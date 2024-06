La Chine va utiliser des chiens robots armés de mitrailleuses et contrôlés par IA

L'armée chinoise a mis au point des robots quadrupèdes assistés par IA et, surtout, armés de mitrailleuses. Un nouvel équipement qui pourrait bien transformer les champs de bataille du futur, suscitant à la fois fascination et inquiétude.

Imaginez un chien, le meilleur ami de l'homme, transformé en machine de guerre. C'est exactement ce que la Chine a présenté lors d'un exercice militaire conjoint avec le Cambodge : des robots quadrupèdes, ressemblant à des chiens, équipés de mitrailleuses montées sur leur dos. Ces robots, télécommandés par des opérateurs humains, sont capables de se déplacer de manière autonome grâce à des algorithmes sophistiqués et des systèmes d'intelligence artificielle.

Ce concept de chiens-robots tueurs n'est pas entièrement nouveau. D'autres pays, comme la Russie, avaient déjà exploré des technologies similaires. En 2021, la Russie avait attiré l'attention en développant des robots conçus pour des missions létales. Cependant, l'idée d'armer des robots de cette manière soulève d'importantes questions éthiques et pratiques. Par exemple, Boston Dynamics, un leader de la robotique basé aux États-Unis, a explicitement interdit l'utilisation militaire de ses robots, invoquant des préoccupations éthiques.

Face aux inquiétudes croissantes, les autorités chinoises ont insisté sur le fait que ces chiens-robots sont avant tout destinés à sauver des vies. Ils ont souligné que les robots sont télécommandés, similaires à des drones, et ne prennent pas de décisions de tir de manière autonome. Cette déclaration vise à rassurer le public, bien que l'idée même d'un robot équipé d'une mitrailleuse soit difficile à concilier avec des missions humanitaires.

© ShanghaiEye魔都眼-YouTube

L'exercice militaire, nommé Dragon d'or 2024, visait à renforcer la coopération sino-cambodgienne dans la lutte contre le terrorisme et pour les missions humanitaires. Il a impliqué plus de 2 000 soldats, dont 760 chinois, ainsi que quatorze navires. Les manœuvres se sont déroulées dans la province de Kampong Chhnang, au Cambodge, et en mer, près de la province de Preah Sihanouk.

L'armée chinoise défend cette innovation en soulignant que d'autres pays, y compris les États-Unis, explorent également des technologies militaires similaires. L'armée américaine a ainsi testé un robot équipé d'un lance-roquettes antichar. Cependant, les préoccupations éthiques et stratégiques demeurent.

Pour les États-Unis, la véritable inquiétude ne réside pas dans ces robots armés, mais dans les alliances stratégiques que la Chine pourrait forger dans des régions comme le golfe de Thaïlande. Les différends territoriaux en mer de Chine méridionale ajoutent une couche supplémentaire de tension à ces développements militaires.

Les chiens-robots armés de mitrailleuses présentés par la Chine symbolisent les nouvelles directions que prend la technologie militaire. Bien qu'ils soient actuellement contrôlés par des humains, leur existence soulève des questions importantes sur l'éthique et l'avenir des conflits armés. Tandis que la Chine et d'autres nations continuent de développer ces technologies, le monde observe avec une attention mêlée d'appréhension et de curiosité. Les champs de bataille du futur pourraient bien être peuplés de robots quadrupèdes, changeant à jamais la nature de la guerre.