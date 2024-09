Mieux que les colis perdus : Lidl vend des boîtes mystère à 20 euros

Alors que les chariots et autres colis surprises font fureur en ce moment, Lidl a décidé de surfer sur la tendance. L'enseigne propose désormais des boîtes mystère au contenu généreux pour 20 euros seulement !

Depuis plusieurs mois maintenant, les fameux colis mystères font sensation auprès des consommateurs. Dans les centres commerciaux, vous pouvez ainsi retrouver des points de vente où il est possible de vous procurer des colis perdus voire, dans les supermarchés, des caddies mystères. Ainsi, pour 50, 100 ou 120 euros, vous pouvez les acquérir chez Auchan, Carrefour ou encore Super U. À l'instar des jeux d'argent, ce concept repose sur un fragile équilibre entre excitation et déception, alors que vous découvrez des lots plus ou moins intéressants et, surtout, espérez en avoir pour votre argent.

Il n'en fallait pas plus pour que Lidl, l'une des enseignes préférées des Français grâce à ses prix attractifs, ses produits de qualité et ses bons plans, suive le mouvement ! L'entreprise propose désormais des boîtes mystères contenant un assortiment de plusieurs de ses produits pour seulement 20 euros. Et, au vu des premiers retours, on y trouve de belles pépites !

En effet, il y a quelques jours, nos voisins anglais ont pu retrouver 1 000 de ses boîtes mystères sur le site en ligne de l'enseigne. Et autant dire qu'elles ont rapidement toutes trouvé preneur, même s'il a fallu faire preuve d'acharnement face aux nombreux bugs pour en avoir une ! Andrew Marshall est un des heureux élus et a décidé de partager son aventure sur sa page Facebook.

© Brendon Knoetze

À l'intérieur de sa boîte, il a pu découvrir un clavier, des écouteurs, une radio numérique, un kit de cuisson de pizza, une veste polaire Parkside, des lunettes de natation et une combinaison de plongée. Autant dire qu'il en a eu pour son argent ! Après, quant à savoir s'il avait vraiment besoin de ces articles, il s'agit d'une autre problématique.

Vous pourriez, vous aussi, être tenté de vous rendre sur le site de Lidl et de faire chauffer votre carte bancaire pour mettre la main sur une de ses boîtes mystères et ressentir le frisson de la surprise. Malheureusement, cette opération n'a pas encore été étendue en France. Mais, nul doute que, vu son succès, la livraison de ces boîtes ne devrait pas tarder à arriver dans nos contrées ! En attendant, ne vous laissez pas avoir par des arnaques de ce genre !