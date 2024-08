Lydia, l'incontournable appli de remboursement, fait le plein de nouveautés

L'application de paiement mobile Lydia fait le plein de nouveautés ! Le but : simplifier le processus de remboursement, en facilitant l'adoption du service, en introduisant un système de QR code et en prenant en charge Apple Pay et Google Pay.

À son lancement, Lydia était une simple application de paiement. La fintech française permettait d'envoyer de l'argent à ses proches rapidement, pour contourner les longs virements bancaires. Elle a toutefois pris du galon petit à petit et s'est complexifiée, au point de devenir une véritable banque. Mais les aficionados de la première heure ont fini par être désarçonnés et se plaindre de son interface devenue trop lourde, alors qu'ils souhaitent simplement diviser l'addition d'un restaurant, organiser une cagnotte ou rembourser un proche.

Aussi, en avril dernier, la start-up française a décidé de faire un peu de ménage et a scindé son application en deux. L'appli originale, historique, a ainsi été rebaptisée Sumeria et offre désormais un accès à tous les services bancaires Lydia (tenue de compte, paiements, épargne, etc.). En parallèle, l'entreprise a sorti une nouvelle appli, sobrement appelée Lydia, exclusivement dédiée aux virements. Avec son interface d'une grande simplicité, elle a réellement pour but de revenir à ce qui faisait son succès à ses débuts, à savoir les remboursements et les cagnottes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette décision a été judicieuse ! En quelques mois seulement, la nouvelle version de Lydia a séduit un million d'utilisateurs, en faisant l'une des applications financières les plus téléchargées en France. Et la start-up ne compte pas s'arrêter là et a annoncé dans sa dernière newsletter trois nouveautés à venir.

© Lydia

Nouveautés Lydia : simplifier le processus de remboursement

En premier lieu, l'entreprise compte supprimer plusieurs étapes qui pouvaient freiner l'adoption de son service. Plus besoin de créer un compte ou de télécharger l'application pour recevoir de l'argent, ni d'ajouter un bénéficiaire. Jusqu'ici, l'argent était reçu sur le compte Lydia, puis l'usager devait effectuer un virement vers le compte extérieur. Il sera à la place possible de virer automatiquement l'argent reçu via Lydia sur un compte bancaire de son choix.

De même, il ne sera plus nécessaire d'utiliser un numéro de téléphone pour envoyer de l'argent. Lydia va introduire un système de QR code, qu'il suffira de scanner pour envoyer de l'argent, et ce même si la personne n'a pas l'application ou de compte client. Une solution pratique pour les situations ponctuelles, comme le partage de l'addition d'un restaurant avec des inconnus.

Enfin, il ne sera plus nécessaire d'ajouter une carte bancaire pour débiter son compte d'origine au moment d'un paiement, car l'application prévoit d'intégrer Apple Pay et Google Pay. Une simplification qui devrait réduire les abandons liés aux processus de vérification récurrents. Le déploiement de ces nouveautés, en cours de développement, est annoncé pour "les prochains mois".