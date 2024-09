WhatsApp a une nouvelle fonction pour bloquer les messages indésirables

WhatsApp s'attaque sérieusement au spam : la messagerie instantanée va bientôt proposer un filtre empêchant de recevoir trop de messages indésirables provenant d'inconnus. Une excellente initiative !

WhatsApp continue de se doter de nouvelles fonctions de sécurité pour garder la confiance de ses utilisateurs. Entièrement cryptée, la messagerie instantanée propose déjà de nombreuses options pour garantir la confidentialité des échanges, comme les messages éphémères, la possibilité de bloquer les captures d'écran pour certains messages, l'envoi de vocaux éphémères, le mode Chat Lock – qui permet de cacher certaines conversations et d'en verrouiller l'accès –, la présence en ligne masquée et une fonction de sourdine permettant de filtrer automatiquement les numéros inconnus et même une carte contextuelle pour fournir des informations essentielles sur le créateur de groupes (voir notre article).

Cette fois, Meta s'attaque à la gestion des messages indésirables, qui peuvent contenir de dangereuses arnaques. En effet, le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.24.20.16 de l'application sur Android, que Meta allait autoriser les utilisateurs à bloquer automatiquement les messages provenant de contacts inconnus s'ils en envoient trop à l'utilisateur, dans un laps de temps restreint – une nouveauté qui était déjà en cours de test en août dernier. Il faudra se rendre dans les paramètres pour activer l'option.

Attention, cette fonction ne permet pas de bloquer les messages en provenance d'expéditeurs inconnus de manière générale. Ainsi, les numéros non répertoriés dans nos contacts pourront toujours nous joindre librement, et il faudra bannir manuellement les personnes avec lesquels on ne souhaite pas échanger.

© WABetaInfo

Spam sur WhatsApp : mieux gérer les messages d'inconnus

Cette nouvelle fonction, en cours de développement, permet de faire d'une pierre deux coups. Actuellement, WhatsApp utilise des outils automatisés pour détecter et filtrer les acteurs malveillants sur la plateforme tout en préservant la vie privée, notamment des algorithmes qui identifient les comportements suspects et les messages en masse. Avec cette option activée, WhatsApp bloquera automatiquement les messages provenant de comptes inconnus, protégeant ainsi les utilisateurs des communications indésirables ou potentiellement dangereuses. Il suffit d'aller dans Paramètres > Confidentialité > Paramètres avancés.

De plus, cette fonction est conçue pour améliorer les performances de l'appareil en réduisant l'afflux de spam et de messages indésirables qui peuvent surcharger l'application. De tels comptes peuvent inonder les utilisateurs d'un volume élevé de messages sur une courte période, ce qui peut submerger l'application et avoir un impact négatif sur les performances de l'appareil. En activant la possibilité de bloquer les messages de comptes inconnus, la fonction va réduire considérablement la quantité de données que la messagerie instantanée doit traiter.

Cette fonction est désormais disponible pour les testeurs, elle devrait arriver dans une prochaine mise à jour sur la version grand public de la plateforme. En tout cas, elle offrira un peu plus de gestion et de sécurité, en permettant de faire un premier tri dans les spams !