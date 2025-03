Apple Intelligence arrive enfin en France et en français sur iPhone, iPad et Mac

Avec les versions 18.4 d'iOS et iPadOS, et macOS Sequoia 15.4, les outils d'intelligence artificielle d'Apple sont maintenant disponibles dans d'autres langues que l'anglais, dont le français. Voici ce que l'on peut en faire.

Il aura fallu attendre presque un an pour pouvoir profiter, en France et en français, des outils d'intelligence artificielle d'Apple, les fameuses fonctions réunies sous le sobriquet d'Apple Intelligence. Apple les avait effectivement annoncés en fanfare lors de la WWDC 2024, la grande conférence des développeurs qui se tient tous les ans à Cupertino, le siège d'Apple, en Californie (lire WWDC 2024 : Apple fait son intelligent). Toutes ces fonctions intégrées à iOS 18, iPadOS 18 et MacOS 15 n'ont été, au début, disponibles qu'en anglais et pour les utilisateurs Apple américains. Et même uniquement en version bêta au début, autrement dit en version pas tout à fait sèche.

Au fil des mois et des nouvelles versions du système, certaines fonctions sont venues compléter la liste, mais toujours pour les utilisateurs anglophones, même si certains pays ont également été ajoutés. Mais avec les versions 18.4 pour iOS et iPadOS, et 15.4 pour macOS, Sequoia, Apple Intelligence, est désormais disponible dans d'autres langues, y compris le français.

Au programme, rappelons-le, rien de bien révolutionnaire, mais des fonctions bienvenues comme par exemple des outils de réécriture, de correction ou de résumé de texte, ou encore des fonctions de création d'images ludiques avec Image Playground. Un des gros morceaux était aussi l'annonce d'un nouveau Siri, l'assistant vocal d'Apple, qui devait enfin devenir intelligent, à l'image des agents conversationnels (les fameux chatbots) comme ChatGPT d'OpenAI. Là, Apple nous promettait des miracles, mais nous n'y sommes pas encore. À condition de disposer d'un appareil compatible avec Apple Intelligence, voici ce qu'il est possible maintenant de faire avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle proposés par le firme "à la Pomme", en France et en français.

Apple a pris le parti d'activer Apple Intelligence par défaut sur tous les appareils de la marque compatibles avec ces nouveaux outils (voir plus loin). Vous n'avez donc normalement rien à faire. Cela dit, pour vérifier que c'est bien le cas, rendez-vous dans les Réglages, puis dans la section Apple Intelligence et Siri. Tout en haut, juste sous le bandeau affichant le logo coloré d'Apple Intelligence, vérifiez que le bouton poussoir est bien en position "activée" de couleur verte. Si ce n'était pas le cas, vous verrez alors apparaitre un message vous indiquant que le système doit télécharger les modèles sur lesquels Apple Intelligence se base pour rendre tous les services que nous allons détailler. Attention, cela peut prendre un certain temps, il y en a pour plusieurs Go ! Une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez sans plus attendre commencer à utiliser Apple Intelligence sur votre appareil.

Apple Intelligence : créer et jouer avec les images

Il y a fort à parier que les premier outils d'Apple Intelligence avec lesquels vous allez commencer à "jouer" sont ceux qui concernent la création d'images. Car ce sont évidemment les plus "fun". Avec les Genmoji, vous pouvez créer à l'envi les emoji qui vous plaisent et qui ne figurent pas dans le catalogue officiel des plus de 3600 emoji disponibles. Avec Image Playground vous pouvez créer des images un peu plus grandes, toujours bizarrement dans un format carré, mais à l'aide d'une interface innovante et agréable à utiliser. Et vous pourrez même demander à Apple Intelligence d'interpréter le moindre de vos petits croquis, même très approximatif. Et le plus fort, c'est que tout se fait localement sur votre appareil, sans connexion Internet. Attention, cela fait tourner les processeurs à fond : autrement vos appareil vont chauffer et consommer plus d'énergie que d'habitude. Gare à vos batteries !

