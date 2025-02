Le Chat sur mobile : Mistral décline son IA en appli pour Android et iOS

Le Chat, l'IA conversationnelle de Mistral AI, se décline désormais en application mobile sur iPhone comme sur Android. Une bonne nouvelle, d'autant que le chatbot français s'avère beaucoup plus rapide que ChatGPT.

Alors que le sommet international sur l'IA vient de s'ouvrir à Paris, en ce 6 février 2025, Mistral AI, la startup française spécialisée dans l'intelligence artificielle, vient de lancer une déclinaison mobile de son assistant Le Chat, avec une application disponible sur Android et iOS. Une étape importante pour la jeune entreprise, qui souhaite se positionner comme une alternative crédible aux géants du secteur tels qu'OpenAI et Anthropic.

Le Chat, l'assistant IA de Mistral AI, se distingue par sa rapidité et son efficacité. Grâce à des moteurs d'inférence ultra-rapides et ses modèles de langage évolués, comme Mistral Large, il peut générer jusqu'à 1 000 mots par seconde, ce qui le rend particulièrement réactif. Et il ne s'agit pas d'une promesse marketing : comme nous l'avons vérifié lors de divers tests, Le Chat rédige une réponse en à peine une seconde, quand il en faut des dizaines à ChatGPT ou Claude pour le même prompt !

L'application mobile de Le Chat offre une interface de chatbot simple et intuitive, permettant aux utilisateurs de poser des questions et d'obtenir des réponses instantanées. Elle intègre également des fonctions évoluées et pratiques, telles que la recherche sur le Web avec citations, la génération d'images et l'édition de texte ou de code dans une fenêtre séparée. Des fonctions qui en font un outil polyvalent pour divers besoins quotidiens, qu'il s'agisse de recherche d'information, de création de contenu ou de programmation. D'autant que Mistral AI a également signé un partenariat avec l'Agence France-Presse (AFP) pour enrichir les réponses de son assistant avec des informations fiables et à jour. En revanche, l'application mobile ne dispose pas encore d'un mode vocal, ce qui peut limiter son accessibilité pour les utilisateurs préférant un pilotage à la voix.

L'application est disponible en trois versions : une version gratuite et deux payantes à 15 et 20 euros par mois offrent des fonctions supplémentaires avec des capacités multitâches et des agents IA, ainsi qu'un accès à des modèles de langage plus performants.