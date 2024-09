Amour, chance, vengeance… On peut acheter des sortilèges sur cette boutique en ligne

Aussi incroyable que cela paraisse, il est possible d'acheter des sortilèges en tout genre sur une célèbre boutique en ligne. Que ce soit pour faire revenir votre ex, gagner au Loto ou jeter un sort, tout est possible !

Que ce soit sur les réseaux sociaux, en librairie ou dans les séries TV, depuis quelques années, les sorcières ont la cote. Au point de finir par devenir un véritable business. Vous désirez trouver le véritable amour, voir votre carrière décoller, punir votre ennemi juré ou réaliser de meilleures performances sexuelles ? C'est possible grâce à la magie d'Internet ! En effet, il est possible de se procurer des sorts pour à peu près tout en deux-trois clics, pour des sommes allant de quelques euros à plus d'une centaine d'euros. Comme le décrit une enquête du magazine Forbes, les sorciers et sorcières sont aujourd'hui de véritables entrepreneurs ! "C'est diablerie !", comme dirait Jacquouille la fripouille !

Pour se procurer facilement toutes ces joyeusetés, il suffit de passer par Etsy, la célèbre boutique en ligne de créateurs indépendants. Initialement, la plateforme permet d'acheter ou de vendre des articles faits à la main (œuvres d'art, objets personnalisés, bijoux...) ainsi que des objets et vêtements vintages. Mais on y trouve aussi des sortilèges et gris-gris en tout genre, que ce soit de l'huile pour guérir de la dépression, une formule magique pour attirer la chance ou une formation pour réveiller la sorcière qui est en vous. Même de quoi satisfaire des desseins beaucoup plus sombres...

En effet, en faisant grimper les prix de quelques centaines d'euros, il est possible de tremper dans de la magie noire... LightbringerLucifer commercialise par exemple, à partir de 150 euros – la boutique parle de "montant sacrificiel" – , un "sort de domination et de vengeance puissant" : " Plus fort que mon Rituel d'Obsession, ce sort magique vise à écraser la volonté de votre cible, la mettant sous votre talon. [...] Je n'invoquerai nul autre que le porteur de lumière Lucifer lui-même pour superviser le travail de mes spécialistes des relations et renforcer leur pouvoir impie." De son côté, Estonian Witch propose un "puissant sort d'amour sombre" en faisant appel à Beleth, le démon "expert en manipulation de l'amour et de la luxure". Rien que ça !

Pourtant, Etsy interdit bel et bien la vente de "services métaphysiques" depuis 2015 : "Tout service métaphysique qui promet ou suggère une modification physique (perte de poids, par exemple) ou tout autre résultat (amour, revanche, etc.) n'est pas permis, même si un objet tangible est fourni". Cela n'empêche visiblement pas la vente de sorts et de formules magiques de prospérer sur la plateforme. On compte des milliers d'annonces de ce genre, qui s'interconnectent entre elles, par le biais d'un algorithme de recommandations. Certaines boutiques virtuelles comptent des milliers d'avis positifs.

Le problème, c'est qu'il n'existe évidemment aucune preuve scientifique de ce genre de pratiques. Les clients s'exposent donc à une éventuelle déconvenue, surtout lorsque ces derniers espèrent le retour de l'être aimé, la guérison miraculeuse de leur cancer ou une miraculeuse rentrée d'argent. Pour se protéger, la plupart des sorciers sur Etsy ont ajouté une clause de non-responsabilité indiquant que leurs sortilèges sont proposés à des "fins de divertissement" uniquement. En cas d'absence de résultat, les vendeurs proposent rarement des remboursements.

On pourrait objecter qu'il paraît compliqué de filtrer les mises en ligne effectuées par des "sorciers-entrepreneurs". Pourtant, les concurrents d'Etsy semblent bien mieux s'en sortir que la plateforme. En effet, Ebay, qui a interdit la vente de sortilège en 2012, proscrit les annonces qui ne peuvent pas donner lieu à une confirmation de réception et, surtout, parvient en majorité à faire respecter son règlement. Chez Amazon, aucune annonce de sortilège n'est disponible sur la plateforme. Il semblerait donc que ce soit simplement une question de volonté...