CES 2025 : les innovations les plus insolites du grand salon high-tech

Le CES, le grand salon high-tech de Las Vegas, est traditionnellement l'occasion de découvrir les dernières innovations technologiques. Certaines sont vraiment étonnantes, insolites, et parfois à la limite du ridicule…

Comme chaque année, au début du mois de janvier, les passionnés de nouvelles technologies peuvent profiter du CES, le fameux salon high-tech qui se tient à Las Vegas. En effet, le Consumer Electronics Show est un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du secteur. Qu'il s'agisse des constructeurs, des éditeurs ou des start-up, tous profitent de l'énorme couverture médiatique du salon pour dévoiler une avalanche de nouveautés technologiques. Et l'édition 2025, qui se tient du 7 au 11 janvier, n'a pas dérogé à la règle.

Nous avons par exemple eu le droit à l'ajout de l'IA dans les téléviseurs Samsung avec Vision AI, à un miroir connecté qui analyse toutes nos données de santé avec le Withings d'Omnia, à un aspirateur robot équipé d'un bras avec le Roborock Saros Z70 ou encore à Jennie, le chien robot pour aider et réconforter les personnes malades. Mais en plus des traditionnels nouveaux produits présentés par les fabricants de téléviseurs ou d'ordinateurs, les visiteurs peuvent y découvrir tout un tas d'innovations étonnantes, insolites, amusantes et, parfois, franchement inutiles. En voici un petit florilège.

Switchbot K20+ Pro : l'aspirateur robot équipé d'un plateau

Switchbot réinvente le concept de l'aspirateur connecté avec le robot domestique multitâche K20+ Pro, qui a la particularité d'être équipé d'un très étrange accessoire : un plateau à roulettes. Baptisé Dusion Platfom, il est fixé à l'aspirateur de façon à ce que, quand celui-ci se déplace dans la maison, il soit possible d'y poser des objets. On peut ainsi l'utiliser pour faire livrer un café pou tout autre objet dans une autre pièce sans avoir à se déplacer. Des appareils complémentaires, comme une caméra de surveillance, un support de fixation pour smartphone ou un purificateur d'air, peuvent y être associés pour plus de services. De quoi transformer l'aspirateur en assistant domestique, au point qu'on en oublierait sa fonction première...

© Switchbot

Cuillère connectée Kirin : pour ajouter du "faux sel" à ses plats

L'entreprise Kirin a profité du CES pour présenter sa "cuillère à sel électrique", qui permet de ressentir un goût salé sans ajouter de sel aux aliments. Pour réaliser cet exploit, elle envoie une légère décharge électrique notre langue afin de stimuler les papilles en rassemblant les ions de sodium naturellement présents dans la nourriture, multipliant la sensation de sel jusqu'à 2,3 fois. Un bouton permet de sélectionner le niveau d'intensité. Le but est d'aider les consommateurs à réduire la quantité de sel de leurs mets, car cela peut avoir un impact négatif sur leur santé. L'appareil est déjà commercialisé au Japon pour un prix équivalent à 120 euros.

© Kirin

Bosh Revol : un berceau connecté avec de l'IA pour tout savoir de son bébé

Le Revol de l'entreprise Bosh se présente comme un couffin classique, à l'exception qu'il est doté de tout une myriade de capteurs capables et d'une pointe d'IA. Il intègre donc une caméra, afin de toujours avoir un visuel sur le bébé, ainsi qu'un capteur radar à ondes millimétriques pour mesurer son rythme cardiaque, sa respiration, mais aussi la température ambiante, l'humidité, la qualité de l'air… L'appareil permet également d'apaiser un nouveau-né en le berçant automatiquement, grâce à des mouvements verticaux automatisés. Enfin, l'IA permet de détecter si un objet, comme une couverture ou une peluche, se trouve à proximité du visage du bébé. Bref, tout ce qu'il faut pour les parents anxieux, à condition d'y mettre le prix ! L'appareil sera commercialisé en 2026 aux États-Unis, avec un prix qui devrait tourner autour des 1 200 dollars.

© Bosh

Y-Brush : la brosse à dents française pour un lavage en 20 secondes

Chaque année, la start-up française Y-Brush présente sa nouvelle génération de brosses à dents un peu particulières. Avec leur forme en Y un peu étrange, elles promettent un brossage ultra-rapide – 20 secondes seulement ! – et deux fois plus efficace qu'avec une brosse à dents électrique traditionnelle. Cette année, la marque a modifié un peu le design de son produit avec une déclinaison de plusieurs produits, afin de s'adapter au mieux à toutes les mâchoires et tous les besoins. La version Essential avec sa forme en Y, et la version Y-Brush Ultra, au look plus traditionnel. Toutes proposent plusieurs modes de vibrations et de brossage. Comptez respectivement 84,99 euros et 129,99 euros pour une livraison prévues à partir de mars 2025.

Parasol solaire Solix d'Anker : pour recharger votre smartphone même à la plage

L'entreprise chinoise Anker dévoile un parasol solaire équipé de cellules à pérovskite, un matériel peu connu du grand public qui permet une efficacité de conversion nettement supérieure aux traditionnelles cellules en silicium, notamment en cas de faible luminosité. L'appareil peut ainsi, en théorie, générer une puissance de 100 W. De quoi alimenter plusieurs appareils via ses ports USB-C et XT-60. Il peut être assorti d'une glacière électrique, qui intègre une technologie de refroidissement par air. Pour être à la pointe de la tech même à la plage !

© Anker

Power Hat d'EcoFlow : un chapeau solaire pour toujours avoir de la batterie

EcoFlow propose un chapeau qui, en plus de nous protéger du soleil, génère de l'électricité grâce aux panneaux solaires directement intégrés dans la visière. L'arrière du couvre-chef est équipé de sorties USB-A et USB-C afin de pouvoir brancher et recharger des appareils peut importe la situation. Selon EcoFlow, le chapeau peut recharger une batterie de téléphone de 4000 mAh en 3 à 4 heures. Il pèse 70 grammes et se plie en quatre afin de se ranger plus facilement. Sa certification IP65 le rend étanche à la poussière et aux jets d'eau. Vendu à 99 euros, il promet un look d'exception pour les futures randonnées ou activités en plein air !