Encore moins cher que Temu et Shein : cette nouvelle enseigne de mode va casser les prix en France

Temu et Shein vont devoir faire face à un nouveau concurrent avec cette nouvelle enseigne qui débarque en France. Proposant des articles à tout petits prix, elle compte ouvrir plusieurs magasins en 2025.

Grâce à une politique tarifaire marketing ultra-agressive et des prix défiant toute concurrence, les géants chinois Shein et Temu ont su s'imposer durablement sur le marché européen. En dépit des nombreuses critiques qui les visent — promotion de la surconsommation, empreinte écologique désastreuse, conditions de travail déplorables des employés —, ces mastodontes du e-commerce continuent d'enregistrer un succès fulgurant. Mais un nouvel acteur pourrait bien marcher sur leurs plates-bandes.

Ce concurrent, c'est Naumy. Créée en 2021, il s'agit d'une chaîne française spécialisée dans la mode à bas prix. Son modèle repose sur un positionnement hybride : un mélange de prêt-à-porter, d'accessoires, de chaussures et de cosmétiques, le tout affiché à des prix cassés. Prix attractifs et arrivages toutes les semaines, ce nouvel acteur se situe à mi-chemin entre la fast-fashion de Primark et les enseignes de milieu de gamme. Si l'enseigne reste encore méconnue du grand public, elle s'est peu à peu développée dans l'Hexagone, en particulier en banlieue parisienne, avec une quarantaine de magasins implantés dans des zones commerciales.

Pour toucher une autre gamme de clientèle, l'enseigne vient de lancer un nouveau concept baptisé Naumy Flash, dont le premier point de vente a ouvert ses portes début avril dans le centre commercial Alpha Park, situé aux Clayes-sous-Bois, dans les Yvelines. Sa mission : proposer une offre 10 à 15 % moins chère que ses concurrents. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, Naumy y va frontalement, se vantant d'être "moins cher que Temu et Shein".

S'étalant sur plus de 3 000 m², le nouveau magasin propose un choix particulièrement large d'articles. Vêtements d'été et d'hiver, des coques d'iPhone, des sacs à paillettes, etc... On trouve de tout, à condition de savoir chercher. Le groupe a pour ambition d'ouvrir d'autres magasins de ce type en 2025.

Pour autant, l'accueil du public reste prudent. Selon un article du Parisien daté du 5 avril 2025, les premiers clients se montrent à la fois intrigués et dubitatifs. Certains saluent la promesse de prix imbattables, mais s'interrogent sur la qualité des produits. D'autres s'étonnent du mélange entre des articles vraiment bon marché et d'autres bien plus onéreux par rapport à ce que l'on trouve sur les plateformes chinoises. Bref, en se comparant à Temu et Shein, Naumy fait un pari risqué.

Cela l'est d'autant plus qu'elle va devoir éviter de susciter les mêmes critiques que Shein et Temu en raison de leur incitation à la surconsommation. En proposant des articles à très bas prix, ces dernières incitent les consommateurs à accumuler des produits souvent inutiles, de qualité médiocre et rapidement obsolètes. Autant dire que l'impact écologique est catastrophique… De plus, les deux entreprises chinoises n'hésitent pas à commercialiser des contrefaçons, des articles dangereux ou nocifs pour la santé, faisant fi des différentes réglementations. Naumy va donc devoir être particulièrement transparente sur la provenance de sa marchandise…