Genmoji : un catalogue illimité d'emojis

On se sert tous plus ou moins des emoji (mot japonais qui signifie littéralement "image-lettre"), ces petites icônes qui viennent égayer les messages que l'on envoie via l'appli du même nom sur nos iPhone, iPad ou Mac. Il s'agit simplement d'ajouter une touche de couleur ou de souligner un point pour être sûr de faire comprendre le ton employé. Parfois, il vaut mieux en effet ajouter un emoji "clin d'œil" pour faire passer une blague qui serait sinon prise de travers. Mais un clin d'œil ou un pouce levé, ça manque d'originalité, sans permettre non plus d'exprimer des idées complexes. C'est la raison pour laquelle le Consortium Unicode (https://home.unicode.org/) enrichit régulièrement le catalogue des emoji que nous trouvons sur nos smartphones. Par exemple, la dernière version Emoji 16.0 datant de septembre 2024 a vu apparaître les emojis "visage avec des cernes", "empreinte digitale", ou encore "arbre sans feuille". Rappelons que le consortium ne s'occupe pas des représentations graphiques des emoji de ce catalogue officiel : ce sont les éditeurs de systèmes d'exploitation qui les dessinent comme ils le souhaitent, ce qui explique qu'un même emoji affiché sur un téléphone Android ne s'affiche pas de manière identique sur un iPhone. Il existe aujourd'hui plus de 3600 emoji différents que l'on peut sélectionner à la main ou en profitant des suggestions du clavier de l'iPhone comme montrée ci-dessous (lire notre article sur les secrets du clavier de l'iPhone).

Cela dit, dans le cas de notre exemple de sandwich, les deux emoji disponibles ne sont pas forcément suffisants pour décrire en détail l'expérience. Et c'est là qu'une des nouvelles fonctions d'Apple Intelligence vient nous rendre un fier service : les Genmoji. Comme son nom l'indique, il s'agit bien de générer ses propres emoji, ou presque. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de faire apparaître le sélecteur des emoji à l'aide du bouton "sourire" situé sous le clavier, puis d'appuyer sur le bouton Genmoji, situé à droite de la zone de recherche des emoji.

Là, on se retrouve dans l'interface de création. Il suffit de commencer à décrire l'emoji que l'on souhaite pour que l'iPhone se mette immédiatement au travail pour créer la représentation graphique que vous souhaitez. Un cercle coloré, typique des animations d'Apple Intelligence apparaît d'abord, puis une première représentation s'affiche. Si vous le laissez faire, l'iPhone en produit quatre, que vous pouvez faire défiler latéralement. Et la création continue dès que vous arrivez presque au bout des premières images générées.

Si aucune ne vous convient, vous pouvez à loisir modifier la description. Quand vous avez trouvé une image qui vous convient, tapez simplement dessus pour l'ajouter au message que vous étiez en train de rédiger. On remarque tout de suite que ces images ne sont pas tout fait traitées comme les emoji, mais plutôt comme des autocollants de plus grande taille, joints au message.

Les genmoji sont donc complémentaires aux emoji, vous permettant de laisser libre court à votre imagination… dans les limites de ce que permet Apple. N'essayer pas de représenter des scènes illégales ou de mettre des personnages dans des postures délicates, cela ne fonctionnera pas.

Image Playground : un atelier de création d'images

Cette fonction de création d'images n'est en réalité pas réservée à la fonction Genmoji décrite ci-dessus. Apple a même créé une toute nouvelle application pour l'occasion, baptisée Image Playground, que l'on pourrait traduire par Terrain de jeu d'images ou Atelier d'images, mais Apple a préféré conserver l'appellation en anglais. On la reconnaît à son icône de petit animal à fourrure aux grandes oreilles et aux grands yeux mignons.

Lorsque vous la lancez pour la première fois, vous êtes accueilli par l'interface de création qui vous propose de commencer à décrire l'image que vous souhaitez dans la zone de saisie tout en bas, ou de commencer par choisir une des suggestions proposées juste au-dessus. Au niveau interface, c'est une réussite, tout ce qu'on attend d'Apple dans sa capacité à donner de la simplicité à un processus complexe. On peut parfaitement créer une image sans avoir besoin de taper un seul mot : il suffit d'ajouter les suggestions les unes après les autres, en choisissant un thème, un costume, un accessoire et un lieu. Comme ici un astronaute qui fête son anniversaire en portant une écharpe et des lunettes de soleil en plein désert.

