L'intelligence artificielle va identifier les personnes qui trient mal leurs déchets

Pour sanctionner ceux qui ne trient pas correctement leurs déchets, des caméras sont installées dans les camions à ordures et leurs images sont analysées par une IA.

Poubelle verte, jaune, marron, bleue… pas une année ne passe sans qu'une nouvelle poubelle fasse son apparition dans nos villes pour trier les déchets. Mais il arrive que nous nous trompions lors du tri. Ainsi, chaque année, chaque Français tirerait mal quelques 10 kilos de déchets. C'est considérable car cela génère des coûts supplémentaires pour les villes qui doivent retrier les déchets ou parfois envoyer des conteneurs entiers de déchets recyclables à la destruction car ils contiennent visuellement trop de poubelles mal triées.

Ce problème ne concerne pas que la France. Mais certains pays ont imaginé des solutions pour l'endiguer. C'est le cas en Australie, dans la ville d'Auckland où les erreurs de tri coûtent près de 3 millions d'euros par an aux habitants. Et le personnel de collecte des ordures indique que le taux de déchets mal triés est même passé de 20 % à 25 % depuis que des règles plus strictes ont été mises en place il y a trois mois.

Pour en finir avec le mauvais tri et inciter les habitants à être plus soigneux et responsables, la ville a commencé à expérimenter l'intelligence artificielle (IA) dans les camions de recyclage depuis le mois d'avril pour identifier les mauvais types de déchets et aider à cibler ceux qui utilisent à répétition les mauvaises poubelles.

Le système d'intelligence artificielle dispose de deux caméras alimentant deux camions, qui envoient ensuite leurs images à un logiciel avec reconnaissance d'objets. Le logiciel peut reconnaître trois des déchets les plus fréquemment mal triés : les sacs plastiques, les sacs à ordures et les textiles. Si quelqu'un remplit sa poubelle de recyclage avec des sacs à ordures, il pourra être identifié et sanctionné, affirme la ville. Les données de l'IA permettront en effet de connaître les coordonnées GPS de la personne ayant fait une erreur de tri avec une précision approximative de 10 maisons. Après cela, des inspecteurs de poubelles feront un suivi.

En France, depuis le 1er janvier 2024, mal trier ses déchets est passible d'une amende de 35 euros. Une épluchure de pomme dans la poubelle en verre, une croûte de fromage dans la poubelle jaune peut théoriquement entraîner une contravention. Ce sont les policiers municipaux et les officiers de police judiciaire qui peuvent sanctionner les contrevenants. Le non-respect des consignes de tri et de recyclage est en effet régi par l'article R 632-1 du Code Pénal. Pour l'instant, dans notre pays, l'intelligence artificielle n'est pas utilisée pour détecter les mauvais trieurs. Mais pour combien de temps encore ?