Test iPhone 16 : un petit truc en plus… et un gros en moins

Remplaçant ls modèles de la génération 15, les iPhone 16 et 16 Plus sont les nouveaux smartphones les moins chers d'Apple. Mais cette année, le rayon des nouveautés est bien maigre… pour le moment.

L'iPhone, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau. Il débarque chaque année à la même période avec sa cohorte de fans et de contradicteurs. Certains se montrent enthousiastes face à de nouveaux arômes, des teintes inédites et un petit goût de nouveauté bienvenue quand d'autres y trouvent la même saveur que l'année précédente, pointent un manque de caractère et espèrent une fois de plus que ce sera mieux l'an prochain.

Pour ce cru 2024 toutefois, la tendance semble bien donner raison aux plus sceptiques. À en croire les estimations dévoilées par l'analyste américain Ming-Chi Kuo qui se basent sur les chiffres de ventes fournis par les revendeurs, les iPhone 16 auraient plus de peine à convaincre que leurs prédécesseurs. Un démarrage timide qui se traduit par un recul des ventes de 13 % pour les iPhone 16, 27 % pour les modèles Pro et même 16 % pour le Pro Max qui d'habitude se vend mieux que ses petits frères malgré son prix bien plus élevé.

Il faut dire que la nouvelle série d'iPhone 16 dévoilée par la firme californienne en septembre dernier manque de panache pour succéder avec brio à leurs prédécesseurs. En cause principalement, l'absence d'Apple Intelligence, l'IA d'Apple qui, comme dans le monde Android, est censée donner un gros coup de fouet à iOS et enrichir les fonctions de l'appareil. Sans cette intelligence artificielle, à maintes reprises vantée pendant une grande partie des dernières keynotes de la firme, l'iPhone 16 se résume presque à une simple mise à jour technique de l'appareil pour se mettre au goût du jour. Et encore puisque sur certains points, Apple n'a pas souhaité faire progresser son smartphone tout en conservant un premier prix à peine sous la barre des 1000 euros. L'iPhone 16 serait donc un iPhone sorti trop tôt ? Pour nous en assurer, nous avons tester les iPhone 16 et iPhone 16 Plus pendant une bonne semaine en attendant l'arrivée prochaine des modèles Pro. Une gamme d'appareils jusque-là assez en retrait par rapport aux modèles Pro mais cette année, les différences semblent un peu s'estomper. Voici notre verdict.

Test iPhone 16 : des retouches esthétiques à minima

La continuité dans les iPhone, ça a parfois du bon. En témoigne le soin apporté au design de l'appareil à chaque nouvelle génération. Les iPhone 16 et 16 Plus ne font pas exception à la règle. Les finitions sont impeccables avec un dos recouvert de verre mat décliné cette année en cinq coloris. Outre le noir et le blanc classiques, on trouve ainsi un rose dans le plus pur style Barbie, un bleu " outremer " comme celui de notre iPhone 16 et un vert " Sarcelle ", celui de notre iPhone 16 Plus. Un bon moyen de les distinguer de la génération précédente. Bien joué. Mais force est de constater que ces coloris sont assez réussis et donnent un peu de pétillant à la gamme.

Cette année, les capteurs photo, toujours au nombre de deux seulement pour ces modèles non estampillés Pro, sont disposés à la verticale dans le coin supérieur gauche de l'appareil et non plus en diagonale comme sur les iPhone 15. Raison invoquée : la possibilité de filmer des séquences vidéo spatiales (en 3D) destinées à l'Apple Vision, le casque de réalité mixte maison auquel la marque semble encore croire.

Les tranches quant à elles conservent leur forme plate et leur aluminium qui inspirent presque la totalité de l'industrie des smartphones Android à l'heure actuelle. Elles se révèlent toujours aussi confortables en mains au quotidien.

Nouveauté pour cette version toutefois, l'ajout du bouton Action qui a fait son apparition l'an passé sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Cette fois-ci toute la famille iPhone 16 en est équipée. Il peut endosser plusieurs rôles pour par exemple couper le son, déclencher la lampe torche, basculer en mode Concentration (ne pas déranger) ou servir de déclencheur d'appareil photo.

Il est rejoint aussi sur la tranche opposée par un tout nouveau "bouton" tactile baptisé Commande de l'appareil photo qui, lui, est entièrement dédié à la fonction éponyme (nous y reviendrons plus loin).

De face, l'iPhone se pare d'un verre Ceramic Shield plus résistant selon Apple que l'an passé. L'iPhone conserve par ailleurs une certification IP68 pour rester immergé par 6 mètres de fond pendant 30 minutes. Du bel ouvrage comme en est capable la firme à la pomme. Nul doute, on tient bien en main un mobile premium.

