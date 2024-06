Lidlize : créez le produit Lidl de vos rêves grâce à l'IA

Lidl vous propose de créer le prochain article aux couleurs de la marque grâce à sa nouvelle plateforme dopée à l'IA, Lidlize. Le produit le plus populaire sera vendu en édition limitée. Et une belle surprise attend son créateur !

Lidl est une des enseignes préférées des Français, surtout en ces temps d'inflation ! Avec ses prix attractifs, ses produits de qualité et ses bons plans, la chaîne de magasins est tellement populaire qu'elle a pu se payer le luxe de produire sa propre collection de vêtements, avec des chaussures, claquettes, chaussettes et t-shirts aux couleurs de la marque (le jaune, le bleu et le rouge). Et le étonnant, c'est que cette gamme aux teintes pas très discrètes a du succès, certains modèles s'arrachant même à prix d'or sur le marché de l'occasion !

Fort de cette popularité, Lidl a décidé d'aller encore plus cette année en donnant, cette fois, l'opportunité à ses clients de choisir le prochain article tricolore qui sera produit en édition limitée, et ce, grâce à la magie de l'intelligence artificielle. Voilà qui devrait plaire aux férus de nouvelles technologies ! En plus, il y a une jolie récompense à la clé !

Lidlize : un an de courses gratuites à gagner

Imaginons un réfrigérateur, une étagère, un vélo, une montre, une camionnette ou encore un smartphone arborant le bleu, le rouge et le jaune emblématiques de l'enseigne. Et bien, c'est possible ! Il suffit de se rendre sur le site Web Lidlize et de décrire l'objet de ses rêves dans le champ de saisie. L'IA génère alors trois visuels de l'objet "lidlisé" afin que l'on puisse choisir celui qui nous convient le mieux. Bien sûr, il est tout à fait possible d'effectuer une nouvelle demande pour que la plateforme propose de nouveaux designs. Pour valider la création, il suffit d'indiquer son pseudo et son adresse mail. L'objet généré est alors affiché dans la partie "Collection" du site, une sorte de galerie où les internautes peuvent voter pour leur préféré et le partager sur les réseaux sociaux pour booster sa visibilité.

À la fin de l'opération, Lidl choisira l'un des objets les plus plébiscités et le produira en quantité limitée. Son créateur en recevra bien évidemment un exemplaire, tandis que les autres lauréats profiteront d'un an de courses gratuites dans les magasins de l'enseigne. L'opération a commencé ce lundi 10 juin et se terminera le 30 juin prochain.