CES 2025 : Asus Zenbook 14, un PC ultra léger avec 32 heures d'autonomie

Asus vient de présenter au CES un nouveau PC portable ultraléger venant concurrencer directement le MacBook Aire d'Apple et le Gram.de LG. Animé par une puce ARM Snapdragon de Qualcomm, il promet une autonomie record. .

Le Taïwanais Asus profite du salon Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas pour revoir toutes ses gammes de PC portables. En plus d'un rafraîchissement de ses PC Zenbook et Vivobook, une fois n'est pas coutume, la famille des Zenbook d'Asus s'agrandit et accueille un nouveau membre. Il a failli s'appeler Zenbook Air (on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi ce n'est pas le cas), puis Zenbook A14. Finalement, il se nomme tout simplement Zenbook 14 (sous la référence UX3407). Dommage. Cette dénomination va semer un peu la confusion dans la gamme puisque d'autres PC au catalogue portent déjà ce nom.

© Asus

Ce nouveau Zenbook 14 a pourtant une particularité. Asus revendique un poids sous la barre du kilogramme, soit 980 g pour être précis. Il rejoint donc le LG Gram au rang des PC les plus légers du marché. Et c'est assez bluffant. Nous avons eu l'occasion de prendre en mains ce Zenbook un peu avant son annonce au salon de Las Vegas. La première sensation est que ce Zenbook se fait très vite oublier. Il se tient très facilement d'une main, ouvert ou fermé et se glisse très aisément dans un petit sac.

Par ailleurs, Asus a particulièrement bien travaillé son design. Pour ce PC au poids plume, le plastique n'est pas de mise. Le châssis comme le capot se composent de Ceraluminum. Ce matériau réalisé par Asus repose sur un alliage de céramique et d'aluminium. On le retrouve également sur la série Zenbook classique. Et si le toucher fait un peu plastique, la solidité semble être au rendez-vous. Asus promet une résistance aux rayures et aux tâches.

© Asus

Pour le reste, c'est du classique. Sous le capot, ce PC Copilot+ est animé par un processeur Snapdragon X, X Plus ou X Elite. Il se dote d'un écran Oled FHD (1920 x 1200 pixels) de 14 pouces et d'une batterie de 70 Wh. Selon Asus, c'est 32 heures d'autonomie en lecture vidéo qui nous attendent. Côté connectique, c'est plus riche que chez Apple avec un port USB-A 3.2, deux port USB-C, un port HDMI plein format et une prise jack.

© Asus

Reste enfin le prix. Ce nouveau Zenbook 14 sera proposé à partir de 999 euros. Un tarif qui reste raisonnable et qui s'aligne sur le premier prix de LG avec son LG gram 14 pouces équipé quant à lui d'une dalle IPS.