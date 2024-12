Le moteur de recherche de ChatGPT est accessible à tout le monde gratuitement

SearchGPT, le moteur de recherche d'OpenAI, est désormais accessible à tout le monde gratuitement. Et il entend bien concurrencer directement Google. Reste à savoir qui va remporter cette nouvelle bataille du Net.

Le lancement de ChatGPT fin 2022 a complètement bouleversé le secteur de la technologie. Toutes les entreprises misent sur elle pour gagner en popularité et l'intègrent dans leurs appareils et leurs services. Microsoft a été le premier à entrer dans la danse avec Bing Chat, puis avec Microsoft Copilot, et est actuellement en train de déployer une fonction de recherche générative. Google, jusqu'ici le maître incontesté de l'intelligence artificielle, lui a alors emboîté le pas en lançant Bard, depuis rebaptisé Gemini. En mai dernier, l'entreprise avait ensuite présenté AI Overviews, une IA générative qui affiche un résumé des réponses aux requêtes (voir notre article). Bref, le secteur de la recherche en ligne est en pleine ébullition !

Ces deux géants vont toutefois devoir faire face à un concurrent que personne n'avait vu venir : SearchGPT, le nouveau moteur de recherche d'OpenAI alimenté par l'intelligence artificielle ! Dans son communiqué officiel, la start-up promettait "des réponses rapides et opportunes avec des sources claires et pertinentes". Après avoir été proposé aux abonnés payants depuis novembre 2024, le moteur de recherche est désormais disponible pour tout, et ce gratuitement, sur mobile comme sur ordinateur !

SearchGPT : une interface minimaliste et familière

Capable de répondre aux questions des internautes sur une interface conversationnelle, ChatGPT peut déjà remplacer certains usages de Google Search. Cependant, dans sa forme actuelle, le chatbot d'OpenAI ne peut pas complètement remplacer les moteurs de recherche traditionnels, car les données avec lesquelles l'IA a été entraînée ne sont pas toujours à jour et celle-ci a tendance à halluciner. Or, le format ne permet pas de vérifier facilement les informations données par ChatGPT.

© OpenAI

C'est là qu'intervient SearchGPT. Son interface, assez minimaliste, n'est pas très éloignée de celle de ChatGPT. Il suffit de saisir sa requête dans le champ "Que cherchez-vous ?" Ce sont les résultats de recherche qui sont très différents. Le moteur va chercher des informations en temps réel sur Internet, pour ensuite lister les réponses sous la forme de résumés suivis du lien vers la source, le tout accompagné de photos. L'utilisateur peut ensuite poser des questions complémentaires et accéder à d'autres liens en rapport avec le sujet par une barre latérale.

Pour garantir la fiabilité des informations fournies, SearchGPT cite systématiquement ses sources via une barre latérale dédiée. Il peut désormais présenter les restaurants du coin sous la forme d'une liste, qu'il dispose d'une mini-carte intégrée pour montrer leur emplacement. Il peut également intégrer des contenus externes, comme des vidéos YouTube, directement dans ses réponses. Enfin, il dispose d'un mode de conversation oral très convaincant pour les utilisateurs payants.

SearchGPT : des précautions à prendre pour éviter les erreurs

Selon OpenAI, SearchGPT combine "la puissance de nos modèles d'intelligence artificielle avec les informations du Web afin de vous fournir des réponses rapides et opportunes avec des sources claires et pertinentes." Pour cela, il peut compter sur GPT-4. Mais l'intégration de l'IA dans les moteurs de recherche ne s'est pas fait sans heurt. Google en avait fait l'amère expérience lorsque Gemini avait recommandé aux utilisateurs de manger des cailloux, de fumer pendant la grossesse ou encore d'utiliser de la colle non toxique pour faire tenir les ingrédients sur une pizza.

Aussi, pour éviter tout écueil, notamment vis-à-vis du plagiat, OpenAI s'est associé avec plusieurs médias de renom, comme The Atlantic et News Corp, ou encore Le Monde en France, afin d'assurer la qualité et la légitimité des contenus proposés. L'entreprise assure qu'ils peuvent "gérer la façon dont ils apparaissent dans SearchGPT" et peuvent refuser que leurs contenus servent à entraîner les modèles d'IA.

SearchGPT est désormais accessible gratuitement pour tous les utilisateurs. La seule condition pour y accéder est d'être connecté à un compte OpenAI. Attention, le déploiement semble progressif, il est donc possible qu'il fait patienter un peu avant de pouvoir en profiter.