Test iPhone 16 : un écran en retard sur la concurrence

Si côté design, l'iPhone demeure une référence, on ne peut pas en dire autant de son écran Oled. Sur l'iPhone 16 on profite d'une dalle de 6,1 pouces quand le modèle Plus voit plus grand avec 6,7 pouces. Confortable oui mais certainement pas au niveau de la concurrence actuelle. Sur ces deux modèles Apple se borne à limiter le rafraîchissement à 60 Hz réservant le 120 Hz (ProMotion dans le jargon marketing d'Apple) aux modèles Pro. C'est assez incompréhensible étant donné le prix des appareils (à partir de 969 euros pour l'iPhone 16 et à partir de 1119 euros pour le 16 Plus) quand, dans le monde Android, on profite du 120 Hz sur des smartphones vendus à partir de 200 euros. Et pour tous ceux qui ont déjà manipulé un mobile équipé d'écran à 120 Hz, la différence avec le 60 Hz est cruelle avec une impression de lenteur dans les animations de l'interface et un manque de fluidité, d'autant plus flagrant sur la grande dalle de l'iPhone 16 Plus. Côté jeu également, la différence est frustrante puisque les titres récents qui peuvent carburer à 120 Hz (la nouvelle puce A18 en est capable) ne s'afficheront qu'à 60 Hz et donc, 60 images par seconde.

Côté luminosité aussi c'est un peu décevant. Les dalles des iPhone 16 et 16 Plus présentent un pic de luminosité à 2000 nits en extérieur. On est en deçà de ce que l'on retrouve sur les modèles premium de Samsung par exemple (2850 nits sur les Galaxy S24). Dans des conditions lumineuses normales, tout va bien mais en plein soleil, vous pouvez parfois peiner à voir ce qui s'y affiche. À ce niveau de prix, ça pique. Enfin, malgré la présence de cette dalle Oled, il est impossible de la laisser allumée en mode Always On. Une fonction disponible sur la très grande majorité des smartphones Android (même beaucoup moins chers) mais réservée chez Apple aux modèles Pro.

Test iPhone 16 : des performances accrues

Fiches techniques

iPhone 16 iPhone 16 Plus Taille écran 6,1 pouces 6,7 pouces Définition écran 2556 x 1179 pixels 2796 x 1290 pixels Technologie écran Oled 60 Hz Oled 60 Hz Luminosité (Pic) 2000 nits 2000 nits SoC Apple A18 Apple A18 Mémoire vive 8 Go 8 Go Stockage 128 / 256 / 512 Go 128 / 256 / 512 Go Capteurs photos (dos) 48 + 12 Mpx 48 + 12 Mpx Capteur photo (selfie) 12 Mpx 12 Mpx WiFi / Bluetooth 7 / 5.3 7 / 5.3 5G Oui Oui Batterie / Charge 6561 mAh / 25 W 4674 mAh / 25 W OS iOS 18 iOS 18 Dimensions 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 160,9 x 77,8 x 7,8 mm Poids 170 g 199 g

Pour animer ses deux iPhone les plus " abordables ", Apple fait cette année une belle concession. Jusqu'à présent, les modèles non Pro héritaient des processeurs des modèles Pro de l'année précédente. Mais pas cette fois-ci. Si bien que les iPhone 16 et 16 Plus sautent une génération passant de la puce A16 Bionic à la nouvelle puce A18 quand les modèles Pro se dotent d'un processeur A18 Pro, un peu plus costaud. Ce SoC est épaulé ici par 8 Go de RAM, soit 2 Go de plus que l'an passé, ce qui peut paraître peu aujourd'hui (la tendance est plutôt à 12 Go voire 16 Go de RAM dans les smartphones Android premium). Mais Apple a toujours su tirer le meilleur de l'optimisation d'iOS pour que le système comme les applications tourne sans heurts avec moins de mémoire vive. La raison de l'harmonisation du processeur est simple : comme les iPhone 16 Pro et Pro Max, les iPhone 16 et 16 Plus doivent faire tourner Apple Intelligence, l'IA maison, comme une horloge… lorsqu'elle sera prête. En attendant son arrivée, on profite de performances évidemment en hausse par rapport aux iPhone 15 et 15 Plus de l'an dernier et même un poil supérieures à celle de l'iPhone 15 Pro Max et sa puce A17 Pro.

