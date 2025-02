Voici la technique pour lire des messages WhatsApp supprimés

Des messages ont disparu dans vos conversations WhatsApp ? Tout n'est pas perdu ! Il existe plusieurs moyens simples pour les récupérer, qu'ils aient été supprimés par erreur ou volontairement.

Il arrive qu'un message disparaisse dans WhatsApp. Soir parce que l'expéditeur l'a effacé, soit parce qu'on l'a supprimé par erreur. Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour retrouver des messages effacés, que vous soyez sur Android ou iPhone.

La technique la plus radicale et la plus universelle consiste à restaurer une sauvegarde de WhatsApp. En effet, la messagerie réalise des sauvegardes automatiques de toutes vos conversations sur Google Drive (sur Android) ou iCloud (sur iPhone). Pour restaurer une sauvegarde, vous devez désinstaller et réinstaller WhatsApp. Lors de la réinstallation, l'application vous demandera si vous souhaitez restaurer vos messages à partir de la dernière sauvegarde disponible. Cette méthode peut s'avérer laborieuse, car elle implique de désinstaller et réinstaller l'application, et vous risquez de perdre les messages les plus récents qui ne seraient pas inclus dans la sauvegarde.

Sur Android, une solution plus simple consiste à utiliser l'Historique des notifications. Cette fonction, disponible à partir de la version 11 d'Android, permet de conserver une trace de toutes les notifications reçues, y compris les messages WhatsApp supprimés. Pour activer cette option, ouvrez les Paramètres de votre appareil, sélectionnez Notifications, puis Historique des notifications et activez-le. Vous pourrez consulter les notifications de vos messages WhatsApp, même après leur suppression.

Autre possibilité sur Android : utiliser des applications tierces comme WAMR ou Get Deleted Messages. Disponibles gratuitement sur le Play Store, ces applis surveillent les notifications WhatsApp en enregistrant tout ce qui arrive (textes, images, vidéos et notes vocales). Pour qu'elles fonctionnent correctement, vous devez lui donner accès aux notifications et la laisser tourner constamment en arrière-plan. Notez toutefois qu'elles ne peuvent pas récupérer un message effacé si la conversation correspondante est ouverte dans WhatsApp au moment de la suppression.

Attention toutefois aux applications tierces que vous téléchargez, même sur le Play Store, surtout quand vous leur accorder de nombreuses autorisations : certaines peuvent voler des données personnelles ou installer des logiciels malveillants. Vérifiez bien leur origine (avec le nom de leur éditeur) et lisez attentivement les avis des utilisateurs avant de les installer.

Pour éviter de perdre des messages importants à l'avenir, pensez à activer la sauvegarde automatique de WhatsApp. Allez dans les paramètres de l'application, en appuyant sur les trois petits points, sélectionnez Discussions puis Sauvegarde des discussions. Vous pourrez choisir la fréquence des sauvegardes (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) et récupérer facilement des messages supprimés en restaurant une sauvegarde récente.