l'État et associée au SGIN, le Service de garantie de l'identité numérique, elle vous permet de prouver votre identité sans divulguer de données privées, tout en ayant le document toujours sur vous.

Pour numériser votre carte d'identité, vous devez être majeur et disposer d'un smartphone compatible NFC tournant au minimum sous Android 8 ou iOS 16 et d'une nouvelle carte d'identité – le modèle au format carte de crédit, distribué depuis août 2021, qui intègre une puce et un QR code. Il vous suffit alors de télécharger l'application France Identité, de saisir les six chiffres se trouvant en bas à droite de votre carte et de scanner sa puce NFC avec votre smartphone. Il ne vous reste ensuite plus qu'à créer un compte certifié en vous identifiant avec FranceConnect et en définissant votre code personnel à six chiffres. Et voilà, votre carte d'identité a été numérisée et placée dans votre application France Identité ! Notez que vous pouvez également ajouter votre permis de conduire numérique.

© France Identité

Avoir votre carte d'identité directement sur votre smartphone vous donne de nombreux avantages. Tout d'abord, cela vous permet de prouver votre identité sans détenir la version physique avec vous. De plus, France Identité vous assure contre l'usurpation d'identité et protège vos données personnelles. En effet, par le biais de FranceConnect, vous pouvez vous identifier facilement à plus d'un millier de services en ligne, publics ou privés (Ameli, impôts, La Poste, MaPrimeRénov', CAF, France travail, Yris, MSA…), ce qui renforce la sécurité de la connexion en prouvant votre identité en ligne, sans avoir à créer plusieurs identifiants et mots de passe. C'est donc plus sécurisé, puisque cela limite les risques de piratage et d'attaque par phishing.

L'application vous permet également de créer des justificatifs d'identité à usage unique, ce qui permet notamment de justifier d'un attribut particulier – comme votre majorité – sans révéler toutes les autres informations personnelles que contient votre carte d'identité. En plus de prévenir le vol d'identité, France Identité vous permet également d'éviter de transmettre des copies de votre carte d'identité à des tiers, qui pourraient les utiliser à des fins frauduleuses. Sans compter que vos données sont chiffrées et stockées dans la puce NFC – cette technologie est la même que celle utilisée pour le paiement mobile ou pour certains transports en commun – de votre carte et dans la mémoire sécurisée de votre smartphone, ce qui rend là encore leur piratage très difficile.

Attention, rappelons que la numérisation de votre carte d'identité est facultative, vous disposerez toujours d'une version physique. Signalons également que la centralisation des informations personnelles peut attirer les pirates, désireux de mettre la main dessus. De plus, si votre téléphone venait à être volé, cela pourrait devenir problématique et compromettre l'accès à des services sensibles, comme votre profil d'assuré à la Sécurité sociale par exemple. Et c'est sans compter sur le problème de la fracture numérique, tout le monde n'étant pas à l'aise avec la tech...