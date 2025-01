OpenAI Operator : un assistant IA pour effectuer des tâches quotidiennes à votre place

OpenAI vient de présenter Operator, un assistant IA capable de réserver un restaurant, d'organiser un voyage ou encore de faire les courses. Un outil d'un genre nouveau présenté comme comme un véritable compagnon de vie.

OpenAI, la maison mère de ChatGPT, DALL-E et Sora, débute l'année en grandes pompes. Le 22 janvier, Kevin Weil, directeur produit de l'entreprise, annonçait lors d'un événement organisé à Davos que ChatGPT allait une nouvelle fois évoluer et serait bientôt capable de réaliser "des choses dans le monde réel". À ces mots, il ajoutait que cette innovation pourrait concerner "tout ce qui implique de remplir des formulaires, de faire une réservation dans un restaurant". Le lendemain, OpenAI dévoilait son nouvel agent d'intelligence artificielle nommé Operator.

Désormais, les utilisateurs vont faire la connaissance d'un nouveau venu dans la famille OpenAI. Comme l'explique la firme sur son site, "Operator combine les capacités de GPT-4 (la dernière mouture de ChatGPT) avec un raisonnement avancé grâce à l'apprentissage par renforcement." Plus encore, les utilisateurs peuvent demander à Operator "d'effectuer une grande variété de tâches quotidiennes" telles que commander un taxi, réserver une chambre d'hôtel, acheter des billets pour un concert.

Open AI Operator : un agent qui navigue sur le Web à votre place

Concrètement, Operator va devenir un assistant au quotidien. Là où ChatGPT proposait un chat conversationnel plutôt passif, étant donné qu'il ne pouvait pas effectuer de tâches précises, Operator va devenir un véritable allié. Pour ce faire, l'utilisateur donne une tâche à l'IA, et cette dernière s'occupe de tout. Par exemple, si l'on demande à Operator : "réserve-moi un camping pour 4 personnes le week-end du 15 août dans le Vercors." L'agent IA va se rendre par lui-même sur internet, faire défiler les pages Web, sélectionner des dates et même remplir les champs de texte.

Au-delà de la réservation de logement, Operator se distingue en plusieurs catégories de tâches comme le shopping, la livraison de courses, la restauration, les voyages et sûrement d'autres à venir. Par ailleurs, lorsqu'ilest en train de réaliser une tâche, Operator explique ce qu'il fait en temps réel. Un bon moyen pour l'utilisateur de garder une trace des étapes et aussi de garder le contrôle. En cas de besoin, l'utilisateur peut ainsi stopper Operator dans sa démarche.

Open AI Operator : un assistant intelligent à 200 $ par mois

Face à une telle présentation, les utilisateurs, adeptes ou non des technologies par intelligence artificielle, attendent peut-être de pouvoir tester Operator par eux-mêmes. Pour l'heure, sachez que le nouveau bébé d'OpenAI n'est disponible qu'aux États-Unis et réservé aux abonnés à ChatGPT Pro, moyennant un abonnement de 200 $ par mois. Un luxe que tous les utilisateurs ne peuvent pas se permettre... C'est pourquoi, les abonnés à GPT Plus (22,99 € par mois) auront accès à Operator dans les prochains mois, selon OpenAI. Mais d'ici là, certaines retouches devraient être faites.

© CCM

"Nous l'améliorerons, nous le rendrons moins cher, nous le rendrons plus largement disponible, mais nous voulons vraiment le mettre entre les mains des gens", a ainsi affirmé Sam Altman, PDG d'OpenAI. Il ajoute également que d'autres agents IA devraient être annoncés par l'entreprise et mis en service "dans les prochaines semaines et mois". Quant à une arrivée d'Operator en Europe, Sam Altman a fait savoir que cela ne serait pas pour tout de suite. Un retard qui pourrait être lié à la réglementation européenne qui ennuie toujours les Américains..

Ainsi, Operator rejoint la liste des agents IA tels que Claude, le chatbot d'Anthropic, et le futur Gemini 2.0 de Google. En attendant une utilisation massive de ces nouveaux compagnons du quotidien, Operator semble mener la voie vers un nouveau marché de l'intelligence artificielle, destiné au plus grand nombre d'utilisateurs et dans le but de faciliter leur quotidien. Par le passé, de nombreux films et romans de science-fiction l'ont imaginé, désormais c'est une réalité.