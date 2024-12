Les vêtements vendus sur ces boutiques en ligne sont bourrés de produits toxiques

Attention si vous achetez des vêtements sur ces boutiques en ligne très populaires : des études ont révélé que les textiles utilisés continent plusieurs produits toxiques. Et à des niveaux alarmants.

Avec une politique marketing ultra agressive et des prix défiant toute concurrence, les géants de la fast fashion se sont solidement implantés sur le marché européen et connaissent un succès écrasant auprès des consommateurs. Pourtant, ils suscitent de vives critiques non seulement au niveau concurrentiel, mais aussi en raison de leur incitation à la surconsommation. Elles poussent les consommateurs à acheter des produits à bas prix dont ils n'ont pas forcément besoin, qui sont souvent de mauvaise qualité et doivent donc être remplacés régulièrement. Autant dire que l'impact écologique est catastrophique... Et c'est sans compter les conditions de travail déplorables des employés – le peuple des Ouïghours en fait malheureusement les frais !

Bref, que ce soit au niveau de la production, du transport ou de la gestion des déchets, rien ne va quand il est question d'AliExpress, de Temu ou encore de Shein. Même les consommateurs en font directement les frais, puisque ces boutiques de e-commerce n'hésitent pas à vendre des contrefaçons, des articles dangereux ou nocifs pour la santé, faisant fi des réglementations européennes. D'ailleurs, le gouvernement métropolitain de Séoul (Corée du Sud) a fait tester des textiles proposés par ces trois géants chinois, en particulier des vêtements d'hiver pour enfants. Les résultats, relayés par Business Insider, sont sans équivoque.

C'est bien simple, sur les vingt-six habits analysés, sept contenaient des substances toxiques comme du plomb, du cadmium et des phtalates, qui sont tous hautement cancérigènes. Des records ont même été tristement atteints par deux vêtements vendus sur Temu. Ainsi, une veste pour enfant contenait 622 fois la limite légale de phtalates, connus pour provoquer la stérilité. Les analyses ont également détecté des quantités de plomb et de cadmium respectivement 3,6 fois et 3,4 fois plus importantes que la limite autorisée. Le second vêtement, une combinaison, présentait quant à lui un taux de phtalates 294 fois supérieur à la quantité légale.

Mais Temu n'est pas le seul acteur ayant échoué aux tests. En effet, une paire de chaussures provenant du site AliExpress présentait cinq fois plus de plomb que la limite autorisée en Corée du Sud. Les articles incriminés ont depuis été retirés des plateformes.

Ce n'est pas la première fois que ce problème est pointé du doigt. L'association belge de consommateurs Test-Achats avait déjà mené des tests et conclu que Shein avait tendance à incorporer des substances dangereuses (des perturbateurs endocriniens, des allergènes, des irritants, etc.) pour la santé de ses clients dans les vêtements qu'il vend, et ce bien au-delà des teneurs autorisées par la législation européenne. Même conclusion dans l'enquête menée par les autorités sud-coréennes en mai 2024, qui expliquait qu'une paire de chaussures vendue sur Shein contenait 428 fois les niveaux autorisés de phtalates.

De même, une étude rapportait que 95 % des jouets vendus sur Temu ne sont pas conformes aux règles de sécurité européennes. Intoxication, étouffement, coupure… Les produits présentent des risques importants pour la santé des enfants. Quant à AliExpress, il est sous le coup d'une enquête formelle de la Commission européenne, à propos de la vente de produits illégaux, et plus particulièrement de faux médicaments. Mais à part ça, tout va bien...