Gemini 2.5 Pro, l'IA la plus "intelligente" de Google, est accessible gratuitement pour tous

Après avoir présenté Gemini 2.5 Pro, son IA la plus "intelligente" à ce jour, Google déploie son nouveau modèle de langage auprès de tous ses utilisateurs, même gratuits ! Voici comment en profiter.

Depuis que la course à l'IA a débuté, les géants de la tech cherchent à occuper le plus possible le devant de l'actualité à coup d'annonces fracassantes et de nouveautés marquantes. Ces derniers jours, tout le monde avait les yeux tournés vers ChatGPT, son modèle GPT‑4o et sa capacité à générer des images impressionnantes – à tel point que Sam Altman, le PDG de la start-up, a dû demander aux utilisateurs de calmer leurs ardeurs pour que son équipe puisse se reposer. Mais Google aussi cherche à tirer son épingle du jeu, notamment avec le déploiement d'une nouvelle version de Gemini.

Le 25 mars dernier, la firme de Mountain View a ainsi dévoilé son nouveau modèle de langage (LLM), Gemini 2.5 Pro, conçu pour un meilleur raisonnement et une réflexion plus approfondie. Il s'agirait de son LLM le plus "intelligent" à ce jour. Et, bonne nouvelle, tout le monde peut désormais l'utiliser ! Car si, à sa sortie, Gemini 2.5 Pro n'était disponible que pour les abonnés Google Advanced, à 21,99 euros par mois, il est désormais accessible pour les abonnés à un compte gratuit !

Gemini 2.5 Pro : comment l'utiliser gratuitement ?

Présenté comme le modèle de langage le plus "intelligent" jamais conçu par Google, Gemini 2.5 Pro est censé posséder une capacité accrue à comprendre en profondeur, à traiter et à manipuler des informations complexes, qu'elles proviennent de textes, d'audio, d'images, de vidéos ou de codes.. Il semblerait qu'il parvienne à mieux discerner les liens logiques, à évaluer des arguments ou encore à planifier des séquences d'actions complexes. Ce serait en quelques sorte l'équivalent à GPT‑4o d'OpenAI ou à DeepSeek et son modèle R1.

Si elle obtient bien évidemment de bons scores sur différents benchmarks, la nouvelle IA serait particulièrement compétente dans le domaine du codage. D'après la vidéo partagée par Google, elle est capable de créer un jeu fonctionnel à partir d'un simple prompt !

Pour l'instant, Gemini 2.5 Pro est encore en phase de test. Pour en profiter, il suffit d'être connecté à un compte Google (même gratuit donc) et de se rendre sur le site Web Gemini – le modèle de langage sera déployé dans les prochains jours dans les applications iOS et Android. Il ne reste plus qu'à ouvrir le sélecteur de modèles et choisir Gemini 2.5 Pro Experimental.