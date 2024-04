Gemini pour tous : l'IA devient compatible avec les vieux smartphones

Google compte bien mettra de l'IA partout. Et pour tout le monde ! Gemini, son chatbot à la ChatGPT, devrait ainsi être prise en charge à partir d'Android 10, pour être utilisable même sur de vieux smartphones.

Il y a plus d'un an maintenant, Google annonçait en grande pompe Bard, son intelligence artificielle destinée à concurrencer ChatGPT. Depuis, le chatbot de la firme de Mountain View a bien évolué, au point de changer de nom début 2024 pour devenir Gemini. L'objectif du géant d'Internet est clair : intégrer son intelligence artificielle partout et dans tous ses services. Y compris dans nos smartphones. Pour ça, il peut compter sur l'application Gemini, qui permet de discuter avec le chatbot et de le définir comme assistant par défaut – ce qui signifie qu'il remplace l'Assistant Google pour répondre au fameux "Hey Google". Seulement, jusqu'à présent, il fallait posséder un téléphone tournant au minimum sous Android 12 pour pouvoir en profiter. Autant dire que cela limite les possibilités d'installation, tout le monde ne bénéficiant pas d'un smartphone dernier cri ! Mais Google compte bien élargir son nombre d'utilisateurs potentiels...

Application Gemini : un smartphone sous Android 10 suffit

Pour rappel, l'application Gemini permet d'effectuer des recherches textuelles avancées, de la traduction, de l'aide rédactionnelle et toutes les fonctions que Google Bard proposait déjà. Nos confrères d'Android Authority ont été informés, par leur fameuse source AssembleDebug, d'un discret changement dans la configuration requise pour faire fonctionner Gemini. En effet, le dernier APK de l'application (le numéro 1.0.626720042) indique que cette dernière fonctionne désormais sur les smartphones tournant sous Android 10 ou plus. Une information confirmée par la page officielle du Play Store le 22 avril dernier. Attention, il faut cependant posséder un appareil disposant d'au moins 4 Go de RAM pour pouvoir en profiter.

© Android Authority

C'est une excellente nouvelle, car de très nombreux smartphones tournent encore sous Android 10 et 11 – ce sont d'ailleurs les versions les plus utilisées, juste après Android 13 et devant Android 12. L'IA de Google pourra donc être exploitée sur des smartphones datant pour certains de 2018. De quoi convertir de nouveaux adeptes !