Vous allez pouvoir acheter des produits Amazon directement sur TikTok et Pinterest

Amazon part à la conquête des réseaux sociaux en nouant des partenariats avec TikTok et Pinterest. Les utilisateurs vont pouvoir acheter ses produits directement depuis les applis, sans passer par le site de l'e-commerçant.

Ce n'est pas nouveau que les réseaux sociaux profitent de leur popularité et de l'engagement des communautés pour pousser leurs utilisateurs à acheter des produits – ce n'est pas pour rien qu'on parle d'influenceurs. Ils ont même fini par devenir de véritables plateformes de e-commerce. Selon l'étude d'Adyen, 30 % des Français ont déjà utilisé les réseaux sociaux pour faire des achats au cours de 2023, un taux qui monte à 50 % pour la fameuse Génération Z.

Autant dire qu'Amazon louche fortement sur ce nouveau marché de milliards de consommateurs ! Le magazine spécialisé The Information et l'agence de presse Bloomberg ont ainsi révélé, le 8 août dernier, que la firme de Jeff Bezos avait noué de nouveaux partenariats avec TikTok et Pinterest. Si, en règle générale, cliquer sur une publicité d'Amazon depuis ces plateformes redirige les utilisateurs vers le site de l'entreprise, ces accords leur permettront d'acheter des produits auprès du géant de l'e-commerce directement depuis ces deux réseaux sociaux, sans quitter les applications. Une fonction pour le moment réservée aux Etats-Unis.

Partenariats Amazon : acheter directement depuis TikTok et Pinterest

TikTok a donné plus de détails à ce sujet dans un billet de blog. Ainsi, les utilisateurs verront des recommandations de produits Amazon apparaître sous forme de publicités intégrées dans leur fil "Pour vous", soigneusement sélectionnées par l'algorithme en fonction de leurs centres d'intérêt. Ils pourront alors effectuer leurs achats directement depuis le réseau social, à condition de lier leur compte avec celui de la plateforme de e-commerce. Ils pourront alors finaliser un paiement avec Amazon dans l'annonce du produit, sans quitter l'application TikTok. ByteDance précise que "les utilisateurs qui choisissent de lier leurs comptes aux États-Unis verront les prix en temps réel, l'éligibilité Prime, les estimations de livraison et les détails du produit sur certaines publicités de produits Amazon sur TikTok dans le cadre de l'expérience". On ne sait toutefois pas si cette nouveauté sera déployée en dehors des Etats-Unis.

Ces accords permettent à Amazon de diversifier ses points de vente et de profiter des milliards d'utilisateurs des plateformes, en misant sur la pratique grandissante du shopping sur les réseaux sociaux – c'est ce qu'on appelle le shopping social ou le shopping communautaire. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le géant du e-commerce réalise de telles collaborations, puisqu'il avait déjà noué des partenariats semblables avec Meta et Snapchat.

TikTok Shop © ByteDance

En revanche, cette démarche est plus surprenante venant de TikTok. En effet, le réseau social multiplie depuis quelque temps les initiatives pour développer sa propre plateforme d'achat en ligne. Il avait ainsi déployé TikTok Shop au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, permettant aux marques de vendre leurs produits directement dans l'application. Il avait également testé la fonction Trendy Beats afin de pouvoir y vendre ses propres produits. Or, vendre des produits via Amazon pourrait potentiellement cannibaliser ses ventes…