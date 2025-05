"Voici comment relier sans fil votre smartphone à votre PC pour transférer des photos (et bien plus encore)"

Utilisez cette application gratuite pour connecter sans fil votre téléphone à votre ordinateur. Vous profiterez de plusieurs fonctions très pratiques qui vont grandement vous faciliter la vie au quotidien.

Dans notre usage quotidien des appareils informatiques, le smartphone occupe désormais une place prépondérante, tant pour le divertissement que pour le travail. Cependant, notre bon vieux PC reste aussi un outil indispensable et plus pratique dans de nombreux cas de figure. Ces deux dispositifs coexistent donc dans notre vie numérique, mais il n'est pas toujours facile de les faire communiquer et fonctionner ensemble.

Si Apple a fait de l'intégration des iPhone et des Mac une priorité depuis longtemps, les choses n'étaient pas si simple du côté de Microsoft. Heureusement, l'entreprise a pris conscience du problème, et mis les bouchées doubles pour permettre à ses utilisateurs de relier facilement et efficacement leur smartphone à leur PC, grâce à une application intégrée par défaut dans Windows : Mobile connecté.

Encore assez peu connu et utilisé, ce logiciel est un composant système disponible sur n'importe quel PC Windows, qui permet de créer une connexion sans fil entre un ordinateur et différents appareils mobiles. Pour communiquer ensemble, les appareils doivent simplement être connectés au même réseau local et au même compte Microsoft. Et une fois la liaison établie, il est possible d'accéder à de nombreuses fonctions très pratiques.

L'application Mobile connecté permet par exemple de lire et d'envoyer des SMS, de passer des appels téléphoniques, de consulter ses notifications, ou encore de parcourir et de télécharger les photos stockées sur son téléphone, le tout depuis son PC. Mieux encore, il est possible répliquer l'affichage du smartphone sur l'écran de l'ordinateur, ce qui permet d'utiliser les applications mobiles au clavier et à la souris, ou de transférer très facilement des fichiers d'un appareil à l'autre, par simple glisser-déposer, comme on le fait entre deux dossiers dans l'Explorateur de Windows.

Et ce n'est pas tout, Mobile connecté propose également d'autres fonctions plus insolites mais tout aussi pratiques, comme extraire automatiquement le texte présent sur vos photos, faire sonner votre téléphone à distance pour le retrouver quand vous l'avez égaré, et même partager le contenu des copier-coller entre votre PC et votre appareil mobile. L'application s'enrichit par ailleurs régulièrement de nouveaux outils, et devrait bientôt permettre d'utiliser la caméra du téléphone comme une webcam sur PC, dans les applications telles que Teams ou Google Meet.

Pour profiter de toutes ces possibilités, rien de plus simple. Sur votre ordinateur, ouvrez le menu Démarrer, cherchez l'application Mobile connecté et lancez-la. Au premier démarrage, le logiciel vous guidera pas-à-pas pour relier un téléphone Android ou un iPhone à votre PC. Sur votre smartphone, il faut utiliser une autre application en parallèle, nommée Lien avec Windows. Sur Android, selon votre version du système, il s'agira soit d'une application autonome à télécharger sur le Google Play Store, soit d'un composant déjà installé par défaut, que vous trouverez dans les Paramètres de votre téléphone, en effectuant une recherche avec les mots "lien avec windows".

Une fois cette configuration initiale un peu fastidieuse effectuée, votre appareil mobile et votre PC seront liées, et se connecteront automatiquement l'un à l'autre chaque fois qu'ils se trouveront sur le même réseau local, comme votre Wi-Fi domestique. Vous pourrez alors très facilement transférer l'album photos de vos dernières vacances de votre téléphone vers votre ordinateur, ou profiter de vos jeux mobiles préférés depuis le confort du grand écran de votre PC !