Comme avec les Genmoji, l'iPhone, l'iPad ou le Mac créé automatiquement plusieurs images que l'on peut faire défiler latéralement et comparer les différentes versions. Et à chaque fois qu'on affiche une nouvelle image, une autre est générée. On remarque tout de suite qu'il ne s'agit pas d'images photo-réalistes, mais plutôt dans une style d'illustration dessinée.

Il suffit d'une pression sur l'image pour afficher chacune des suggestions utilisées qui s'affichent dans des cercles autour de l'image. Une tape ou un clic sur le bouton "moins" de chacune des suggestions suffit pour la supprimer et modifier l'image en conséquence. Et on peut naturellement continuer à choisir de nouvelles suggestions. L'application affichera un message lorsqu'elle considère que vous en avez choisi trop.

Aussi nombreuses soient les suggestions, elles ne sont pas forcément suffisantes pour vous permettre de créer l'image qui vous convient. Mais vous pouvez donc utiliser la zone de saisie pour décrire en détail le résultat souhaité, comme ici "un chat jouant avec une pelote de laine devant un feu de cheminée". Notez que la description vient s'ajouter à l'image en cours, ce qui donne ici un résultat plutôt amusant. Pour recommencer du début, appuyez ou cliquez sur Annuler en haut à gauche.

Et vous pouvez ensuite compléter l'image à l'aide des suggestions décrites plus haut, ici nous avons ajouté un béret au chat et choisi "Piste de danse" dans les thèmes.

Image Playground propose également de choisir parmi trois styles, via le bouton "Plus" en bas à droite : Animation, Illustration et Dessin. Voici les résultats pour chacun d'eux. Vous remarquez le problème dans l'une des images ? Notre pauvre chat semble avoir une patte en trop. Cela arrive malheureusement assez souvent : les modèles de création d'images utilisés par Apple semblent relativement anciens et produisent des résultats parfois surprenants de ce genre. De même avec les pieds de table ou de chaise, parfois étranges ou surnuméraires.

Quand une image vous convient, appuyez sur OK en haut à droite et l'image vient rejoindre votre bibliothèque d'images. On peut aussi demander à Image Playground de partir d'une photo ou d'un portrait pour créer. Une image dans son propre style, en ajoutant un ou plusieurs des suggestions de l'application. Vous pouvez choisir n'importe quelle photo de votre photothèque. Y compris donc des photos de vos amis ou de parfaits inconnus. À vous d'utiliser l'outil de manière responsable. Voici quelques exemples avec votre serviteur. Nous vous laissons juge des résultats obtenus.

Apple Intelligence propose encore une autre manière de créer des images, à partir d'un croquis même simpliste. Rendez-vous dans l'application Notes et activez l'outil de dessin à main levée. Bonne nouvelle, l'Apple Pencil n'est pas nécessaire, on peut tout à fait dessiner du bout du doigt quelque chose d'approximatif.

On choisit ensuite l'outil de sélection et on entoure son croquis. Dans le menu qui apparaît, appuyez ou cliquez sur le points de suspensions pour choisir l'option "Ajouter à Playground". Dans une interface aux couleurs arc-en-ciel typique d'Apple Intelligence, un message vous demande d'ajouter une description pour guider la création. Dès que l'on valide, la création d'image commence et comme dans Image Playground (voir plus haut) vous permet d'en choisir une parmi plusieurs.

Quand l'une d'elles vous convient, cliquez ou appuyez sur OK et l'image est ajouter dans la Notes. Remarquez le cadre de sélection autour qui vous permet de la déplacer mais aussi d'en changer la taille. Il ne vous reste plus qu'à effacer votre croquis pour ne garder que l'image. Un outil simple et pratique pour illustrer une présentation puisque vous pouvez par exemple copier l'image pour la coller ensuite dans Powerpoint ou Keynote, le logiciel de présentation d'Apple.

