Les prévisions de Nostradamus pour 2025 sont troublantes de justesse… et très inquiétantes

À la fois homme de sciences et astrologue, le célèbre Nostradamus a laissé dans ses Prophéties de nombreuses prédictions, qui continuent de fasciner depuis des siècles. Et ce qu'il avait prédit pour 2025 est assez étonnant…

Depuis des siècles, les prophéties de Nostradamus intriguent et fascinent. De son vrai nom Michel de Nostredame, l'homme est né en 1503 et a été médecin, apothicaire, voyageur et astrologue. Un homme de science, mais versé dans la voyance !

Nostradamus est surtout connu pour Les Prophéties, un ouvrage publié pour la première fois en 1555 en France, qui rassemble tout un ensemble de prédictions sous la forme de poèmes en quatrains. Découpé en siècles, il apporterait des informations prophétiques sur les grands événements qui bouleverseraient l'Histoire dans le futur. Entre crues, famines, maladies, guerres et colère divine, on ne peut pas dire que ses prédictions aient été des plus optimistes, bien au contraire !

Certaines se seraient cependant réalisées, comme la mort d'Henri II, l'incendie de Londres en 1666, la chute de la monarchie française, la prise de pouvoir par Napoléon Bonaparte, les grands conflits du XXe siècle, ainsi que l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir. Aujourd'hui encore, ses écrits sont régulièrement analysés afin de tenter de prédire l'avenir.

© Ullstein Bild / Getty Images

Alors, qu'avait prédit ce prophète pour 2025 ? Rien de bon ! Bien que vague, comme toujours, son texte évoquait des catastrophes naturelles, des guerres et un chaos économique qui pourraient secouer le monde dans les prochaines années.

D'après les interprétations, Nostradamus suggérerait un rééquilibrage des forces internationales ainsi que la possibilité de conflits importants pouvant marquer le début d'une IIIe Guerre mondiale. Il prédit notamment une guerre à grande échelle en Europe, qui sera le théâtre de violentes batailles. Le réchauffement climatique devrait s'accentuer, entraînant d'importants orages, tempêtes, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. Enfin, sur le plan économique, l'astrologue aurait annoncé une grosse crise qui risque de provoquer plusieurs pénuries, notamment médicales, alimentaires et de l'eau, à cause des sécheresses récurrentes. Tout cela devrait entraîner l'exode massif de plusieurs populations vers le continent américain et l'Australie.

Et au vu des mois déjà écoulés, on ne peut qu'être troublé par la justesse de ces prophéties : entre les conflits en cours (Ukraine-Russie, Gaza-Israël, Inde-Pakistan…), les mesures économiques de Donald Trump qui secouent l'économie mondiale ou encore les multiples événements climatiques qui causent des catastrophes, les prédictions de Nostradamus sont proches de la triste réalité.

Fort heureusement, les prédictions pour les années suivantes sont plus optimistes, avec l’émergence d'un grand dirigeant qui rétablira la paix en Europe et entraînera la création d'un nouvel ordre mondial. Bien que ces prévisions soient très vagues, nombreux sont ceux qui pensent qu'elles pourraient faire allusion à des changements mondiaux en matière de politique.

Attention, ces prédictions sont à prendre avec des pincettes ! Elles sont écrites de manière peu claire, laissant place à des interprétations équivoques et souvent remises en cause. Déjà parce que les éditions du XVIème siècle étaient différentes les unes des autres, à cause des méthodes de composition des imprimeurs de l'époque – elles n'étaient donc même pas conformes au texte original. De plus, l'astrologue a eu recours à un style volontairement obscur, mélangeant le moyen français, le latin, le grec et le patois provençal, donnant aux traducteurs une grande liberté d'interprétation.

Sans compter que ses prophéties sont généralement réinterprétées après les faits, ce qui les rend victimes d'un biais rétrospectif – en somme, on comprend ce qu'on veut comprendre. N'oublions pas que ce grand homme a également prédit beaucoup de choses qui ne se sont jamais réalisées. !