Ce logiciel gratuit pour Windows, macOS et Linux a une fonction magique pour retrouver vos photos

Vous êtes perdu parmi les milliers de photos enregistrées au fil du temps sur votre ordinateur ? Adoptez ce nouveau logiciel gratuit : vous pourrez retrouver et classer tous vos clichés rapidement et facilement.

Tout le monde a ce problème : des centaines, parfois des milliers de photos accumulées au fil des années sur un ordinateur, rangées dans des dossiers au nom approximatif, et une recherche qui tourne à la chasse au trésor dès qu'on veut retrouver un cliché précis.

Et les solutions classiques pour s'y retrouver dans cette jungle d'images ne sont guère satisfaisantes : il faut, soit se lancer dans un travail de fourmi bibliothécaire en classant tout à la main avec les maigres outils intégrés au système ; soit tout envoyer sur un service en ligne offrant suffisamment d'espace de stockage pour profiter de fonctions plus évoluées, mais en acceptant de laisser une partie de votre privée sur un serveur lointain, avec les risques que cela comporte…

Fort heureusement, il existe désormais une solution plus simple et plus sûre : Lap, un gestionnaire de photos moderne, complètement gratuit, disponible aussi bien pour Windows que pour macOS et Linux, et qui fonctionne entièrement en local, directement sur l'ordinateur, sans envoi de données vers un service extérieur. Vos albums de famille et vos archives de voyage restent sur votre disque, et nulle part ailleurs.

Lap se distingue des autres logiciels du même type sur plusieurs points, notamment par des fonctions exclusives. D'abord, comme il est développé en Rust et Tauri, deux technologies réputées pour leurs performances, il est extrêmement rapide pour la navigation, l'indexation et la recherche, même sur des collections de plusieurs milliers de fichiers. Ensuite, il travaille directement avec vos dossiers existants, sans forcer une migration vers une bibliothèque propriétaire. Si vos photos sont déjà classées dans une arborescence de dossiers, Lap la respecte et la reflète telle quelle.

De plus, Lap gère un très grand nombre de formats de fichiers : JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, WebP, AVIF, HEIC/HEIF pour les images "classiques", mais aussi toutes les déclinaisons RAW (CR2, CR3, NEF, ARW, DNG, RAF, RW2, ORF…) pour les photographes avertis, et même MP4, MOV, MKV, WebM pour la vidéo. Il sait même exploiter les métadonnées (ouverture, vitesse d'obturation, ISO, focale…) issus des appareils photo professionnels ! Et côté organisation, la panoplie est complète avec des favoris, des notes par étoiles, des tags, des commentaires, des fonctions de regroupement par appareil photo et par objectif, et bien entendu, une détection automatique de doublons.

Surtout, s'il dispose d'outils basiques pour recadrer, faire pivoter et ajuster des images, Lap innove avec une fonction de recherche par description textuelle. Lap permet en effet de chercher des photos en langage naturel : on tape "enfants qui jouent dans la neige" ou "coucher de soleil sur la mer" et le logiciel parcourt la bibliothèque pour proposer les images qui correspondent à cette description, sans qu'aucune étiquette ou mot-clé n'ait été ajouté manuellement au préalable. La recherche par image similaire et le regroupement automatique par visage sont également disponibles, ce qui permet de retrouver toutes les photos d'une même personne sans effort de classement préalable. Magique !

Vous l'aurez compris, malgré sa gratuité, Lap est un logiciel moderne et formidablement puissant. Il se télécharge directement sur GitHub, où le projet est activement développé avec des mises à jour régulières depuis sa création. Une solution de choix pour tous ceux qui croulent sous les photos et refusent de confier leurs souvenirs à un service en ligne.