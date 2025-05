Ils donnent des cours de maths sur des sites pornos : et ça cartonne !

Plutôt que d'aller sur YouTube, des créateurs de contenus éducatifs ont décidé de publier des cours sur des sites phonographiques comme Pornhub ou OnlyFans. Une démarche pour le moins singulière, mais qui a porté ses fruits !

On trouve vraiment de tout sur les sites pornographiques, que ce soit pour satisfaire les désirs les plus banals à ceux plus… singuliers. Entre plusieurs vidéos coquines, il est même possible de tomber sur des cours de maths. Oui, vous avez bien lu. Et on ne parle pas ici d'un quelconque scénario où une professeure viendrait "enseigner" la matière à un élève à l'aide de travaux pratiques, mais bien de vrais cours, avec une personne qui reste habillée et ne se sert de ses mains que pour écrire sur un tableau.

Ce contenu plus qu'improbable, nous le devons à Zara Darcy, une chercheuse en bio-ingénierie de 25 ans. Dans ses vidéos, elle explique des notions comme le chiffre Pi, les réseaux neuronaux ou les fonctions dérivées. Et, au lieu de publier ça comme tout le monde sur YouTube, elle a décidé de le faire sur Pornhub et Onlyfans.

Pour attirer son public, elle n'hésite pas à jouer avec les codes des plateformes, tagguant ses vidéos avec des "étudiante" ou encore "gros seins". La chercheuse apparaît en débardeur légèrement révélateur, maquillage charbonneux, marqueur à la main. De quoi planter un scénario qui n'arrivera jamais. Car autant dire que les internautes, une fois arrivés sur ses vidéos, ne trouvent pas ce qu'ils cherchaient initialement.

© Zara Darcy

Pourtant, ses vidéos rencontrent un vrai succès. Par exemple, celle sur les intégrales affiche 660 000 vues et un taux de satisfaction de 87 %. Certains en profitent vraiment ! On peut lire des commentaires comme : "J'ai vraiment révisé avec ses contenus, merci car j'ai eu un score de 86", "Il est trois heures du matin et je regarde ça.. J'ai besoin d'une thérapie" ou encore "Notre professeur nous a montré ça en cours. Super vidéo". On peut imaginer qu'ils ont commencé à regarder pour le "scénario", avant de se laisser prendre au jeu.

Au départ, la jeune femme publiait ses cours sur YouTube, mais elle a rapidement été confrontée aux limites de la plateforme : monétisation trop stricte, algorithmes imprévisibles, visibilité en baisse. En revanche, les algorithmes et la monétisation du site pour adultes la favorisent. Alors que, sur YouTube, elle perçoit 340 dollars pour un million de vues, Pornhub la rémunère 1 000 dollars pour le même volume. Avec moins de concurrence et un concept pour le moins original, elle peut cumuler jusqu'à 250 000 dollars par mois. Un joli pactole qui lui permet d'être plus indépendante financièrement et d'arrêter son doctorat.

Pourtant, Zara Darcy n'est pas la première à faire ce choix étonnant de plateforme. En 2021, Changshu, professeur de mathématiques taïwanais, a lui aussi lancé ses vidéos de mathématiques sur Pornhub. Et là encore, le succès était au rendez-vous, puisque ses vidéos comptaient à l'époque presque 2 millions de vues, lui permettant de toucher une somme similaire à la jeune femme. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour arrondir vos fins de mois !