Bientôt un justificatif pour retirer de l'argent au distributeur ? Ce que dit vraiment la nouvelle loi

L'information a fait le tour des réseaux sociaux : faudra-t-il bientôt fournir un justificatif pour retirer de l'argent au distributeur automatique ? On démêle le vrai du faux de cette histoire.

"À partir de cet été, on devra fournir un justificatif pour retirer notre propre argent en liquide au distributeur. Un petit mot d'excuse à maman Von der Leyen et tata Lagarde pour qu'elles approuvent ou pas notre manière de vivre. Les dirigeants européens et américains ont critiqué le système chinois pendant des années. Maintenant quand on les écoute et qu'on les voit agir, on s'aperçoit qu'ils essaient de faire strictement la même chose". Ces mots ont été prononcés le mercredi 16 avril dernier par le rappeur Akhenaton sur son compte X. Forcément, une telle publication n'a pas manqué de faire réagir et, très vite, l'information s'est propagée sur la Toile, notamment via les réseaux sociaux, suscitant un fort mécontentement auprès des internautes.

Mais la méfiance est toujours de mise avec Internet ! Alors, faisons-nous face à une terrible privation de liberté made in Union européenne, comme l'affirme le rappeur, ou s'agit-il d'une fake news montée de toute pièce ? En réalité, la vérité est plus complexe qu'il n'y paraît, et il faut soigneusement démêler le vrai du faux.

Tout est parti d'une directive européenne, dite "règlement anti-blanchiment", récemment adoptée, dont l'objectif est de permettre de mieux lutter contre la fraude et le financement du terrorisme. Dans ce cadre, les banques doivent, depuis mars 2024, renforcer leurs contrôles sur les opérations bancaires atypiques. Il impose notamment aux banques de demander des explications et des justificatifs lors de retraits inhabituels en agence – au guichet donc –, par exemple pour justifier la provenance et la destination des fonds, ou encore l'identité de l'émetteur et du bénéficiaire.

Il s'agit de faire en sorte que cette opération ne s'apparente pas à du blanchiment d'argent ou ne serve pas à financer du terrorisme, mais aussi ne viole pas une mesure d'embargo et ne concerne pas une personne faisant l'objet de gel des avoirs.

Les distributeurs automatiques, eux, échappent totalement à cette mesure. Les banques et les autorités françaises ont été claires : pas question d'exiger des justificatifs aux automates, ni maintenant, ni à court terme. Selon le ministère de l'Économie, ces dispositifs sont considérés comme suffisamment sécurisés et tracés pour ne pas exiger de surveillance supplémentaire. Ainsi, en pratique, retirer 50, 100 ou même 500 euros au distributeur ne nécessitera aucun justificatif. Aucune nouvelle règle n'oblige aujourd'hui à fournir une pièce d'identité ou un motif pour un retrait classique.

Alors, d'où vient cette crainte massive ? L'information a tout simplement été simplifiée à l'extrême, puis déformée au fil des partages. Certaines vidéos TikTok en viennent même à affirmer que les distributeurs de billets vont complètement disparaître d'ici à la fin 2025, pour être remplacés par des "bornes de services bancaires intelligentes" qui offriraient même la possibilité "de souscrire un prêt".

Pas de panique, donc : votre carte bancaire suffira toujours pour retirer de l'argent au distributeur, sans papier supplémentaire. Les contrôles renforcés visent uniquement des opérations exceptionnelles, de grande ampleur, et se concentrent dans les agences physiques. Une note de la communauté est d'ailleurs venue corriger le tweet d'Akhenaton depuis.