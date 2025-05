C'est le plus grand cargo du monde : il peut transporter plus de 9000 voitures

Un grand constructeur automobile vient de lancer sur les mers son cargo gigantesque. Plus large qu'un Boeing 747, ce véritable monstre marin pourra transporter plus de 9000 véhicules à travers le monde.

Dans le monde des géants de la mer, certains navires impressionnent par leur taille, d'autres par leur utilité. Et parfois, les deux se rencontrent dans une même coque d'acier. Alors que le marché automobile mondial se restructure autour des véhicules électriques, une entreprise chinoise a décidé de prendre de l'avance. Son arme secrète ? Un monstre flottant, conçu pour franchir les océans avec des milliers de voitures à son bord.

Ce colosse mesure 220 mètres de long et près de 38 mètres de large. C'est plus long que deux terrains de football mis bout à bout, et bien plus large qu'un Boeing 747. Ce qui frappe d'abord, ce sont ses 12 niveaux — autant que certains immeubles résidentiels — dédiés uniquement au transport de voitures. À l'intérieur, la surface totale correspond à l'équivalent de vingt terrains de foot. Mais le plus impressionnant reste sa capacité de chargement : plus de 9 200 véhicules en un seul voyage. Un record absolu.

Ce navire s'appelle Shenzhen, comme la ville chinoise où il a été construit et d'où il a entamé, fin avril, sa toute première mission. Direction : le Brésil. Un choix stratégique pour le constructeur BYD, qui ne dispose toujours pas d'usine dans ce pays malgré une forte demande. En 2024, la marque y a vendu 170 000 voitures, une hausse de 85 % en un an. Le nouveau cargo permettra d'écouler des milliers de véhicules sans dépendre de prestataires externes ni multiplier les trajets.

© BYD

À bord, seuls deux types de carburants alimentent ce géant : le gaz naturel liquéfié (moins polluant) et le carburant marin traditionnel. De quoi atteindre les 34 km/h, une vitesse remarquable pour un navire de cette taille. Une prouesse technologique au service d'une stratégie commerciale redoutable.

Ce nouveau navire n'est que la pointe de l'iceberg pour BYD, qui a déjà lancé deux autres cargos géants ces derniers mois. Mais Shenzhen est le plus ambitieux. En plus du Brésil, la Chine vise aussi l'Europe, le Mexique, le Japon ou encore la Corée du Sud. Et pour cela, elle multiplie les projets d'usines. La plus avancée sera installée en Hongrie, tandis qu'un autre site est prévu en Turquie. Un troisième est encore à l'étude.

Derrière cette expansion se cache une course contre la montre. Car les négociations commerciales entre la Chine et l'Union européenne sont tendues. Accusée d'avoir bénéficié de subventions illégales, BYD fait face à une enquête lancée par Bruxelles. Pourtant, rien ne semble ralentir sa progression. Et avec un cargo aussi gigantesque que le Shenzhen, la marque montre qu'elle entend bien dominer les mers… et les routes.