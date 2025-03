Le FBI sonne l'alerte : ces convertisseurs en ligne gratuits sont infestés de virus informatiques

Méfiez-vous de ces convertisseurs en ligne gratuits ! Le FBI alerte sur certains outils qui profitent de l'opération pour installer des virus sur les appareils qui utilisent leurs services.

Lorsqu'un fichier refuse de s'ouvrir, cela est généralement dû au fait que le format du fichier – c'est-à-dire la nature d'un document informatique qui permet d'identifier le logiciel nécessaire à sa lecture – n'est pas pris en charge par le logiciel essayant de l'ouvrir. C'est là que les convertisseurs en ligne interviennent puisqu'ils peuvent, comme leur nom l'indique, convertir des fichiers dans de nombreux formats – Word, JPG, PNG, PDF...

Ça tombe bien, il en existe plein sur Internet ! Il suffit de taper "Convertir PDF en Word gratuit" ou "Télécharger une vidéo YouTube" dans la barre de recherche de Google pour en trouver des dizaines. La manipulation est rapide, simple et, en plus, gratuite. Aussi, la plupart des internautes utilisent ces outils sans trop se poser de questions.

Et c'est bien ça le problème, car ce genre d'outils comporte de nombreux risques ! Le bureau du FBI de Denver lance une alerte sur une escroquerie qui se répand rapidement via des convertisseurs de fichiers en ligne gratuits et les sites qui proposent de fusionner plusieurs fichiers en un seul. En effet, ces outils font ce qui leur est demandé, mais avec un petit bonus : ils installent un charmant malware, qui permettra aux pirates d'accéder à l'appareil de la victime.

Ce convertisseur en ligne est fiable © CCM

Une fois téléchargé par l'internaute, le malware va pouvoir tranquillement siphonner toutes les données personnelles disponibles sur l'ordinateur ou le smartphone, dont des numéros de Sécurité sociale, des dates de naissance, des adresses électroniques, des numéros de téléphone, des coordonnées bancaires, des mots de passe... Lorsque les victimes s'en rendent compte, il est généralement trop tard. Et les conséquences peuvent être désastreuses : vol d'identité, blocage de l'ordinateur par un rançongiciel, accès non autorisé aux comptes bancaires, vol d'argent, etc.

Les chercheurs de MalwareBytes ont déjà listé quelques sites de conversion qui propagent des malwares, et qu'il faut donc à tout prix éviter :

Imageconverteurs[.]com

convertermp3[.]it

convertisseurs-pdf[.]com

convertscloud[.]com

convertix-api[.]xyz

convertallfiles[.]com

Freejpgtopdfconverter[.]com

Primeconvertapp[.]com

9convert[.]com

Convertpro[.]org

Bien sûr, il ne s'agit là que d'un échantillon. Internet est une véritable Hydre de Lerne : lorsqu'un site malveillant est fermé, deux autres ouvrent. Aussi, afin de ne pas vous faire avoir, méfiez-vous des pubs en haut des résultats Google ou dans les publicités qui font des promesses trop belles pour être vraies (du type "Conversion gratuite en 2 secondes !"), car ce sont souvent des appâts. De plus, si un site vous demande de télécharger quelque chose avant de convertir votre fichier, c'est qu'il y a une entourloupe. Normalement, tout est fait dans le navigateur, sans installation.

Si jamais vous avez le moindre doute sur un site, vérifiez dans Google, en tapant son nom suivi de "avis" ou "arnaque", afin de voir si des internautes ont eu des problèmes avec. Le mieux reste de passer par des logiciels que vous utilisez au quotidien, et qui cachent souvent des fonctions de conversion dont vous ignorez l'existence. Par exemple, sur Windows, Microsoft Word et LibreOffice font très bien l'affaire. Sur macOS, les applications Aperçu, Pages et Automator sont tout à fait suffisantes. Bien évidemment, il y a l'incontournable Adobe. Pas besoin de chercher loin !