Canvas : Google améliore Gemini avec un nouvel outil d'édition interactif

Google lance un nouvel outil d'IA baptisé Canvas sur Gemini, un "espace de travail collaboratif" permettant de générer et de modifier des documents ou du code en temps réel, de manière interactive.

Bien décidé à rattraper OpenAI et son fameux ChatGPT, Google met le paquet sur l'intelligence artificielle avec Gemini. Comme tous les grands acteurs de la tech, le géant américain a d'ailleurs mis le turbo ces dernières années pour enrichir et décliner son IA sous toutes les formes en l'intégrant progressivement à tous ses services : dans Google Messages, dans Google Maps, dans Gmail, dans Chrome, dans Traduction

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, cette semaine, les annonces de Google autour de Gemini s'enchaînent à un rythme effréné, à tel point que l'on ne sait plus où donner de la tête ! Après avoir annoncé une mise à jour de son modèle de langage Gemma 3, le remplacement de Google Assistant par Gemini, l'édition de photos au sein de ce dernier, la firme de Mountain View dévoile Canvas, un espace interactif dédié à la collaboration sur documents et code intégré directement à Gemini – à ne pas confondre avec le célèbre outil de création graphique Canva. Une façon de répondre à la fonction "Canevas" de ChatGPT, son grand concurrent, et de renforcer l'attractivité de son nouvel assistant virtuel face aux autres acteurs majeurs comme OpenAI avec ChatGPT et Mistral avec Le Chat.

© Google

Canvas sur Gemini : des modifications en temps réel

Google présente Canvas comme "un nouvel espace interactif au sein de Gemini, conçu pour faciliter la création, l'affinage et le partage de votre travail". Il s'agit d'un mode qui permet de créer et d'éditer des documents ou du code en voyant en temps réel les changements apportés en temps réel sans quitter l'interface de l'assistant. L'intérêt de cette fonction réside dans la collaboration en temps réel avec Gemini, qui intervient directement dans le processus d'édition. Par exemple, l'utilisateur peut mettre un paragraphe en surbrillance et demander à l'IA de le modifier, en changeant de ton, en le raccourcissant, en variant la mise en forme, etc. Il peut ensuite exporter le document créé sur Gemini vers Google Docs. C'est d'une grande simplicité !

Canvas est également très pratique pour le code. En effet, si Gemini était déjà capable de générer du code et de comprendre des tâches de programmation, cette nouvelle fonction permet de visualiser en temps réel le résultat par le biais d'un bouton "Preview". Par exemple, l'utilisateur peut créer un formulaire d'abonnement, puis demander à Gemini de générer le code HTML et en visualiser le résultat. Toute modification est immédiatement appliquée dans l'aperçu. Voilà qui devrait permettre de simplifier et d'accélérer le développement ! Autre avantage : Canvas permet d'avoir des explications sur des points spécifiques

en demandant des précisions à Gemini sur tel ou tel bout de code. Un point qui devrait particulièrement intéresser les étudiants en programmation !

© Google

Pour accéder à Canvas, il suffit d'appuyer sur le bouton du même nom dans la barre de saisie de Gemini. La fonction est d'ores et déjà en cours de déploiement pour les abonnés Gemini gratuits et Gemini Advanced, avec toutes les langues prises en charge par le chatbot. En parallèle, Google lance Audio Overview, un outil qui convertit des documents en fichiers audio. Ces nouveautés sont d'autant plus appréciables qu'un compte Google n'est plus nécessaire pour utiliser l'IA. Tout le monde peut en profiter !