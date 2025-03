"Voici l'astuce pour protéger les pièces d'identité que vous envoyez par Internet"

Envoyer des documents personnels pour louer un logement ou obtenir un crédit n'est pas sans danger. Heureusement, il existe une méthode simple et gratuite pour limiter les risques d'un usage détourné.

La numérisation des documents et des échanges a rendu de nombreuses démarches beaucoup plus faciles et rapides, mais a également créé de nouveaux risques. Que ce soit pour louer un logement ou un véhicule, faire une réservation pour un voyage ou souscrire un contrat de service quelconque, il faut souvent transmettre des pièces justificatives et des documents administratifs sensibles. Carte d'identité, passeport, avis d'imposition, justificatif de domicile ou encore relevé d'identité bancaire (RIB), vous devez régulièrement fournir ces précieux documents à des tiers, sans savoir exactement ce qu'ils vont en faire.

Trop souvent malheureusement, les documents transmis sont conservés de façon non chiffrée sur des ordinateurs ou des dispositifs de stockage plus ou moins sécurisés, et peuvent alors faire l'objet d'une fuite de données, comme celles qui font régulièrement la une des médias. Parfois, les destinataires sont même des acteurs malveillants, qui utilisent les plateformes de services et les réseaux sociaux pour poster de fausses annonces et ainsi récolter des documents sensibles.

Dans tous les cas, une fois envoyés, ces documents échappent totalement à votre contrôle et peuvent très facilement être détournés à des fins malveillantes ou illicites. Parmi ces utilisations frauduleuses, on pense évidemment à l'usurpation d'identité, par laquelle un escroc peut ouvrir des comptes bancaires ou souscrire des emprunts en votre nom, ce qui peut avait des conséquences dramatiques sur votre vie. Mais d'autres documents en apparence moins sensibles présentent également des risques : avec votre RIB, une entreprise malintentionnée peut par exemple facilement mettre en place un prélèvement automatique, dont vous ne vous apercevrez pas immédiatement, et ainsi vous ponctionner d'importantes sommes d'argent sur le long terme.

Pour limiter ces risques et compliquer la tâche d'éventuels escrocs, une bonne pratique est d’apposer systématiquement un filigrane sur les documents numériques que vous transmettez. Bonne nouvelle, les pouvoirs publics ont justement mis en ligne un service totalement gratuit et sécurisé pour le faire : FiligraneFacile. Très simple d'emploi, ce service permet à tout le monde, sans compte et sans inscription, d'intégrer des filigranes sur des documents personnels avant de les envoyer. Il suffit de téléverser les fichiers concernés sur la page, d'écrire le texte à insérer en tant que filigrane, puis de télécharger les documents ainsi modifiés au format PDF.

Certes, cette méthode de protection n'est pas infaillible et les filigranes peuvent être retirés avec certains outils informatiques, mais elle a le mérite de rendre plus difficile le détournement de ces documents sensibles, ce qui découragera une bonne partie des escrocs, et de signaler au destinataire le caractère confidentiel des éléments transmis. L'utilisation de FiligraneFacile étant simple, rapide, gratuite et sécurisée, il s'agit donc d'une bonne habitude à prendre, qui pourrait éviter bien des problèmes et dont il serait dommage de se priver.