Ventes Flash Amazon 2025 : les promos high-tech sont de retour

Les ventes flash, la grande opération commerciale d'Amazon, est de retour ! L'occasion de profiter de belles promotions sur les produits high-tech. Voici les offres à ne pas manquer pour réaliser de bonnes affaires.

[Mis à jour le mardi 25 mars 2025 à 12 h 30] Les ventes flash font leur grand retour sur Amazon ! L'édition printanière de cette grande opération commerciale rituelle du géant du e-commerce débute ce mardi 25 mars et se terminera le lundi 31 mars, à 23 h 59. Pendant sept jours, les remises et les bons plans vont s'enchaîner sur des centaines de produits et de marques différentes. Dreame, Rowenta, Asus, Lenovo, Samsung et bien d'autres vous attendent. C'est l'occasion de profiter des promotions pour acheter toutes sortes de produits à moindre coût. À condition toutefois de ne pas traîner, car les vraies bonnes affaires disparaissent très vite des étals.

Voir les ventes flash sur Amazon

Ventes flash Amazon 2025 : les bons plans sur les ordinateurs (PC et Mac)

Ventes flash Amazon 2025 : les bons plans sur les composants et les périphériques informatiques

Ventes flash Amazon 2025 : les bons plans sur les smartphones et tablettes

Ventes flash Amazon 2025 : les bons plans sur les appareils audio

Ventes flash Amazon 2025 : les bons plans sur les appareils vidéo

Ventes flash Amazon 2025 : les bons plans sur le gaming

Ventes flash Amazon 2025 : les bons plans sur les objets connectés

Ventes flash Amazon 2025 : attention aux arnaques par phishing !

Soyez très vigilant pendant le ventes flash : des escrocs profitent de cette période de promotions pour arnaquer des internautes, en se faisant passer pour le service client Amazon. Souvent, il s'agit d'un mail visant à vous "informer" que "l'une des commandes a été annulée" ou que vous avez réalisé un achat sans le savoir. Le mail est accompagné d'une prétendue facture en pièce jointe. En réalité, il s'agit d'un fichier vérolé par un malware capable d'aspirer vos données personnelles et bancaires. Vous pouvez également recevoir des mails qui demandent de "mettre à jour les données de facturation Amazon". Le message est accompagné d'un lien vers une page truquée ressemble à celle du site Amazon, le but étant de récupérer vos données personnelles et bancaires… Des techniques de phishing classiques, mais efficaces, qui font toujours des victimes (voir notre fiche pratique sur le phishing).

La règle est simple : ne cliquez jamais sur un lien dans un mail si vous n'êtes pas absolument sûr de l'expéditeur, surtout s'il est question d'achat ou d'argent ! D'une façon générale, il vaut mieux vous connecter à votre compte client Amazon sur le site ou via l'application mobile pour vérifier vos commandes. En cas de doute, vous pouvez toujours contacter le service client pour avoir une confirmation.