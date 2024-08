WhatsApp fait le plein de stickers avec sa nouvelle mise à jour

WhatsApp a le droit à une mise à jour estivale qui apporte de nombreuses fonctions liées aux stickers. Au programme : la possibilité d'envoyer des autocollants animés de GIPHY et la création de stickers personnalisés.

Les stickers sont une fonction très appréciée des utilisateurs, qui s'en servent pour exprimer leurs émotions et dynamiser leurs discussions. Une image est parfois bien plus efficace que mille mots ! Sur WhatsApp, il est possible de se créer un avatar et de l'utiliser pour envoyer plus d'une trentaine de réactions. Mais Meta ne compte pas s'arrêter là ! La messagerie instantanée bénéficie d'une petite mise à jour estivale qui ajoute plusieurs nouveautés dans l'application, comme l'annonce l'entreprise dans un billet de blog. Il est notamment possible d'envoyer des autocollants animés de GIPHY, la plateforme GIF populaire qui appartenait à Meta, avant que la firme de Mark Zuckerberg ne la revende. Autant dire que cela fait une large collection !

© Meta

Stickers WhatsApp : une collection qui s'agrandie !

L'intégration de GIPHY à WhatsApp permet de trouver et de partager des stickers animés, et ce, sans avoir à quitter l'application. Pour consulter ces autocollants, il suffit d'appuyer sur l'icône dédiée, dans la barre du clavier virtuel, et d'effectuer une recherche à l'aide d'un texte ou d'un emoji dans la barre prévue à cet effet.

Meta annonce également l'ajout d'un outil de création de stickers personnalisés. S'il était déjà disponible sur iOS, l'application Android n'en bénéficie que maintenant. Cela va permettre de créer, de modifier et de partager ses propres stickers grâce à des fonctions d'édition, comme les outils de rognage, de texte et de dessin. Pour créer son propre sticker, il suffit d'appuyer sur le smiley sur la gauche de la zone de saisie, d'aller dans la section des autocollants et d'appuyer sur "Créer". Une fois créés, les stickers sont automatiquement enregistrés afin que l'on puisse les consulter facilement et les partager avec nos proches.

Meta annonce également l'intégration dans l'application de la création de stickers grâce à l'IA, ce qui permet de générer un autocollant personnalisé directement dans l'interface de la conversation WhatsApp. Cette fonction n'est toutefois disponible que pour les utilisateurs aux Etats-Unis pour le moment, à cause de la législation européenne, intransigeante quant à la gestion et à la protection des données personnelles. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous ne bénéficions pas encore du chatbot de l'entreprise, Meta AI, dans la messagerie instantanée.

Enfin, WhatsApp propose un nouveau mode d'organisation des stickers. Ainsi, on peut désormais afficher un aperçu dans la barre correspondante, en dessous de ceux téléchargés. Pour personnaliser sa barre, il suffit d'appuyer longuement sur un sticker pour le déplacer en haut ou le supprimer.