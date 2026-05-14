Ce petit logiciel gratuit nettoie les PC à fond, bien mieux que Windows et CCleaner

Un développeur indépendant vient de publier un logiciel de nettoyage pour Windows, totalement gratuit, sans publicité, sans espionnage et sans installation. Il fait bien mieux que les outils intégrés de Windows et que CCleaner.

CCleaner a longtemps été la référence pour nettoyer un PC Windows encombré. Rapide, efficace, gratuit : pendant des années, il s'est imposé comme un passage obligé et un réflexe universel. Puis les choses ont changé. Depuis ses acquisitions successives, CCleaner a multiplié les publicités insistantes et les pratiques douteuses, jusqu'à l'incident de 2017 où une mise à jour avait embarqué un malware à l'insu des utilisateurs. Depuis, beaucoup cherchaient une alternative propre, transparente et moderne. Elle vient d'arriver.

Le logiciel s'appelle FluentCleaner. Il est signé par le développeur Builtbybel, déjà connu pour d'autres outils Windows comme FlyOOBE. Disponible sur GitHub, il se présente comme un fichier ZIP à décompresser. Le dossier final pèse moins de 120 Mo et il n'y a rien à installer car FluentCleaner fonctionne directement. On peut ai si facilement le copier sur une clé USB pour l'utiliser directement sur un autre ordinateur, pour nettoyer le PC d'un proche par exemple. On décompresse, on lance, on nettoie. Et on repart sans laisser de traces dans le registre système.

Ce qui distingue FluentCleaner dès le premier lancement, c'est son interface. Construite avec WinUI 3, le framework natif de Microsoft, elle s'intègre parfaitement à Windows 11– comme si Microsoft l'avait développée lui-même. Trois sections structurent l'outil depuis le menu latéral.

© FluentCleaner

La principale, Cleane, repose sur Winapp2, une base de données communautaire maintenue depuis plus de quinze ans qui recense les règles de nettoyage pour des milliers d'applications Windows– quels dossiers temporaires cibler, quels caches vider, quelles clés de registre supprimer. C'est cette même base qui avait fait la force de CCleaner à ses débuts, et que son éditeur a fini par abandonner avec la version 7. FluentCleaner l'a ressuscitée avec son propre interpréteur, indépendant de tout ce qu'avait développé Piriform.

La section Terminal permet de lancer des commandes de nettoyage en ligne de commande. On peut taper "clean firefox" ou "analyze chrome" pour cibler une application précise, ou "help" pour afficher la liste complète des commandes disponibles. Une approche qui séduira les utilisateurs expérimentés sans rebuter les autres, qui n'ont pas à s'en préoccuper.

Enfin, la section Tools est la plus puissante – et la plus délicate à manier. Elle nécessite de télécharger le fichier Extensions.zip depuis le dépôt GitHub, puis de décompresser son contenu dans le dossier d'installation. Une vingtaine d'outils deviennent alors accessibles : RemoveWindowsAI, Uninstall OneDrive, Win11Debloat, WinUtil de Chris Titus Tech ou encore Ninite Bulk Installer. De quoi aller bien au-delà du simple nettoyage de fichiers temporaires.

Le projet affiche clairement ses intentions : pas de logiciels espions, pas de scarewares, pas de ventes additionnelles, pas de faux nettoyage de registre miracle. Cette franchise est inhabituelle dans un secteur où les logiciels de nettoyage se sont souvent comportés comme des portes d'entrée vers des abonnements inutiles.

Pour un usage sûr, mieux vaut se limiter à la base Winapp2, lancer une analyse avec le bouton Analyze, vérifier les éléments cochés application par application, puis seulement lancer le nettoyage. Les profils Winapp3 et Winappx, comme les extensions de debloat, restent à réserver aux utilisateurs avancés– idéalement après avoir créé un point de restauration.

FluentCleaner est téléchargeable gratuitement sur GitHub, dans la section Assets. Choisissez le fichier FluentCleaner-win-x64.zip, décompressez-le où vous voulez, et lancez l'exécutable. Aucune trace dans le système, aucune clé de registre ajoutée, aucun processus qui tourne en arrière-plan à votre insu : l'outil parfait, discret et efficace.