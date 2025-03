Cette fonction pratique disparaît de votre smartphone - Voici ce qui la remplace

Depuis de années, Android propose une fonction bien pratique au quotidien. Mais bien qu'elle soit appréciée par de nombreux utilisateurs, Google la supprime progressivement pour la remplacer par une nouvelle bien plus puissante.

Cela n'aura échappé à personne, l'intelligence artificielle occupe le devant de la scène tech depuis plus d'un an maintenant. Mise à toutes les sauces pour traiter du texte, des images, des vidéos, du son, elle vise à simplifier le quotidien des utilisateurs, notamment sur smartphone. Elle tente de se substituer aux outils existants, plus archaïques et qui nécessitent plus de manipulations pour parvenir aux mêmes résultats. Et ce constat est particulièrement vrai sur les mobiles Android.

Depuis 2016, Google livre son assistant sur tous les mobiles Android. Au fil des années, il n'a eu de cesse de s'améliorer jusqu'à occuper une place importante sur la plupart des mobiles et même s'approprier la touche de mise sous tension des smartphones. Il aide à effectuer des recherches sur le Web, paramétrer des alarmes, identifier des chansons, contrôler une belle panoplie d'appareils connectés, etc. tout ça à partir de commandes vocales. Mais voilà, l'Assistant Google commence à accuser son âge. Et 2025 pourrait bien sonner l'heure du départ à la retraite.

Le changement est en marche et il a même déjà commencé. Et l'heureux élu pour remplacer l'Assistant Google n'est autre que… Gemini bien sûr. L'IA maison de la firme de Mountain View a déjà poussé dehors l'Assistant Google sur les smartphones Pixel. C'est lui qui surgit lorsque l'on presse longuement le bouton de mise sous tension de l'appareil ou lorsque l'on énonce à haute voix la fameuse phrase clé " OK Google ". Les Pixel ne sont bien entendu pas les seuls à avoir migré vers Gemini. La grande majorité des smartphones Android sortis depuis l'an passé l'ont également adopté, exception faite de Samsung qui se borne encore à attacher son propre assistant Bixby au bouton latéral sur ses modèles d'entrée de gamme. Mais la commande vocale OK Google lance bel et bien Gemini.

Si pour l'instant la phrase clé " OK Google " ou " Hey Google " est encore de mise, elle pourrait bien céder sa place à un " Hey Gemini " dans les prochains mois. En effet, Gemini est bien plus qu'un simple assistant logiciel capable d'interagir avec les applis et services de Google. C'est une véritable intelligence artificielle avec laquelle il est possible de tenir, oralement, une vraie conversation.

On peut bien évidemment, comme avec l'assistant, effectuer des recherches sur le Web, mais surtout, il se niche à peu près partout sur le smartphone. Il est à la manœuvre pour retoucher ou générer des images, des vidéos et du analyser des images pour en extraire du texte, ou des documents pour produire des résumés et des traductions, etc. Des fonctions hors de portée de l'Assistant Google.

Pour autant, le vénérable Assistant Google n'a pas encore tiré sa révérence. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il est encore possible de le privilégier à Gemini dans les paramètres d'Android. Et il est même encore en charge de certaines tâches que Gemini est, pour le moment, incapable de gérer. C'est le cas par exemple du contrôle des objets connectés à la maison (lampe, aspirateurs robots, thermostats, etc.).

Google a pour le moment trouvé une parade en intégrant quelques briques de l'Assistant Google dans Gemini. Selon l'opération à effectuer, l'un ou l'autre se met en branle. Il reste encore du travail à faire, mais ce qui semble se profiler, c'est bien l'absorption totale de Google Assistant dans Gemini. L'IA va devenir la clé de voute de toutes vos actions, vocales ou non, sur votre mobile, bien plus puissante que l'Assistant Google.