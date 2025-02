EU AI Champions Initiative : une grande alliance européenne pour l'IA

Airbus, BNP Paribas, EDF, Mistral, Orange, Spotify… Une soixantaine d'entreprises se regroupent dans une alliance multinationale pour faire de l'Europe un acteur majeur de l'IA face aux géants américains et chinois.

En marge du Sommet international de l'Intelligence Artificielle organisé lundi 10 février au Grand Palais à Paris, soixante grandes entreprises européennes ont annoncé se réunir autour de la signature d'une nouvelle alliance. Baptisée 'EU AI Champions Initiative' cette coalition a pour objectif "d'accélérer l'élan de l'IA" sur le Vieux Continent et de faire de l'Europe un "leader mondial" de l'intelligence artificielle à l'avenir, rapporte l'AFP.

Dans son rapport, l'EU AI Champions Initiative promet de prendre acte de la nécessité d'agir pour une avancée bénéfique de l'IA sur le Vieux Continent, tout en prenant en compte la compétition avec le reste du monde sur ce sujet. "Alors que la course mondiale au développement et au déploiement de l'IA s'intensifie, l'Europe doit agir de manière décisive pour définir son rôle", souligne Jeannette zu Fürstenberg, signataire de la lettre d'introduction du rapport. De plus, la coalition entend "engager un échange collaboratif et constructif avec la Commission européenne et les gouvernements des États membres pour créer un cadre réglementaire drastiquement simplifié", indique le communiqué. À ce propos, des premiers échanges devraient avoir lieu lundi 10 février après la présentation de l'alliance au sommet de l'IA.

EU AI Champions Initiative : une alliance de grandes entreprises européennes

Parmi les signataires, on retrouve Airbus, EDF, Mistral, Siemens, Philips, Spotify; Orange, Volkswagen, Mercedes, CMA CGM, mais aussi des banques et des entreprises qui n'ont pas vraiment de lien avec l'IA comme L'Oréal, Heineken, FlixBus ou encore Kering.

Au fil du rapport, de nombreuses thématiques sont abordées, notamment l'aérospatiale et la défense, l'automobile, l'énergie, les logiciels d'entreprise, les services financiers, la robotique ou encore la santé. L'idée est de renforcer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le plus de domaines possibles et de "construire une économie alimentée par l'IA qui soit compétitive, résiliente et inclusive à l'échelle mondiale." La promotion d'un tel accord au sein de l'Union européenne pose les bases d'une volonté de s'engager activement pour l'IA et de rattraper le retard sur les États-Unis et la Chine, qui dominent actuellement le secteur.