En jeu, les iPhone 16 et 16 Plus se défendent aussi très bien. Nous avons pu jouer à notre titre de référence Genshin Impact avec un niveau de détails calé sur Élevé et un nombre d'images par seconde fixé à 30 voire 60. L'appareil chauffe un peu mais moins que l'iPhone 15. Une chauffe que nous avons toutefois ressentie de façon plus intense sur l'iPhone 16 avec son gabarit plus compact qui peine à mieux dissiper la chaleur.

Test iPhone 16 : une connectivité au goût du jour mais bridée

Pour cette seizième itération, Apple dote son iPhone de la dernière version du Wi-Fi, le Wi-Fi 7. L'intention est bonne pour profiter de débits plus rapides mais l'intégration dans la puce A18 semble un peu chaotique. Les débits que nous avons mesuré sur un réseau local établi par un routeur Wi-Fi 7 Mesh Orbi 970 de Netgear et en nous appuyant sur un Galaxy S24 Ultra et un Xiaomi 14T Pro, montrent que l'iPhone 16 est loin de bénéficier de toute la rapidité permise. Alors que le Xiaomi passe tranquillement la barre des 3 Gbit/s en débit descendant, l'iPhone 16 comme le 16 Plus d'ailleurs, atteint péniblement les 1,5 Gbit/s soit le niveau du Wi-Fi 6E. Le Wi-Fi 7 semble donc assez mal implémenté. Nous avons constaté le même phénomène avec les Pixel 9 et 9 Pro XL dans lesquels la puce Tensor G4 de Google est également à la traîne sur la connexion.

L'autre déception vient du port USB-C qui, depuis l'an dernier, a remplacé le port propriétaire Lightning pour la recharge de l'iPhone mas aussi le transfert de données vers un ordinateur ou un support externe. Pour les iPhone 16 et 16 Plus, Apple a jugé bon de se contenter de la norme USB 2. C'est un peu pingre surtout quand les modèles Pro profitent de leur côté de l'USB 3.2 Gen 2 beaucoup plus rapide. Si vous comptez transférer des séquences vidéo filmées en 4K, il va falloir vous armer de patience.

Test iPhone 16 : un "bouton" Commande de l'appareil photo très perfectible

L'une des principales nouveautés de cette famille d'iPhone 16 (tous les modèles Pro ou non en sont dotés), c'est la présence du " bouton " Commande de l'appareil photo. Nous indiquons bouton entre guillemets puisqu'à aucun moment Apple ne le cite comme tel bien qu'il s'agisse d'une commande à la fois physique et tactile. L'idée part d'une bonne intention : faciliter la prise de photos et l'accès à différents réglages lors de la prise de vue en confiant la tâche à un bouton dédié. La réalisation en revanche n'est pas à la hauteur de ce qu'Apple a l'habitude de proposer à ses utilisateurs. La firme qui prône depuis des années l'aspect intuitif et simple de ses interfaces s'est semble-t-il ratée sur ce coup-là. Tout d'abord, cette commande n'est pas idéalement placée. Elle se situe au bas de la tranche droite de l'appareil. D'une part, il n'est pas rare d'appuyer dessus par mégarde lorsque l'on saisit l'iPhone. D'autre part, elle est conçue pour être principalement utilisée lorsque l'appareil est positionné à l'horizontale (en mode paysage). En mode Portrait, à la verticale donc, le pouce doit se contorsionner pour l'exploiter correctement.

Ensuite, cette commande à la fois tactile et cliquable, est source de nombreuses fausses manipulations. Elle fonctionne un peu comme le déclencheur d'un appareil photo avec des actions qui s'activent à mi-course et d'autres lorsque l'on appuie à fond dessus.

La commande permet tout d'abord d'ouvrir l'appli Appareil photo sans avoir besoin de la chercher sur l'écran de l'iPhone. Pratique lorsqu'il fait froid et que l'on porte des gants. Un appui fort permet de prendre immédiatement un cliché. Un double appui à mi-course fait surgir un petit menu à l'écran qui permet de choisir la fonction à gérer depuis la commande : l'objectif (ultra grand-angle, grand-angle et zoom 2x), le niveau de zoom, l'ouverture (pour le flou d'arrière-plan), le niveau d'exposition (pour la lumière), le filtre à utiliser (nous y reviendrons plus loin) et les tons pour faire varier la température de couleurs.

Une fois le menu choisi en le faisant défilé vers la droite ou la gauche d'un glissement sur la petite surface tactile, il suffit de valider avec, une fois encore un appui à mi-course. L'opération se répète une fois de plus pour, par exemple, varier le zoom ou la profondeur de champ en s'aidant de la surface tactile. Lorsque tout est prêt, un appui fort permet de déclencher la prise de vue. Ouf. Mais attention à ne pas appuyer trop longtemps au risque cette fois-ci de lancer l'enregistrement d'une vidéo.

