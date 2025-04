Une nouvelle arnaque révélée : des escrocs utilisent les documents jetés à la poubelle et vident votre compte

Des criminels commettent des fraudes bancaires sans que les victimes ne s'en rendent compte.

Souvent, les gens jettent à la poubelle certains documents sans se rendre compte que cette habitude met leurs informations personnelles entre les mains de criminels, qui peuvent s'en servir pour voler l'argent présent sur leur compte bancaire. En effet, des experts en cybersécurité ont alerté sur le fait qu'en ce moment, certains délinquants se spécialisent dans la collecte de factures, relevés bancaires ou documents comportant des signatures que les gens jettent à la poubelle. Car ces documents contiennent des informations pouvant être utilisées pour réaliser des fraudes bancaires, sans que les victimes ne s'en aperçoivent.

Cela s'explique par le fait que les cybercriminels perfectionnent leurs techniques d'escroquerie et combinent désormais des méthodes physiques et numériques pour mener leurs arnaques avec plus de précision. Auparavant, ils dépendaient surtout des attaques informatiques pour voler les personnes, mais aujourd'hui ils exploitent la récupération de documents contenant des données sensibles pour ensuite effectuer leurs vols.

Face à cette situation, les spécialistes avertissent qu'un simple reçu peut suffire aux délinquants pour cloner l'identité de la victime, effectuer des achats frauduleux ou vider un compte bancaire. Voici comment l'arnaque fonctionne avec les documents trouvés dans les poubelles. Ce type de fraude repose sur la collecte et l'examen minutieux de documents jetés à la poubelle. Parmi les éléments les plus fréquemment exploités, on trouve :

Factures et reçus bancaires : ils permettent d'obtenir des informations sur des comptes bancaires, des numéros de cartes de crédit ou des détails sur des paiements récents.

Correspondance personnelle : lettres, enveloppes ou colis contenant des adresses, numéros de téléphone, voire des signatures, qui peuvent être utilisées pour créer de faux profils et usurper l'identité de la victime.

Documents de paiement : reçus de paiement ou courriers commerciaux contenant des informations telles que des numéros de compte, des données personnelles ou des dates d'échéance.

Rapports financiers : documents révélant des informations sensibles sur les revenus et la situation financière d'une personne.

En conséquence, pensez à bien détruire ce type de documents avant de les jeter à la poubelle. Vous pouvez les déchirer en petits morceaux mais il est encore mieux de les mettre dans votre cheminée, votre poêle à bois, ou, c'est encore plus de saison, dans votre barbecue. Une fois brûlés, vos documents ne permettront ainsi plus de s'emparer de vos comptes.