Apple Intelligence : une panoplie d'outils d'aide à l'écriture

Vous avez peut-être déjà l'habitude de demander à ChatGPT de vous aider à rédiger un courrier, de corriger un texte que vous avez écrit ou encore de résumer une étude de plusieurs pages. Apple Intelligence propose des outils similaires mais avec une différence de taille : ils sont par définition plus pratiques à utiliser puisqu'ils sont directement intégrés au système. Ce qui signifie aussi qu'ils ne sont pas réservés aux seules applications d'Apple mais disponibles dans toutes les applications installées sur votre iPhone, iPad ou Mac. Il vous suffit de sélectionner un paragraphe ou un texte entier pour voir apparaître l'option "Outils d'écriture" dans le menu, comme ici dans l'application Simple Note sur un iPad. Notez également la présence du logo multicolore d'Apple Intelligence à droite dans la barre d'options du clavier. Appuyez sur l'une ou l'autre de ces possibilités pour faire apparaître le menu.

Le premier bouton affiche une loupe avec la mention Relecture. Appuyez dessus pour demander à Apple Intelligence de relire et corriger votre texte. Il s'en occupe automatiquement et souligne d'un trait coloré les modifications qu'il a effectué. D'un clic ou d'une tape on fait apparaître une bulle qui explique la correction apportée. Si elle convient, il suffit de cliquer ailleurs pour faire disparaître la bulle. Sinon, on peut choisir le bouton "Utiliser l'original" pour annuler la correction.

Notez aussi la barre d'outils qui est apparue en bas de l'écran et qui permet de passer d'une correction à l'autre à l'aide des flèches ou tout simplement de tout annuler pour revenir au texte original. On remarque aussi que visiblement l'outil de relecture d'Apple Intelligence n'est pas encre prêt à remplacer les applications de correction orthographique et grammaticale spécialisées : l'expression "aissais au sol" ne lui a pas posé de problème.

Le deuxième bouton des outils d'écriture permet tout simplement de demander à Apple Intelligence de réécrire le texte sélectionné. Avec un résultat qu'on ne peut pas prévoir puisque la réécriture commence immédiatement après l'appui. On lui préfèrera sans doute les trois boutons situés en-dessous : Informel, Professionnel et Concis.

Le menu propose ensuite quatre autres outils montrés sous la forme de pages. Le premier, Résumé, se charge de créer une version courte du texte. La différence avec la fonction "Concis" vue précédemment, c'est que le texte produit aura une forme impersonnel. On le voit dans notre exemple : le paragraphe est rédigé à la première personne, tandis que le résumé est présenté sous forme narrative à la troisième personne. Vous pouvez ensuite choisir de copier le résumé obtenu pour le coller ailleurs dans le texte ou dans une autre application. Ou bien de remplacer le texte original par son résumé.

Sur un texte plus long, on peut aussi demander une liste de poins clés plutôt qu'un résumé rédigé. Vous pouvez aussi demandé à Apple Intelligence de créer une liste des idées abordées dans un ou plusieurs paragraphes sélectionnés. L'outil s'occupera de découper et de présenter les idées sous forme d'une liste à puces.

Quant au bouton Tableau, il vous permet justement de transformer une liste à puces en tableau, qui peut parfois être plus facile à lire. Tout dépendra forcément des données de départ. Essayez sans crainte, vous pouvez toujours revenir en arrière.

On le sait moins mais les outils d'Apple Intelligence ne sont pas tous créés par Apple. Ainsi, si vous avez du mal à commencer un texte, il vous suffit de faire apparaître le menu des outils d'écriture en tapant sur une zone vide et de choisir l'option Rédiger, tout en bas. Et là, c'est au désormais célèbre ChatGPT de la société OpenAI que vous allez vous adresser. Décrivez-lui le texte dont vous avez besoin et il vous en proposera une version en un tournemain. Et c'est bien sûr ce que nous avions utilisé en premier pour illustrer ici notre propos…

L'application Dictaphone disponible sur l'iPhone n'a quasiment pas changé depuis son apparition dans la version 3 d'iOS. Mais elle prend un sacré coup de vieux avec Apple Intelligence. On peut dorénavant ajouter un enregistrement audio directement à l'intérieur d'une note dans l'application du même nom et, intelligence artificielle oblige, en obtenir une transcription automatique. Que l'on pourra donc ensuite soumettre aux outils d'écriture décrits ci-dessus. On peut dès lors utiliser l'iPhone pour enregistrer une réunion et produire un résumé de celle-ci que l'on pourra envoyer à tous les participants. Attention, prenez soin d'obtenir leur accord avant d'enregistrer ! Lorsque c'est fait, ouvrez une note et appuyez sur l'icône Trombonne dans la barre d'outil du clavier de l'iPhone. Dans le menu qui apparaît, choisissez Enregistrement audio.

