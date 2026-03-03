Claude meilleur que ChatGPT ? Voici comment passer d'une IA à l'autre

Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs ont quitté ChatGPT pour Claude, que ce soit pour des raisons politiques ou de performances. Voici comment faire la transition entre les deux IA sans perdre son historique.

Dans un monde où l'intelligence artificielle s'immisce de plus en plus dans notre quotidien, choisir le modèle le plus adapté à ses besoins peut s'avérer complexe. Les géants de la technologie rivalisent d'ingéniosité pour proposer des IA toujours plus performantes et attirer et fidéliser de nouveaux utilisateurs. ChatGPT, qui est le fer de lance du secteur, connaît des difficultés depuis qu'OpenAI a accepté un contrat avec la Maison Blanche.

D'après les données de Sensor Tower, un fournisseur d'études de marché, les désinstallations du chatbot ont grimpé de près de 300 % en l'espace d'une seule journée aux États-Unis, tandis que les avis à une étoile se multiplient sur les boutiques d'applications et que le nombre de téléchargements diminue. Et celui qui bénéficie de ce soudain désamour n'est autre qu'Anthropic avec Claude, son IA qui se veut "honnête, utile et inoffensive".

Claude vs ChatGPT : une affaire avant tout politique

Tout a commencé lorsque l'armée américaine a eu recours à une version militarisée de Claude, intégrée à un dispositif de drone, lors d'un raid visant Nicolás Maduro au Venezuela. Anthropic a dénoncé cette utilisation, soulignant qu'elle constitue une violation de ses conditions d'utilisation, lesquelles proscrivent tout emploi de Claude à des fins de violence, d'armement ou de surveillance. La Maison Blanche a bien tenté de mettre la pression sur l'entreprise en exigeant un accès complet à Claude pour les forces armées, sans quoi s'en était fini de leur partenariat.

Anthropic est resté droit dans ses bottes, indiquant qu'en "toute conscience", il ne pouvait pas fournir "un produit qui met militaires et civils américains en danger", d'autant plus que le fait d'utiliser l'IA "à des fins de surveillance de masse domestique est incompatible avec les valeurs démocratiques". Il n'en a pas fallu plus pour que Donald Trump la taxe "d'entreprise d'extrême gauche woke" et mette fin à leur collaboration.

OpenAI a su profiter de cette opportunité en or et a réussi à récupérer le partenariat avec la Maison Blanche, assurant toutefois être parvenu à obtenir "certaines garanties". Un positionnement qui n'a pas tardé à susciter un vaste débat sur la protection de la vie privée et l'utilisation éthique de l'IA. Résultat : OpenAI a reçu un sacré retour de bâton, là où Anthropic en est ressorti grandi.

Claude s'est ainsi hissé en tête du classement des applications gratuites sur l'App Store américain d'Apple, détrônant ChatGPT. Selon l'entreprise, le nombre d'utilisateurs gratuits a bondi de plus de 60 % depuis janvier et le nombre d'abonnés payants a plus que doublé cette année. Cet afflux d'utilisateurs a même provoqué une panne mondiale des services de Claude dans la journée du lundi 2 mars 2026.

Claude vs ChatGPT : la délicate question des performances

Pour séduire les plus réticents à quitter ChatGPT pour rejoindre son chatbot, Anthropic a mis les petits plats dans les grands. Un peu plus tôt dans le mois déjà, l'entreprise avait rendu les meilleures fonctions de Claude à tous les utilisateurs, à savoir la création de fichiers, les connecteurs tiers et les skills (compétences), qui étaient jusqu'ici réservés aux abonnements payants – et tout cela, sans publicité (voir notre article).

De plus, les derniers tests de performances réalisées sur les deux IA tendent à montre que Claude serait en train de surpasser ChatGPT dans certains domaines. En effet, le modèle Claude Opus 4.6 apparaît souvent en tête dans les benchmarks en termes de productivité, cybersécurité, raisonnement juridique et travail complexe. Des mesures qui rejoignent les constats de nombreux utilisateurs, qui trouvent Claude plus efficace et plus pertinent. Et, contrairement à son concurrent, il n'intègre pas de publicité dans la version gratuite !

En ce début mars 2026, Anthropic met un nouveau tacle à ChatGPT en rendant accessible aux utilisateurs gratuits un outil permettant d'importer les conversations et les mémoires – dont les éléments de personnalisation – depuis d'autres assistants IA, levant ainsi un des principaux freins au changement. Lancé en octobre dernier, cette fonction était jusqu'à présent réservée aux utilisateurs ayant un abonnement payant.

Avec cette mémoire, les utilisateurs n'ont plus besoin de répéter leurs préférences ou les détails d'un projet en migrant vers Claude. Pas besoin de tout recommencer pour ne plus avoir de réponses génériques, l'IA proposera des conversations personnalisées dès le départ. Bien évidemment, cette option est désactivable pour ceux qui voudraient garantir au maximum la confidentialité de leurs données.

De ChatGPT à Claude : comment exporter ses données ?

Jusqu'à présent, les utilisateurs souhaitant migrer d'un chatbot à un autre devaient recourir à une petite astuce pour ne pas perdre toute la personnalisation effectuée au fil des discussions. Il fallait pour cela se rendre dans les paramètres, puis dans "Personnalisation", et accéder à la section "Mémoire". En cliquant sur "Gérer", l'utilisateur pouvait consulter toutes les informations que ChatGPT a mémorisées à son sujet. Il suffisait alors de faire un copier-coller pour les transmettre à la nouvelle IA.

Avec la fonction dédiée de Claude, les choses sont beaucoup plus simples. Voici la marche à suivre :

► Connectez-vous à votre compte ChatGPT ;

► Cliquez sur votre profil, en bas à gauche, pour ouvrir un menu déroulant. Cliquez sur Paramètres ;

► Une fenêtre pop-up s'ouvre. Cliquez sur Gestion des données ;

► Dans la section Exporter les données, cliquez sur le bouton Exporter ;

► Après quelques secondes, une autre fenêtre pop-up apparaît. Cliquez sur le bouton noir Confirmer l'export ;

► Une notification verte apparaît alors pour indiquer que l'opération a été effectuée avec succès. ChatGPT a bien compilé l'intégralité de vos conversations en fichiers texte ou JSON et vous les a envoyé par e-mail. Attention, selon la taille du fichier, l'opération peut prendre plusieurs minutes.

Sinon, vous pouvez tout simplement coller dans ChatGPT ce prompt, mis au point par Anthropic lui-même, pour que le chatbot extrait vos données dans un format immédiatement lisible par Claude.

► Ensuite, connectez-vous à votre compte Claude. Assurez-vous que la fonction Mémoire est bien activée, en allant dans Paramètres, puis dans Capacités ;

► Ouvrez une nouvelle conversation avec Claude et collez vos données ;

► Si vous avez extrait vos données de ChatGPT via la fonction dédiée, collez ce prompt et ajoutez-y le fichier : "Analyse ceci et résume mes principales préférences"

► Si vous avez utilisé une des autres méthodes, copiez le prompt suivant suivi de vos informations : "Voici quelques informations importantes dont j'aimerais que tu te souviennes. Mets à jour ta mémoire à mon sujet avec ces données". Et voilà, le tour est joué !