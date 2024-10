Le générateur d'image Imagen 3 de Google Gemini devient gratuit pour tout le monde

Imagen 3, le nouveau générateur d'images par IA de Google, est désormais accessible à tous par le biais de Gemini, y compris pour les comptes gratuits. Et il produit des résultats tout simplement bluffants !

Après une suspension liée à des polémiques sur l'utilisation des contenus générés, Gemini est de nouveau capable de générer des images à partir de simples descriptions textuelles – que l'on appelle des prompts – depuis août dernier. Peinture abstraite, dessin de manga, photo réaliste, portrait au crayon… Rien n'est impossible ! Pour ça, il peut compter sur le modèle Imagen 3. Dévoilée en mai lors de l'I/O 2024 de Google, cette nouvelle version ajoute plusieurs aspects majeurs à la génération d'images.

Et si cela fait maintenant plusieurs mois que les utilisateurs de France peuvent accéder au générateur d'images sans avoir besoin de passer par un VPN, l'accès à Imagen 3 n'était possible que pour les professionnels ou par le biais de services payants. Depuis le 9 octobre, Google étend l'accès à cette technologie à tous, y compris les utilisateurs gratuits.

Imagen 3 Gemini : un modèle plus puissant pour des résultats hyperréalistes

La nouvelle version d'Imagen améliore plusieurs aspects du générateur d'images. En effet, elle permet d'augmenter la qualité globale des images, tout en ajoutant de nombreux détails qui permettent de rendre une image bien plus photoréaliste. Elle permet également d'employer différents styles pour moderniser le résultat obtenu. De quoi rattraper une partie du retard pris par rapport à Midjourney, qui est aujourd'hui la seule IA générative capable de produire des images réellement indiscernables de la réalité – ce qui est d'ailleurs particulièrement problématique pour la diffusion des fake news...

Il est très simple d'utiliser Imagen 3, puisqu'il n'y a aucune manipulation particulière à faire. Il suffit de lancer Gemini, puis de demander à l'intelligence artificielle de générer une image par le biais d'un prompt, en lui donnant le plus de détails et d'indications possibles, en particulier le style du rendu. Le chatbot se chargera alors de générer une image et, si elle ne convient pas ou si elle nécessite quelques petites modifications, il n'y a qu'à soumettre une nouvelle requête à Gemini, en ajustant le prompt.

Pour plus de simplicité, Google prévoit d'ores et déjà de permettre aux utilisateurs de modifier des parties spécifiques d'une image afin d'améliorer la personnalisation. Bien que cette option soit encore en phase de test, elle devrait prochainement être déployée.

Attention, notons qu'il n'est possible de générer des personnes qu'avec un compte Gemini Advanced, Business ou Enterprise. De plus, depuis sa relance en août, Imagen 3 respecte des règles plus strictes quant à la génération de contenu sensible, afin de prévenir les abus comme la création de deepfakes ou la désinformation.