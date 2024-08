WhatsApp : comment créer un événement dans un groupe

WhatsApp marche sur les plates-bandes de Facebook et permet désormais de créer des événements au sein des groupes privés et des Communautés. Voici comment faire !

Une des principales forces de WhatsApp demeure son aptitude à organiser des discussions de groupes. Une opération simple et des plus utiles dès lors qu'il s'agit de communiquer avec plusieurs personnes en même temps. Et les occasions sont multiples : préparer une fête d'anniversaire, une sortie de groupe, organiser un événement, discuter avec plusieurs membres de la famille ou dialoguer avec plusieurs collaborateurs pour mener à bien un projet… La messagerie instantanée accueille également des Communautés, des sortes de sous-groupes dans un groupe. C'est très pratique pour gérer plusieurs conversations autour d'un sujet bien précis. Par exemple, les membres d'un restaurant peuvent former leur communauté et créer un fil de discussion pour les chefs, un fil de discussion pour les serveurs en salle et un pour la totalité de l'équipe. Idem pour une classe, qui peut accéder à un canal pour l'entraide aux devoirs, un pour les annonces des professeurs, un pour les absences, etc.

Pour rendre WhatsApp plus convivial et pratique, Meta s'est inspiré directement de Facebook et a décidé d'intégrer à la messagerie instantanée une fonction permettant de créer un événement au sein d'une Communauté, avant de l'étendre aux groupes de discussion privés. Une option qui devrait rapidement faire ses preuves aussi bien dans les usages personnels que professionnels.

Comment créer un événement dans un groupe sur WhatsApp ?

Toutes les membres d'un groupe peuvent mettre en place un événement, qui apparaît alors dans le fil de discussion. Toutes les informations qui lui sont relatives deviennent alors accessibles dans les informations du groupe et, pour être sûr que personne n'oublie l'événement, WhatsApp enverra une notification aux participants peu avant sa tenue. Sécurité oblige, tous les détails sont toujours cryptés de bout en bout, ce qui garantit que seuls les participants à la discussion de groupe ont accès aux informations. Voici comment créer un événement dans un groupe WhatsApp :

► Lancez l'application WhatsApp sur votre smartphone.

► Rendez-vous dans le groupe dans lequel vous souhaitez créer un événement.

► Appuyez sur l'icône en forme de trombone dans le champ de saisie – celui qui permet d'insérer des pièces jointes – si vous êtes sur Android, ou sur le + si vous êtes sur iOS.

► Un menu se déroule au dessus du champ de saisie. Appuyez sur Événement, symbolisé par un calendrier.

► Renseignez le nom de l'événement, une description (facultative), la date, l'horaire et le lieu de celui-ci. Vous pouvez choisir, si vous le désirez, d'activer un lien d'appel de groupe.

► Appuyez sur la flèche verte en bas à droite de votre écran pour valider votre événement.

► L'événement s'affiche alors dans la discussion.

► Pour le supprimer, appuyez sur Modifier l'événement, puis sur Annuler l'événement.