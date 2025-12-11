Le sulfureux site Wannonce a fermé : un autre le remplace déjà

Mis en cause dans de nombreuses affaires de pédocriminalité et de prostitution, le site Wannonce a fermé ses portes. Mais une nouvelle plateforme semble déjà avoir pris discrètement le relais, avec les mêmes dérives.

Depuis plusieurs jours maintenant, des milliers d'internautes errent, l'âme en peine : la plateforme de petites annonces Wannonce est devenue inaccessible. Pour être plus exact, le serveur semble avoir tout bonnement et simplement été supprimé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vraiment une surprise, car le site avait très mauvaise réputation et faisait l'objet de nombreuses plaintes, notamment à la suite d'affaires de prostitution de mineures.

Depuis 2018, il s'est retrouvé au cœur de plusieurs affaires sordides, faisant planer une épée de Damoclès au-dessus de lui. Reste que les recherches "fermeture wannonce" et "remplaçant wannonce" ont explosé sur les moteurs de recherche et sur les forums – dont celui de Comment ça marche –, les internautes cherchant une alternative vers laquelle se tourner.

Fermeture de Wannonce : des annonces gratuites pour de la prostitution

Pour ceux qui ne connaissent pas, Wannonce était un site où chacun, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un professionnel, pouvait passer et répondre à des petites annonces gratuitement – c'était un peu une sorte de Leboncoin sur le principe. Ces annonces étaient classées dans plusieurs catégories, comme services à domicile, immobilier, animaux, offres d'emploi ou encore véhicules d'occasion. Pour en publier une, il suffisait de se créer un compte, après quoi les utilisateurs pouvaient poster autant d'offres qu'ils le souhaitaient, sans aucune limitation. Ce système était reconnu pour offrir une grande liberté. Un peu trop d'ailleurs.

Car Wannonce avait – et a toujours – une mauvaise réputation. Sur la plateforme Stoparnaque.com, dédiée aux signalements et aux avis de consommateurs, de nombreux témoignages mettent en cause le site, rapportant des cas de harcèlement, des problèmes de modération et du chantage financier. "Un modérateur de Wannonce a supprimé mes annonces il me demande de payer 100 € pour pouvoir remettre mes annonces", témoigne ainsi un utilisateur.

Mais la plateforme était surtout connue pour sa catégorie "Rencontres éphémères", dont le nom se passe d'explications. L'absence d'un mécanisme rigoureux de vérification de l'âge et de l'identité des utilisateurs a rapidement engendré des activités illégales. Bien que les mots "prostitution" ou "service sexuel tarifé" ne figuraient pas clairement dans les annonces, les images et descriptions publiées permettaient clairement de comprendre qu'il s'agissait d'offres de relations sexuelles contre rémunération .

En janvier 2022, une dizaine de parents ont déposé plainte contre Wannonce, accusant le site de complicité de "traite des êtres humains" et de "proxénétisme aggravé". Ils avaient en effet découvert que leurs filles mineures, âgées de 14 à 16 ans, avaient été impliquées dans des activités de prostitution via des annonces publiées sur la plateforme entre 2016 et 2021.

Pour obtenir réparation, ils s'appuient sur une dizaine de condamnations pour proxénétisme, rendues entre 2018 et fin 2021 en banlieue parisienne et dans les Bouches-du-Rhône, où des annonces des victimes mineures avaient été publiées sur Wannonce. Noémie Saidi-Cottier et Matilda Ferey, avocates des familles concernées, estiment que "les responsables de la plateforme ne peuvent ignorer qu'ils participent indirectement à la prostitution de mineures, en tirant profit de ces activités et en jouant un rôle d'intermédiaire entre ces jeunes filles et leurs clients".

Depuis, plusieurs autres affaires sordides se sont déroulées via Wannonce. Par exemple, en novembre dernier, un père a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir régulièrement violé sa fille adolescente et l'avoir livrée à des inconnus qui la violaient à leur tour, après les avoir recrutés sur des sites de petites annonces, dont Wannonce – une affaire qui, par certains aspects, rappelle celle des viols de Mazan. De même, plusieurs personnes sont tombées dans des guet-apens alors qu'elles pensaient avoir rendez-vous avec des escort-girls. Finalement, la fermeture de la plateforme n'est peut-être pas une mauvaise chose !

Fermeture de Wannonce : un remplaçant déjà sur le pied de guerre

Mais, comme cela avait été le cas lors de la fermeture de Coco, un site de chat anonyme qui se traînait lui aussi une triste réputation, les afficionados de la plateforme ont rapidement cherché un remplaçant à leur plateforme favorite. Et, là encore, une copie du site n'a pas tardé à faire son apparition. Baptisé Bazarfr, il est décrit par ses administrateurs comme "un nouveau service lancé par l'équipe à l'origine de Wannonce, connue pour ses plateformes simples, efficaces et proches de leurs utilisateurs. Avec ce nouveau projet, l'équipe continue dans la même direction en proposant un espace moderne dédié aux petites annonces et aux échanges". Une section "Qu'est-il arrivé à Wannonce.com ?" a même été ajoutée, mais elle n'a pas encore été renseignée, le site étant toujours en construction.

Alors, difficile à dire s'il s'agit vraiment de la vraie équipe ou d'un petit malin qui aurait été particulièrement réactif et aurait sauté sur une opportunité. Toutefois, un membre de notre forum – merci HelpiOS – a remarqué que le site a été actualisé le jour même où Wannonce est devenu inaccessible, et que les liens vers les conditions, règles et autres ont été ajoutés dans cette même journée – ils n'étaient pas présents lors de sa première visite du site. La seule différence, c'est qu'il est enregistré en Islande, là où son prédécesseur était localisé en France – une façon d'échapper aux poursuites ? Enfin, plusieurs personnes ont fait la promotion du site sur divers forums en le présentant comme l'héritier de Wannonce.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble continuer sur la même lancée ! Même s'il n'a pas encore énormément de visites, des annonces pour adultes sont déjà publiées en masse et sont présentes sur la page d'accueil à la vue de tous, même si d'autres catégories sont proposées. Il y a toutefois une petite nouveauté, à savoir un forum, qui est déjà investi par d'anciens utilisateurs de Wannonce qui cherchent à retrouver leurs anciens contacts et favoris.

C'est tout le problème avec Internet : lorsque l'on ferme un site, il rouvre immédiatement sous un autre nom de domaine. C'est l'éternel jeu du chat et de la souris. Nous vous déconseillons fortement la plateforme, qui reprend déjà les tares de son prédécesseur. Si vous recherchez une plateforme de petites annonces fiable et saine, allez plutôt voir sur Leboncoin, ParuVendu ou TopAnnonces.