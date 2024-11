Homme de sciences et astrologue, le célèbre Nostradamus a laissé dans ses Prophéties de nombreuses prédictions, qui continuent de fasciner depuis des siècles. Qu'a-t-il donc prédit pour l'année 2025 ?

Elle n'a pas encore débuté, mais l'année 2025 suscite déjà de vives inquiétudes dans le monde entier. Il faut dire que les derniers événements mondiaux ne sont pas vraiment rassurants. Entre les catastrophes naturelles et le dérèglement climatique, l'inflation généralisée et les mouvements sociaux, les tensions économiques et politiques, les conflits armés et les cyberattaques, l'avenir ne semble pas s'annoncer sous les meilleurs auspices !

C'est dans ce contexte que Nostradamus revient sur le devant de la scène. En effet, depuis des siècles, ses prophéties intriguent et fascinent des millions de personnes sur la planète. De son vrai nom Michel de Nostredame, l'homme est né en 1503 et a été médecin, apothicaire, voyageur et astrologue. Un homme de science, mais versé dans la voyance en somme !

Il est connu pour son livre Les Prophéties, publié pour la première fois en 1555 en France, qui rassemble tout un ensemble de prédictions sous la forme de poèmes en quatrains. Découpé en siècles, il apporterait des informations prophétiques sur les grands événements qui bouleverseraient l'Histoire dans les siècles à venir. Entre crues, famines, maladies, guerres et colère divine, on ne peut pas dire que ses prédictions aient été des plus optimistes, bien au contraire !

© Ullstein Bild / Getty Images

Certaines se seraient cependant réalisées, comme la mort d'Henri II, l'incendie de Londres en 1666, la chute de la monarchie française, la prise de pouvoir par Napoléon Bonaparte, les grands conflits du XXe siècle, ainsi que l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir. Aujourd'hui encore, ses écrits sont régulièrement analysés afin de tenter de prédire l'avenir.

Alors, que nous réserve 2025 d'après ce prophète ? Rien de bon en tout cas ! Le texte, bien que vague, semble indiquer des catastrophes naturelles, des guerres et un chaos économique qui pourraient secouer le monde dans les années à venir. Rien que ça !

D'après les interprétations, Nostradamus suggérerait un rééquilibrage des forces internationales ainsi que la possibilité de conflits importants pouvant marquer le début d'une IIIe Guerre mondiale. Il prédit notamment une guerre à grande échelle en Europe, qui sera le théâtre de violentes batailles. Le réchauffement climatique devrait s'accentuer, entraînant d'importants orages, tempêtes, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. Enfin, d'un point de vue économique, l'astrologue aurait annoncé une grosse crise qui risque de provoquer plusieurs pénuries, notamment médicales, alimentaires et de l'eau, à cause des sécheresses récurrentes. Tout cela devrait entraîner l'exode massif de plusieurs populations vers le continent américain et l'Australie. Rien que ça !

Fort heureusement, les années qui suivront 2025 devraient être plus optimistes grâce à l’émergence d'un grand dirigeant qui rétablira la paix en Europe et entraînera la création d'un nouvel ordre mondial. Bien que ces prévisions soient très vagues, nombreux sont ceux qui pensent qu'elles pourraient faire allusion à des changements mondiaux en matière de politique. Nous voilà sauvés !

Attention, ces prédictions sont à prendre avec des pincettes ! Elles sont écrites de manière peu claire, laissant place à des interprétations équivoques et souvent remises en cause. Déjà parce que les éditions du XVIème siècle étaient différentes les unes des autres, à cause des méthodes de composition des imprimeurs de l'époque – elles n'étaient donc même pas conformes au texte original. De plus, l'astrologue a eu recours à un style volontairement obscur, mélangeant le moyen français, le latin, le grec et le patois provençal, donnant aux traducteurs une grande liberté d'interprétation.

Sans compter que ses prophéties sont généralement réinterprétées après les faits, ce qui les rend victimes d'un biais rétrospectif – en somme, on comprend ce qu'on veut comprendre. N'oublions pas que ce grand homme a également prédit beaucoup de choses qui ne se sont jamais réalisées...