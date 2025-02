Xavier Niel et Elon Musk s'insultent : rendez-vous au Lidl

En plein sommet de l'IA à Paris, les deux patrons de la tech se sont échangé des mots doux par médias interposés. Xavier Niel a même donné rendez-vous à Elon Musk pour un affrontement devant un supermarché. On croit rêver !

Dans le petit monde des milliardaires, la compétition est un combat de tous les jours. Mais parfois, il est plus sage de ne pas se prendre au jeu de son adversaire, surtout si cela amène à en tomber dans le ridicule et la gaminerie. Et pourtant, Xavier Niel et Elon Musk, les deux meilleurs ennemis du moment, nous ont prouvé une fois de plus qu'ils pouvaient être de sacrés gamins de cour d'école.

Alors que la France accueille le Sommet pour l'IA à Paris, le patron du groupe Iliad a balancé une première bombe sur son homologue à l'antenne de France 2. "Je pense que [Elon Musk] est le plus grand entrepreneur du monde, et à côté de ça un garçon qu'on va qualifier au minimum de complexe – je vais utiliser un mot difficile – peut-être parfois un connard, voilà". Dans la foulée, le patron de Space X et X a réagi sur le réseau social en rappelant les précédents judiciaires du milliardaire français : " Ce type a été envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées ! Laissez-moi rire. "

Xavier Niel vs Elon Musk : guerre d'ego chez les milliardaires

Immédiatement, la twittosphère a explosé, les médias ont suivi et ainsi, la querelle des manias de la tech était une réussite. Car il faut bien avoir à l'idée que ces échanges par médias interposés ne sont qu'une manière de faire le buzz. Dans ce domaine, Musk comme Niel sont premiers de la classe et pour cause. En réponse à l'ami de Donald Trump, le patron de Free a tweeté : "On va régler ça au Lidl". Un court message qui fait référence à un précédent conflit entre Niel et un internaute en 2024. Une querelle de plus qui avait donné lieu à un rendez-vous au supermarché de la ville de Saintes.

Bref, si les chamailleries de milliardaires continuent d'amuser les internautes, elles gardent toutefois un côté pathétique. Surtout lorsque des enjeux financiers et politiques se cachent derrière, à l'image des récents échanges entre Elon Musk et Sam Altman. Les deux cofondateurs d'Open AI (maison mère de ChatGPT) se disputent actuellement la propriété du groupe et lundi 10 février, Musk a proposé de racheter Open AI, ce que Altman a refusé. En effet, selon le Wall Street Journal, un consortium d'investisseurs emmené par Elon Musk a fait une offre de 97,4 milliards de dollars pour racheter l'entité qui dirige Open AI. Ce à quoi, Sam Altman a gentiment répondu : "Non merci mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous le souhaitez". Bref, vous l'aurez compris, ces grands patrons sont décidément de grands enfants…