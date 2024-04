Meta AI : le grand concurrent de ChatGPT débarque dans WhatsApp, Facebook et Instagram

Meta annonce le déploiement de Llama 3, la nouvelle version de son modèle de langage open source, ainsi que l'intégration de son nouvel assistant Meta AI dans tous ses services et sur le Web. De quoi rivaliser avec ChatGPT et Gemini ?

Comme tout bon géant de la tech qui se respecte, Meta s'est lui aussi lancé dans la course à l'IA avec LLaMA (Large Language Model Meta AI), un modèle de traitement du langage concurrent du GPT-4 d'OpenAI et du Gemini de Google, mais aussi avec CM3leon, un générateur d'images concurrent à DALL-E et Midjourney, ou encore ses outils AudioGen et MusicGen. Le groupe de Mark Zuckerberg a également mis au point Emu (Expressive Media Universe), son modèle pour la génération d'images présenté en septembre dernier. Autant d'innovations technologiques que le groupe compte incorporer dans tous ces services. Aussi, le 18 avril, Meta a présenté Llama 3, son dernier modèle de langage open-source. Successeur de Llama 2, "cette nouvelle génération démontre des performances de pointe sur une large gamme de références industrielles et offre de nouvelles capacités, y compris un raisonnement amélioré", explique-t-il dans un article de blog. Ce modèle alimente désormais Meta AI, l'assistant virtuel de l'entreprise, qui est ainsi "plus intelligent, plus rapide et plus amusant que jamais" et va être déployé sur tous les produits de l'entreprise.

© Meta

Llama 3 : un nouveau grand modèle de langage surpuissant

Llama 3 est le nouveau modèle de langage (LLM) développé par Meta pour animer son assistant IA. Il s'agit de la prochaine version majeure du modèle open source de l'entreprise – une philosophie qui l'aide à se distinguer des autres géants, comme Google et OpenAI. Llama 3 se positionne comme un rival des modèles privés (Gemini, GPT-4, etc.) et des modèles libres (comme Mistral). Selon la firme de Mark Zuckerberg, Llama 3 surpasse les modèles concurrents et est meilleur dans tous les domaines, comme le codage – après, toutes les entreprises tiennent ce genre de discours à propos de leurs IA. Deux premières versions du modèle de langage, comprenant respectivement 8 milliards et 70 milliards de paramètres, sont disponibles dès à présent dans le chatbot Meta AI et pour les développeurs externes. Une version multimodale beaucoup plus grande, avec 400 milliards de paramètres, arrivera dans les mois à venir.

© Meta

Meta reconnaît son déficit de notoriété dans le monde de l'IA, mais pense toutefois être en mesure de rattraper ses concurrents grâce à la puissance de ses services et à ses 3 milliards d'utilisateurs dans le monde.

Meta AI : un chatbot dans Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp

Le géant des réseaux sociaux compte déployer son chatbot Meta AI sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, mais aussi sur les casques Quest – quid de Threads ? Véritable assistant personnel, ce robot conversationnel permet de poser des questions à tout moment sur toutes sortes de sujets, "sans avoir à passer d'une application à l'autre", comme l'explique l'entreprise dans un billet de blog. Déjà accessible dans la version bêta de WhatsApp, Meta AI peut vous délivrer aussi bien une recette de cuisine que vous conseiller un itinéraire de randonnée sur mesure. Sur Messenger, un ami vous propose de dîner dehors mais ne sait pas à quelle adresse ? Il vous suffit de mentionner le chatbot pour qu'il vienne à votre rescousse. Il peut également générer des images et dispose de sa propre conversation, afin que vous puissiez discuter avec en privé.

© Meta

Sur Facebook, Meta AI sera accessible dans le fil d'actualité, vous permettant de lui demander plus d'informations sur une publication qui vous intéresse directement depuis celle-ci. Par exemple, si une photo vous intrigue, il suffira de cliquer sur le bouton AI pour savoir où elle a été prise. Llama 3 est également capable de reconnaître le contenu d'un post pour créer des suggestions intelligentes, comme "comment apprendre la guitare" sous une vidéo de guitare. L'assistant rejoint également la barre de recherche. Ainsi, avec la phrase "idées de choses à faire à Paris", Meta AI suggérera des choses en combinant les recherches Google et Bing, afin de trouver les informations les plus pertinentes.

© Meta

Meta a lancé une version Web de l'assistant (meta.ai) de son assistant, qui s'utilise sans application particulière, juste avec un simple navigateur. Ce chatbot reprend l'interface de ChatGPT et il est utilisable sans que l'on ait à se connecter à un compte Meta au préalable. En revanche, pour débloquer les fonctions de création d'images – qui génère des visuels sur demande et peut créer des animations à télécharger –, de synchronisation avec Messenger ou encore pour obtenir l'historique des conversations, il faudra se connecter. Pour le moment, Meta AI est uniquement disponible en anglais et dans certains pays, dont les États-Unis, l'Australie, la Jamaïque, Singapour et le Zimbabwe. Rien n'est encore prévu pour l'Europe et la France, mais il est toujours possible de passer par un VPN pour changer virtuellement de localisation et se faire déjà une idée de ce nouveau service.