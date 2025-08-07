Voilà pourquoi il y a un étrange anneau vert autour du jaune des œufs durs

Il est très simple de faire cuire de œufs durs. Mais parfois, un étrange anneau verdâtre se forme autour du jaune. Voici l'explication de ce phénomène. Et, surtout, comment l'éviter !

L'œuf est un aliment extraordinaire, à la fois économique et excellent pour la santé. Non seulement, il se prête à d'innombrables recettes mais en plus, il est très simple à cuisiner. Toutefois, cette simplicité n'est qu'apparente car il faut un certain savoir-faire pour réussir parfaitement des œufs à la coque ou une omelette. Même la cuisson des œufs durs peut réserver une mauvaise surprise si l'on ne respecte certaines règles.

Avez-vous remarqué qu'un anneau verdâtre apparaît parfois autour du jaune d'un œuf après la cuisson ou au restaurant ? Ce phénomène indique que le processus de cuisson des œufs n'a pas été tout à fait adéquat. L'explication scientifique est assez simple : il s'agit d'une réaction chimique entre le sulfure d'hydrogène présent dans le blanc et le fer contenu dans le jaune. Sous l'effet de la chaleur, le sulfure d'hydrogène du blanc réagit avec le fer du jaune, formant du sulfure de fer. Le jaune se retrouve alors entouré de cette substance qui a une couleur verdâtre.

Ce phénomène est la preuve que vous avez simplement laissé les œufs trop longtemps dans l'eau chaude. Cela ne signifie toutefois pas que l'œuf n'est pas consommable. Il reste sain et conserve toutes ses qualités nutritives. Mais son aspect peut être rebutant. Si vous recherchez un bel aspect visuel, il est utile de connaître le temps de cuisson optimal des œufs durs.

© Konstiantyn Zapylaie - Adobe Stock

Pour commencer, utilisez des œufs à température ambiante. Faites-les cuire dans de l'eau salée (cela aide à les écaler), et ajoutez un peu de vinaigre ou de jus de citron. Mettez les œufs dans la casserole avec de l'eau froide. La casserole doit être assez grande pour que les œufs puissent reposer en une seule couche. Une fois l'eau portée à ébullition, retirez du feu et couvrez. Laissez reposer pendant 15 minutes.

Quand les œufs sont cuits, rafraîchissez-les immédiatement sous l'eau froide, avec éventuellement quelques glaçons. Ce geste est important pour trois raisons. La coquille garde la chaleur, donc l'œuf continuerait à cuire s'il n'était pas refroidi. Ensuite, la différence de température réduit légèrement le volume de l'œuf, ce qui crée un espace entre la coquille et le blanc — facilitant l'épluchage. Enfin, cela accélère le refroidissement, donc les œufs peuvent être consommés plus rapidement. De cette façon, les œufs cuits n'auront pas d'anneau vert !