Vous l'aurez compris, le maniement de la Commande de l'appareil photo demande un peu d'entraînement. Un apprentissage nécessaire et plutôt rare avec les produits Apple. Il est fréquent de déclencher une ou plusieurs prises de vue par mégarde, de s'emmêler les pinceaux avec les menus, de zoomer dans une image alors que l'on souhaite simplement prendre la photo ou encore d'enregistrer une vidéo. On s'agace, on perd du temps, si bien que l'on a tôt fait de retourner aux réglages proposés sur l'écran de l'iPhone avec lesquels on se sent plus à l'aise. Apple va devoir simplifier son dispositif au risque de le voir relégué au rang des gadgets que personne n'utilise. Néanmoins, cette commande est aussi promise à un autre usage lorsqu'Apple Intelligence prendra son service. Elle devrait permettre, comme Google Lens, se prendre une photo et de demander son analyse par l'IA pour trouver des correspondances sur le Web.

Test iPhone 16 : toujours aussi bon en photo, meilleur en vidéo

Côté photo, la monture n'a pas changé d'un poil par rapport aux iPhone 15. Sur ce terrain aussi, la firme aurait pu faire un effort pour recoller à ce que propose la concurrence Android. On profite donc d'un grand-angle de 48 Mpx (f/1,6) capable de procurer un zoom 2x sans perte par recadrage (le zoom optique x5 est toujours réservé aux modèles Pro). Il est épaulé par un module ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) seulement. En façade, la Dynamic Island dissimule une caméra selfie de 12 Mpx (f/1,9). On note toutefois que, pour la première fois, l'iPhone se frotte au mode Macro jusque-là absent sur les modèles non Pro. Il était temps.

De jour, le grand-angle est toujours aussi agréable à utiliser. On profite de clichés bien exposés avec une colorimétrie excellente qui peut rivaliser haut la main avec ce que proposent les Pixel de Google. C'est une très bonne copie que livre ici Apple.

On bénéficie aussi d'une petite coquetterie logicielle puisqu'il est désormais possible de choisir un filtre parmi une quinzaine proposés, directement lors de la prise de vue. La possibilité de les appliquer une fois le cliché saisi reste de mise.

Pas de téléobjectif donc sur ces iPhone non pro mais un zoom 2x par recadrage (et donc sans perte) est accessible. Il fournit des clichés très corrects qui conserve un bon piqué. Passé le 2x, l'iPhone 16 comme le 16 Plus proposent un zoom numérique jusqu'à 10x. Pas d quoi conserver tous les détails à ce niveau de grossissement comme c'est le cas sur la majorité des smartphones.

Les portraits sont toujours aussi réussis. Le détails sont là et le bokeh appliqué avec justesse même dans les situations compliquées.

Le module ultra grand-angle repose sur un capteur moins précis. Néanmoins, il produits de clichés très propres. La déformation sur les bords est maîtrisés et la colorimétrie plutôt juste.

Nouveauté cette année, l'ultra grand-angle autorise dorénavant les photos macro sur ces modèles non Pro. La bascule se fait automatiquement lorsque l'objectif de l'iPhone s'approche du sujet. Le résultat est très plaisant. Les clichés sont bien nets et détaillés.

Lorsque la lumière décline, les iPhone 16 et 16 Plus restent à l'aise dans l'exercice. Les couleurs restent pimpantes et la luminosité bien dosée. On n'échappe pas à quelques lens flare et un peu de bruit numérique mais le contrat est rempli.

La plus grosse nouveauté concerne la vidéo. Les publicités qui défilent en ce moment à la télévision mettent largement en avant les ralentis réalisés par l'iPhone 16 Pro, mais les modèles 16 et 16 plus s'en sortent également très bien. Ils proposent de filmer en HD à 120 voire 240 images par seconde. Le résultat, il faut le reconnaître, est assez spectaculaire.

