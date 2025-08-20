Google Pixel 10 : une belle évolution dans la continuité

Google dévoile sa nouvelle famille de smartphones Pixel. Comportant autant de membres que la précédente, elle respecte la hiérarchie habituelle avec le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le modèle pliant Pixel 10 Pro Fold.

Comme l'an passé, Google profite du calme relatif de l'été, avant l'effervescence de la rentrée, pour organiser sa conférence Made By Google à New York ce mercredi 20 août. Au programme, quatre nouveaux smartphones pour couvrir une gamme de prix allant de 899 euros à 1899 euros. Le savoir-faire de la firme demeure au rendez-vous avec un design soigné et aisément reconnaissable, un processeur maison, une certaine expertise en photo et bien sûr de l'intelligence artificielle à tous les étages. Nous avons pu les prendre en main avant leur annonce officielle. Voici un petit tour d'horizon des nouveautés en attendant les tests.

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL : des évolutions bienvenues

Commençons par le plus abordable de la bande, le Pixel 10. Comme pour tous ses frères, son design demeure inchangé. Néanmoins, on remarque au dos une évolution majeure. Google ne s'est pas contenté de remettre simplement sa fiche technique au goût du jour. Le Pixel 10 se dote à présent de trois modules photo contre deux sur le Pixel 9 de l'an passé. L'appareil héberge ainsi un grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et, à présent, un téléobjectif de 10,8 Mpx 5x optique capable selon la marque de grimper à 10x avec une qualité optique et 20x avec la fonction Super Res Zoom. Même assisté par les algorithmes maison, le volet photo des Pixel (tout court) a toujours été un poil en retrait. Google corrige ici le tir et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne facture pas plus chère cette amélioration. Le prix du Pixel 10 est le même que le Pixel 9 à sa sortie l'an passé soit à partir de 899 euros pour la version 12-128 Go.

Comme de coutume, les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL se distinguent simplement par un écran plus grand et donc un gabarit plus généreux pour le modèle XL avec une dalle de 6,8 pouces contre 6,3 pouces pour le Pixel 10 Pro. Le reste de la fiche technique de varie pas d'un modèle à l'autre. Pour eux aussi, le volet photo profite de quelques améliorations. Ils accueillent dorénavant un grand-angle de 50 Mpx équipé d'un nouveau stabilisateur, un ultra grand-angle de 48 Mpx (comme l'an passé) et un téléobjectif de 48 Mpx offrant un zoom optique de 5x, 10x en qualité optique et pouvant grimper à 100x avec la fonction Pro Res Zoom.

Côté prix, Google joue au yoyo. Il faut compter à partir de 1099 euros pour le Pixel 10 Pro en version 16-128 Go (c'était 1199 euros pour le Pixel 9 Pro de l'année dernière) et à partir de 1299 euros pour le Pixel 10 Pro XL (16-256 Go) au lieu de 1199 euros pour le Pixel 9 Pro XL l'an passé.

Pixel 10 Pro Fold : pas de cure minceur

Cet été 2025 a été l'occasion pour Samsung et Honor de dévoiler leurs smartphones pliants au format livre. Le Galaxy Z Fold7 pour Samsung et le Magic V5 pour Honor. Point commun entre les deux appareils : un gabarit revu à la baisse avec une épaisseur sensiblement diminuée une fois le smartphone replié. Google ne semble pas suivre cette tendance. Son nouveau Pixel 10 Pro Fold affiche peu ou prou la même taille que le Pixel 9 Pro Fold de l'an dernier.

À gauche, le Pixel 10 Pro Fold, à droite, le Pixel 9 Pro Fold © CCM

La firme a préféré miser sur d'autre tableaux. D'une part, le Pixel 10 Pro Fold est le seul pliant du moment à afficher un indice d'étanchéité IP68 pour résister à l'immersion dans l'eau mais aussi à la poussière comme n'importe quel autre smartphone " classique ". Il faut se contenter d'un indice IP48 pour Samsung et IP58 pour Honor. Google indique par ailleurs que sa charnière a de quoi tenir 10 ans sans broncher.

Ensuite, Google n'a pas non plus négligé le volet photo de son modèle pliant. Le Pixel 10 Pro Fold s'offre ainsi un nouveau capteur grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 10,5 Mpx et un téléobjectif de 10,8 Mpx montant à 5x optique, 10x qualité optique et 20x avec la fonction Super Res Zoom. C'est un peu en-dessous de ce que propose Honor avec son Zoom 100x assisté par IA.

Enfin, côté tarif, Google a la main un peu moins lourde que ses concurrents. Le Pixel 10 Pro Fold est attendu pour le 9 octobre (soit bien plus tard que les autres membres de la famille Pixel 10) à partir de 1899 euros (16-256 Go).

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold : plus de puissance et d'autonomie

Google ne s'est pas contenté d'améliorer la qualité photo de ses appareils. L'ensemble de la gamme se pare du nouveau processeur maison Tensor G5. Il est censé apporter un gain de performances dans les traitements CPU mais surtout aussi pour les fonctions IA (+60% selon la marque). Il se veut aussi moins énergivore. Et heureusement puisque tous les Pixel embarquent un écran Oled 120 Hz avec un pic de luminosité devant s'établir à 3000 nits selon la marque.

Google a également retravaillé l'un des points faibles des Pixel : l'autonomie. Le Pixel 10 embarque une batterie de 4970 mAh quand le Pixel 10 Pro compte sur un accu de 4870 mAh. Le Pixel 10 Pro XL embarque quant à lui une batterie de 5200 mAh et le Pixel 10 Pro Fold un accu de 5015 mAh.

Tous sont censés tenir au moins 24 heures. Il faudra attendre les tests pour s'en assurer. Côté recharge, il y a là aussi du mieux. Les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL supportent la charge 45 W permettant d'obtenir 70% de batterie en 30 minutes. Le Pixel 10 Pro Fold accepte quant à lui la charge 30 W pour récupérer 50% de charge en 30 minutes. On note au passage que tous les Pixel 10 sont compatibles avec la charge sans fil Qi2.