Ce nouveau diesel beaucoup moins polluant que le gazole classique arrive en France

Bonne nouvelle pour les millions d'automobilistes français qui roulent en Diesel. Un biocarburant aux bonnes qualités écologiques, et jusqu'ici réservé aux flottes professionnelles, vient d'être autorisé pour les particuliers.

La mobilité individuelle est un sujet à la fois central et sensible en matière de transition énergétique. Central, car les transports sont l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES) en France, et sensible, parce que la voiture individuelle reste indispensable pour une grande partie de la population. Pour concilier la réduction des émissions de gaz à effet de serre des transports et le besoin de mobilité de la population, la voiture électrique est souvent présentée comme la seule solution.

Mais si vertueuse soit-elle, la motorisation électrique se heurte à plusieurs réalités : son coût élevée la rend inabordable pour de nombreuses personnes, et le remplacement complet du parc automobile thermique nécessiterait la production de dizaines de millions de véhicules neufs, avec toute le pollution que cela implique. Dans ce contexte, il peut être utile de prolonger la durée de vie des véhicules déjà en circulation, afin d'amortir au maximum leur empreinte carbone, tout en trouvant des solutions pour réduire leurs émissions de GES.

Et ça tombe bien, il en existe déjà, comme les biocarburants d'origine végétale. Parmi ceux-ci, on trouve le HVO 100, un biogazole destiné aux moteurs Diesel qui présente plusieurs avantages écologiques et sanitaires intéressants. D'une part, ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) cumulées sur son cycle de vie, de sa production à sa consommation, sont inférieures de 50 à 90 % à celles du gazole traditionnel. D'autre part, ses émissions de particules fines, des polluants très dangereux pour la santé, sont également 65 % moindres que celles du gazole classique.

© mikefouque-123RF

En partie produit à partir d'huiles végétales anciennes et de résidus de graisse traités à l'hydrogène, le HVO 100 n'a pas besoin d'autant de surface agricole pour sa fabrication que d'autres agrocarburants, et entre donc moins en concurrence avec la production alimentaire. Enfin, selon les déclarations du fournisseur de carburant Altens, relayées par Auto Plus, le HVO 100 n'entraînerait ni surconsommation ni perte de puissance et permettrait même de réduire le bruit du moteur.

Jusqu'à maintenant en Europe, ce diesel aux multiples avantages était réservé aux flottes de véhicules professionnelles dites captives, c'est-à-dire qui disposent de leur propre stockage de carburant, et il n'était donc pas accessible aux particuliers. Mais les choses viennent de changer, d'abord en Allemagne depuis le 29 mai dernier, et maintenant en France depuis le 26 juin 2024, suite à un arrêté autorisant enfin la vente du HVO 100 pour les particuliers.

Ce carburant devrait donc prochainement faire son apparition dans les stations-service de l'Hexagone, certainement sous l'appellation de « Gazole XTL », comme il est désigné dans l'arrêté. C'est donc une excellente nouvelle pour les propriétaires de voitures Diesel soucieux de leur empreinte écologique.

Toutefois, il faut noter que le HVO100 / Gazole XTL est pour le moment plus cher que le gazole classique, de 10 à 20 centimes par litre, ce qui pourra constituer un frein à son adoption. Il n'est cependant pas impossible que le Gouvernement décide par la suite d'ajuster la fiscalité applicable à ce biogazole, afin d'en favoriser l'utilisation par les automobilistes.