Lucie ferme prématurément : l'IA française ne tient pas encore ses promesses

Conçue avec le soutien du Gouvernement, l'intelligence artificielle française Lucie a fermé quelques jours à peine après son lancement à cause de multiples erreurs. Les développeurs rappellent qu'elle est en phase expérimentale.

Si la France pensait pouvoir concurrencer ChatGPT, Gemini ou encore Perplexity, il va falloir attendre encore un peu. Dans la guerre que se mènent les développeurs du monde entier, l'IA générative a pris une place importante depuis quelques années. Chaque nouvelle IA lancée sur le marché espère à minima être fonctionnelle et pourquoi pas rivaliser avec les mastodontes du secteur (ChatGPT, Midjourney, Dall-E,...). Mais parfois il arrive que la machine ne fonctionne pas, se trompe dans ses réponses ou ses lignes de calcul et ne trouve tout simplement pas son public.

C'est exactement ce qui est en train d'arriver à Lucie. Cette nouvelle IA générative a été lancée jeudi 23 janvier dernier et a été fermée à titre temporaire samedi 25, après seulement deux jours d'utilisation. Une interruption forcée suite à de multiples erreurs de Lucie qui ne semble pas avoir réussi sa phase de test. Les utilisateurs ont voulu lui poser des questions simples auxquelles elle n'a pas su répondre correctement. Par exemple, quand on lui demande combien font "5(3+2)", elle répond 17 puis finalement 50, alors que la bonne réponse est 25. De même, elle semble intarissable quand on lui de parler des œufs de vache.

Lucie : une IA "Made in France" encore en phase de développement

Ces erreurs ont fait réagir de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux qui n'ont pas hésité à critiquer cette IA en la comparant à d'autres outils plus développés et donc mieux aboutis. Mais il faut savoir que Lucie est encore en "phase initiale" comme l'affirment ses créateurs. Dans un communiqué publié sur le site du projet, il est rappelé que "LUCIE est avant tout un projet de recherche académique" et qu'au vu de sa phase de test "les réponses générées par LUCIE ne sont donc pas garanties et certaines contiennent des biais et des erreurs".

Née de la collaboration entre Linagora, une entreprise spécialisée dans les logiciels libres et les chercheurs du CNRS, Lucie est un projet d'IA française inscrit dans le cadre du plan France 2030 qui vise à investir massivement dans l'industrie et les technologies innovantes. Face aux critiques, les créateurs de Lucie ont assumé la responsabilité d'une mise en ligne "prématurée" mais "nécessaire" afin de dévoiler une première version du projet au grand public. Ils demandent également aux utilisateurs "de respecter le travail des chercheurs et des ingénieurs qui œuvrent pour développer des systèmes d'IA de confiance, plus éthiques et plus transparents."

La sortie sur le marché du Lucie n'est donc pas prévue pour tout de suite. En attendant une nouvelle phase de test, ces créateurs rappellent qu'elle ne "doit pas être utilisée dans des contextes éducatifs ou de production dans sa version actuelle". Pour l'heure Lucie via son service lucie.chat est considéré comme un "modèle de langage" et non pas de connaissance, ce qui peut notamment expliquer les erreurs de calcul ou de réponse à certaines questions des utilisateurs. En tout cas, l'objectif annoncé par Linagora et le CNRS est de sortir Lucie dans le courant de l'année 2025 et d'en faire une IA open source qui respecte "les valeurs européennes".