Un grand panneau glisse depuis le bas de l'écran et il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton rouge d'enregistrement. Posez l'iPhone et participez à la réunion. Notez que le bouton d'enregistrement se transforme en bouton Pause. Vous pouvez donc arrêter temporairement l'enregistrement en cas d'interruption puis reprendre. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur OK en bas à droite.

Un bloc s'est inséré dans la note. Il contient un bouton lecture qui vous permet de réécouter l'enregistrement. Et, juste en-dessous, un aperçu du thème de l'enregistrement. Ici, il s'agit tout simplement de la lecture des paragraphes de cet article, consacré aux outils d'écriture.

D'une tape ou d'un clic sur le bloc, on fait réapparaître le panneau glissant depuis le bas de l'écran, mais qui contient quelques options supplémentaires. On voit d'abord la transcription du texte, que l'on peut faire défiler. Le résultat n'est pas parfait, mais très impressionnant. On sait que c'est un des points forts de l'IA en général.

Sélectionnez le bandeau Résumé en haut, pour générer une version courte. Parfois même très courte. Mais il n'y a aucun moyen de lui demander de recommencer en donnant un peu plus de détails.

Mais rien n'empêche de copier la transcription, via le bouton "points de suspension" en haut à droite du panneau, pour ensuite la coller directement dans la note et la donner à traiter aux outils d'écriture d'Apple Intelligence. Par exemple pour lui demander d'extraire les Points clés de l'enregistrement.

Quels sont les appareils compatibles avec Apple Intelligence ?

Lors de l'annonce des nouvelles fonctions d'Apple Intelligence lors de la WWDC de 2024, Apple a en même temps déçu et fait plaisir. La déception venait de la compatibilité des iPhone réduite aux modèles les plus récents, à partir du 15 Pro et 15 Pro Max seulement. En revanche, la bonne nouvelle concerne les Mac qui sont tous compatibles à partir des Mac sortis en 2020 et équipés de la puce M1, le premier processeur "maison" de la marque. On comprend en réalité qu'au-delà de la puissance de calcul, c'est la quantité de mémoire vive minimum qui est importante : 8 Go. On sait aussi qu'Apple Intelligence sera forcément plus à l'aise sur des machines équipées de 16 Go ou plus. Et on soupçonne fort Apple d'avoir décider d'équiper (enfin !) tous ses Mac de 16 Go en standard, depuis les annonces des premières machines à processeur M4 à la fin 2024 (lire notre article https://www.commentcamarche.net/informatique/ordinateurs/32687-imac-m4/). Côté iPad, tous les modèles à base de M1 ou plus sont compatibles, comme les Mac, auxquels il faut ajouter le tout dernier iPad mini A17 Pro. En revanche, le tout dernier iPad d'entrée de gamme, 11e du nom, n'y a pas droit. Voici la liste de tous les appareils compatibles Apple Intelligence.

iPhone :

• iPhone 16

• iPhone 16 Plus

• iPhone 16 Pro

• iPhone 16 Pro Max

• iPhone 15 Pro

• iPhone 15 Pro Max

iPad :

• iPad Pro avec puce M1 ou ultérieure

• iPad Air avec puce M1 ou ultérieure

• iPad mini avec puce A17 Pro

Mac :

• MacBook Air avec puce M1 ou ultérieure

• MacBook Pro avec puce M1 ou ultérieure

• iMac avec puce M1 ou ultérieure

• Mac mini avec puce M1 ou ultérieure

• Mac Studio avec puce M1 Max ou ultérieure

• Mac Pro avec puce M2 Ultra