Test iPhone 16 : Apple Intelligence, la grande absente

La grosse pincée d'épices qui aurait donné toute sa saveur à l'iPhone 16 est malheureusement aujourd'hui absente de la recette. Apple Intelligence, l'intelligence artificielle maison, est, à l'heure où nous écrivons ces lignes, toujours indisponible. Les utilisateurs américains devraient, normalement, pouvoir en profiter dès ce mois-ci avec l'arrivée de la mise à jour iOS 18.1. Quant aux utilisateurs européens, le calendrier paraît beaucoup plus flou. Apple annonce un déploiement en 2025 sans plus de précision. Les analystes tablent sur une possible arrivée au printemps voire au début de l'été 2025. Les raisons de ce blocage de la part d'Apple demeurent tout aussi vagues mais la mise en place du DMA (Digital Market Act) par l'Union Européenne avec lequel Apple prend moult précautions en est semble-t-il responsable. Ce nouveau règlement a déjà contraint la firme à abandonner, en Europe, l'exclusivité de sa boutique d'applications (App Store) afin d'ouvrir les iPhone aux boutiques alternatives de même que son dispositif Apple Pay afin que d'autres systèmes de paiement sans contact puissent exploiter le module NFC de ses smartphones. Aussi, en attendant d'y voir plus clair sur les intentions de la Commission Européenne concernant l'usage de l'intelligence artificielle (et les inévitables communications entre les appareils situés sur le sol européen et les serveurs américains) Apple a décidé de ne déployer aucune des fonctions d'Apple Intelligence. Nous n'aurons donc pas droit avant un bon moment au nouveau Siri dopé à ChatGPT, à la recherche par image façon Google Lens, aux fonctions d'IA générative pour corriger des photos, au générateur de texte, etc. Amputés de cette brique majeure, les nouveaux iPhone 16 taillés pour l'IA perdent ainsi beaucoup de leur intérêt en l'état.

Test iPhone 16 : une autonomie en hausse mais une recharge qui stagne

Voilà quelques années maintenant que les iPhone n'ont plus à rougir de leur autonomie face à la concurrence Android. Et ces iPhone 16 et 1 Plus grapillent encore quelques points sur ce terrain. Notre préférence se tourne vers le modèle Plus qui, compte tenu de son gabarit, embarque une batterie un peu plus grande (4674 mAh) que son petit frère (3651 mAh). Ainsi doté, l'appareil a tenu deux bonne journées en usage classique. L'iPhone 16 de son côté, dans les mêmes conditions d'usage, tient au maximum une journée et demie ce qui reste dans la moyenne de la concurrence. On le constate cette année encore, même si les accus présente une capacité de charge inférieure à ce qui se pratique dans le monde Android (on trouve en majorité des batteries de 5000 mAh), l'optimisation d'iOS pour la consommation d'énergie demeure une belle référence.

En revanche, côté recharge, il faudra encore s'armer de patience. Quel que soit le modèle, 16 ou 16 Plus, il nous aura fallu presque deux heures pour refaire le plein à 100 % en utilisant un chargeur Apple de 45 W prévu pour les MacBook. C'est bien trop lent. On se consolera avec la puissance de charge sans fil améliorée cette année qui grimpe à 25 W… à condition d'utiliser le bon dispositif MagSafe maison facturé 49 euros auquel il faut rajouter un chargeur de 30 W ou plus. Avec un chargeur Qi2, la puissance de recharge plafonne à 15 W.

Test iPhone 16 : une version utile en attendant l'iPhone 17 ?

Plus encore que les années précédentes, la question se pose : est-il bien utile et raisonnable de jeter son dévolu sur le nouvel iPhone ? Pour l'iPhone 16, le rayon des nouveautés est finalement assez famélique avec l'intégration du bouton Action issu des modèles Pro de l'an passé, l'apparition du bouton Commande de l'appareil photo qui mérite quelques optimisations et un Wi-Fi 7 capricieux. La puce A18 avec ses excellentes performances et prête pour l'IA maison Apple Intelligence pourrait justifier le passage en caisse. Sauf qu'Apple Intelligence n'est pas là et qu'à l'heure actuelle, il est impossible de prédire la date de son arrivée en France (et en français). Selon les rumeurs et les estimations, elle pourrait débarquer au printemps prochain voire au début de l'été soit quelques mois seulement avant la sortie des prochains iPhone 17 qui seront inévitablement, eux aussi, conçus pour manipuler avec encore plus d'aisance Apple Intelligence. On peut aussi espérer qu'à cette occasion, Apple cessera de faire la fine bouche sur l'écran 120 Hz et l'USB 3. Il semble donc urgent d'attendre si l'on dispose à l'heure actuelle d'un iPhone 15 ou même d'un iPhone 14.

Néanmoins, avec l'iPhone 16 et plus particulièrement l'iPhone 16 Plus, on profite d'un appareil plus endurant et mieux armé que les iPhone 15 et même les modèles 15 Pro de l'an passé. Les petits nouveaux pourront en effet supporter et faire tourner convenablement les prochaines versions d'iOS et l'IA maison. Si l'on souhaite se séparer d'un iPhone 13 ou d'un modèle des séries précédentes, l'iPhone 16 peut se présenter comme un choix judicieux pour envisager sereinement l'avenir.